Campionati italiani Paraclimbing: “Bella giornata di sport e integrazione”

A Lecco, con l’organizzazione dei Ragni, il bell’evento

Alla gara promozionale anche i ragazzi del Progetto Born to climb

LECCO – Si sono svolti lo scorso 23 novembre i Campionati italiani Paraclimbing, disciplina dell’arrampicata sportiva adattata ad atleti con difficoltà visive e motorie. L’evento, organizzato dalla Asd Ragni di Lecco in collaborazione con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (Fasi) ha avuto un grande successo sportivo e di pubblico.

Al Palazzetto del Gruppo Ragni si sono laureati i nuovi campioni italiani nelle 9 diverse categorie:

Categoria Blind 1 maschile: Gabriele Scorsolini – Asd Boulder&co Agrate

– Asd Boulder&co Agrate Categoria Blind 2 maschile: Simone Salvagnin – Asd El maneton Schio

– Asd El maneton Schio Categoria Blind 1 femminile: Nadia Bredice – Asd Boulder&co Agrate

Tutti questi atleti sono stati accompagnati in gara dal tecnico della Nazionale italiana Paraclimbing e nuovo referente di settore della Federazione Alessandro Biggi.

Categoria Blind 3 femninile: Alessandra Mammi – Asd Equilibrium Modena

Da segnalare in questa categoria l’esordio ad un campionato italiano di Michelle Corti, atleta di casa dell’Asd Ragni di Lecco.

Categoria AL2 maschile: Michele Maggioni – Asd Kundalini Milano.

– Asd Kundalini Milano. Categoria RP1 maschile: Alessio Cornamusini – Asd gruppo lasco Castelfiorentino

– Asd gruppo lasco Castelfiorentino Categoria RP2 femminile: Tiziana Paolini – Asd Crazy Center Prato

– Asd Crazy Center Prato Categoria RP3 maschile: Di Felice Federico – Asd Orsi Marsicani Chieti

– Asd Orsi Marsicani Chieti Categoria RP3 femminile: Elisa Martin – Asd Teste di Pietra Pordenone.

Quella dello scorso sabato è stata una bellissima giornata di sport e integrazione sociale con la partecipazione anche dei ragazzi non vedenti e ipovedenti del Progetto Born to climb alla gara promozionale. Per le finali e le premiazioni sono intervenuti il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il neo presidente della Fasi Davide Battistella, il presidente del Comitato Paralimpico della Lombardia Pierangelo Santelli e il delegato provinciale sempre del CIP Ernesto Ghilotti.

“Siamo all’anno zero del movimento Paraclimbing, l’interesse attorno a questa bellissima disciplina è un aumento e da Lecco ripartiamo per le sfide del futuro verso le Paraolimpiadi. Una grande soddisfazione per tutto lo staff capitanato dal presidente della Asd Ragni lecco, Luca Passini“.