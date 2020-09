Campionati italiani Juniores e Promesse, 5 medaglie per i lecchesi

Ricco bottino: un oro, tre argenti e un bronzo

Titolo italiano del ballabiese Mattia Montini negli ostacoli

GROSSETO – Nonostante le vicissitudini legate al Covid-19 e alla mancanza della pista di atletica (a Lecco da ormai un anno non esiste più e solo ultimamente sono ripresi i lavori di rifacimento del manto e si inizia a rivedere una bozza di quella che sarà a lavoro ultimato), non sono mancati i buoni risultati da parte degli atleti lecchesi ai campionati italiani Juniores e Promesse che si sono disputati in tre giorni, da venerdì a domenica scorsa a Grosseto organizzati dall’Atl Grosseto Banca Tema.

Mattia Montini oro sugli ostacoli alti

Alla fine arriva il titolo italiano Promesse per il ballabiese Mattia Montini in forza al Cs Carabinieri e anche per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, 14”29 il suo tempo nella 1^ batteria e miglior crono degli 8 finalisti, 14”10 il tempo sufficiente per garantirgli vittoria e ennesimo titolo nazionale conquistato in carriera.

Marco Aondio, Mory Diop e le staffettiste Juniores della 4x100m. splendidi argenti

Marco Aondio vince la prima batteria di qualifica degli 800m Juniores con 1’54”52, il suo sarà l’ottavo tempo degli otto finalisti ma all’atto conclusivo, si azzera tutto e si ricomincia da capo e il lecchese ci crede e lotta per le posizioni di vertice. Prende la testa della corsa e prova a vincere solo che sul finale c’è il ritorno del neo campione italiano che lo beffa di un nulla, alla fine solo 24 centesimi separano i due, col lecchese che deve accontentarsi dell’argento conquistato con 1’53”61.

Mory Diop prima si qualifica per la finale del salto in alto Juniores con la misura di 1,90m ma è nella successiva finale che compie un capolavoro, 2,05m un centimetro in più del primato personale e accede ai salti di spareggio per l’assegnazione del titolo italiano. Si parte da 2,07m e entrambi gli sfidanti sbagliano, si ritorna alla misura inferiore e il lecchese sbaglia mentre il sardo Massimiliano Luiu riesce a risaltare la misura aggiudicandosi così il titolo nazionale.

Lisa Galluccio, Clarissa Boleso, Alessia Gatti e Veronica Besana un quartetto affiatato capace negli anni passati di vincere il titolo nazionale outdoor e indoor tra le Allieve, argento anche agli italiani Juniores indoor 2020 battute dalle sole atlete dell’Assindustria sport Padova che nell’occasione ritoccarono il primato italiano della 4×1 giro ed anche a Grosseto sono le Padovane a indossare la maglietta di campionesse italiane correndo la 4x100m in 46”69 contro il 47”40 delle manzoniane.

Veronica Besana con l’amaro in bocca per il terzo posto sui 100hs, 14”06 nella terza batteria, battuta da Giulia Guarriello che ottiene 14”01. Nella finale, a sorpresa, vince il titolo col nuovo personale di 14”07 Veronica Crida della Metallurgica San Marco Brescia, Besana beffata sul filo di lana dalla capofila stagionale Elena Carraro argento in 14”10 contro il 14”12 della lecchese.

Sfiora il podio Marika Sironi col 4° posto

Un solo lancio valido per Marika Sironi nel lancio del Martello Promesse, il 48,88m ottenuto al terzo lancio gli permette ulteriori tre lanci di finale, ma per la giallo blu nessun tentativo va a segno e deve accontentarsi della 4^ posizione.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi