Campionati Italiani U16 di sci nordico: Marco Combi 5° posto nella staffetta per comitati

Tre giorni di gare a Bosco Chiesanuova: sprint, gara in distanza e staffetta per comitati

BOSCO CHIESANUOVA (VR) – Tre giorni di gare per il Campionato Italiano Under 16 di sci nordico, organizzate dallo Sc Bosco sulla pista “Gaibana”. Venerdì la gara sprint in Tecnica Libera, prima le qualifiche con 92 atlete al femminile e 110 al maschile, i primi 30 atleti hanno continuato per i quarti, successivamente i migliori hanno gareggiato per le semifinali con 12 atleti e successivamente i primi 6 hanno affrontato la finale per il titolo.

Presenti due atleti dello Sc Primaluna, Marco Combi nelle qualifiche chiude al 21° posto, riesce a restare nei primi 30 atleti e continua a gareggiare, nei quarti però non riesce a passare, alla fine il suo risultato è 21° con 2’11”44, a vincere è l’orobico dello Sc 13 Clusone, Federico Castelletti.

Sabato mattina gara in distanza, 7,5km in Tecnica Classica e a vincere è stato il trentino Gabriele Carrara con 19’40”4, bene Marco che chiude al 15° posto con 21’24”2. Domenica la staffetta a comitati 3x5km in Tecnica Libera, Marco gareggia con il Comitato Alpi Centrali C, alla fine dopo i 15km di gara il suo miglior risultato del Campionato Italiano è stato il 5° posto con 36’34”6, molto bene il Comitato Alpi Centrali A capace di vincere il titolo con 35’07”0.

Nina Pomoni ci ha provato nello sprint, ha chiuso nelle qualifiche al 58° posto ma non è abbastanza per continuare, a vincere è stata la romana Sara Proietti Cignitti dello Winter Sc Subiaco. Sabato la gara in distanza 5km in Tecnica Classica, vince il titolo Heidi Debertolis (Us Primiero) con 15’30”0, Nina chiude al 69° posto con 18’33″9. Domenica l’ultima gara la staffetta, 3x4km in Tecnica Libera, a vincere è stato il terzetto dell’Alto Adige con 35’22”7, secondo posto per i lombardi della Alpi Centrali A con 32’40”0, Nina gareggia nel terzetto Alpi Centrali E chiudendo al 25° posto con 40’32”2.