Giovanna Cavalli e Giuseppe Boschi si laureano campioni italiani rispettivamente nelle categorie SF60 e 85+

Elena Fustella, Senior Master 60, a Pieve di Soligo sui 5km vince e fa registrare il nuovo record italiano

COLORINA – Altro titolo messo in bacheca per la forte atleta di Abbadia, Giovanna Cavalli che veste la casacca sociale dell’Atl Paratico (Bs) sabato pomeriggio a Colorina ha vinto l’ennesimo titolo italiano della sua carriera e lo fa classificandosi al 1° posto tre le SF60 col tempo di 52’03” sui 7,8km della gara riservata a tutte le categorie femminili e con anche i master maschili dalla master 60 in su, dietro di lei ad accompagnarla sul podio Elisa Pellicioli dell’Atl Lumezzane che arriva in 53”00 e Monica Casadio del Gpa Lughesina che impiega 59’20”.

Vittoria tra i Master 85+ per Giuseppe Boschi (classe 1935) che difende i colori dell’Osa Org Sportiva Alpinisti, arriva al traguardo in 1h43’13” tempo che lo classifica al primo posto di categoria.

Oltre all’atleta di Abbadia erano presenti Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona) 9° tra i SM60 con 52’22”, Elena Rusconi (Cs Cortenova) 11^ tra le SF45 in 1h02’51”, Veronica Bassu (Ca Lizzoli) che vince tra le Promesse con 1h05’54”, Anna Busi (Pol Pagnona) 12^ tra le SF40 in 1h06’23”, Gabriella Artusi (Pol Pagnona) 18^ tra le SF50 in 1h11’51”.

Nella gara che assegnava i titoli maschile dalla SM35 sino alla SM55 che si è disputata su 10km, il miglior lecchese è stato Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 31° Assoluto e 10° tra i SM40 con 53’56”, seguono Fausto Lizzoli (Ca Lizzoli) 7° SM50 in 55’27”, Italo Conti (Pol Pagnona) 4° SM55 in 55’47”, Davide Maggi (Escursionisti Civatesi) 8° SM35 in 55’57”, Daniele Donadoni (Team Pasturo) 18° SM50 in 59’42”, Ambrogio Bernasconi (Pol Bellano Galperti Group) 27° SM40 in 1h02’04”, Gianni Codega (Cs Cortenova) 15° SM in 1h02’58”, Riccardo Iobizzi (Ca Lizzoli) 32° SM40 in 1h03’47”, Giacomino Lizzoli (Ca Lizzoli) 27° SM50 in 1h04’03”, Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona) 15° SM35 in 1h05’34”, Taddeo Bertoldini (Falchi Lecco) 34° SM40 in 1h07’03”, Efisio Bassu (Ca Lizzoli) 35° SM50 in 1h07’22”, Dario Aliprandi (Ca Lizzoli) 43° SM50 in 1h14’49”, Luca Agostino Scarsi (Cs Cortenova) 28° SM55 in 1h18’14”, Daniele Aliprandi (Ca Lizzoli) 2° Promesse in 1h28’05”.

Pieve di Soligo, titolo e miglior prestazione italiana sui 5km su strada per Elena Fustella

Era l’unica lecchese in gara, ma Elena Fustella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) non ha fatto rimpiangere gli assenti, 5km e vittoria tra le Senior Master 60 col tempo di 20’53” che va a migliorare nettamente la miglior prestazione italiana precedente che con 23’26” era detenuta da Tiziana Fiordi che l’aveva stabilito due anni fa a Capanne. Per la lecchese si tratta del suo ennesimo tricolore della sua seconda carriera agonistica, smesso di gareggiare dopo il matrimonio, ricomincia a corricchiare per accompagnare la figlia e da li a riprendere le gare il passo è stato breve, col titolo conquistato domenica la lecchese ora ne vanta ben 47 tra campestre, strada e pista sia indoor che outdoor.