Campionati provinciali di staffette: cinque titoli alle formazioni lecchesi (foto)

Due titoli alla Pol Mandello, due all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e uno al Team Pasturo

Ben 163 le staffette che hanno gareggiato al Centro Sportivo Bione per un totale di 630 atleti

LECCO – Con l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a fare gli onori di casa, si sono disputati ieri, domenica, i campionati provinciali di staffette, campionati che hanno assegnato i titoli partendo dalla categoria Ragazze che hanno disputato la 4x100m e la 3x800m, a seguire le Cadette con la 4x100m e 3x1000m e per finire con le gare Assolute con la 4x100m e la 4x400m. Prima erano scese in pista le staffette della 5x80m della categoria Esordienti 10, ed erano state 12 squadre al femminile, 9 al maschile e 24 nella mista, tutte le staffette di questa categorie però hanno gareggiato senza titolo in palio.

Sono state ben 163 le staffette che hanno gareggiato, a Lecco anche le staffette di Sondrio.

Sono 630 gli atleti che hanno preso parte alle gare, oltre ai titoli provinciali Como/Lecco in palio, anche il comitato di Sondrio ha messo in palio i suoi titoli anche se ad onor di cronaca sono state ben poche le formazioni Sondriesi presenti.

Per i colori manzoniani si sono fregiati del titolo di campione provinciale la 4x100m Assoluta dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni composta da Marta Comi, Arianna Brivio, Elena Battista e Stella Moizzi che vincono con 49”00, altro titolo giallo blu quello conquistato nella 4x400m Assoluta con Michele Stacchini, Filippo Dalla Pria, Riccardo Ciappesoni e Davide Colombo che concludono in 3’32”66.

Due titoli anche per la Pol Mandello che fa sui quelli della 4x100m nelle Ragazze e nelle Cadette, le prime con Emma Poletti, Anna Riva, Lucia Chiara Dubini e Adelaide Castagna lo vincono correndo in 58”44, le seconde con Ginevra Castagna, Alessandra Piola, Martina Crotta e Eva Pastorelli se lo aggiudicano correndo in 52”17.

Ultimo titolo lecchese porta la firma del Team pasturo e se lo aggiudicano i ragazzi della 3x800m, Lorenzo Guido, Leonardo Milesi e Federico Forni portano il testimone al traguardo in 7’46”71.

Prime tre società a salire sul podio per le premiazioni.

Dopo le gare sono state chiamate sul podio le prime tre squadre classificate per le premiazioni, un pacchetto di caramelle per tutti e medaglie con la squadra campione provinciale ad indossare la maglietta simbolo del titolo conquistato. A premiare sono state due atlete di casa: Veronica Besana e Alessia Gatti che di titoli di staffette ne hanno vinti parecchi e non solo provinciali ma anche nazionali stabilendo inoltre primati italiani in occasione delle loro vittorie indoor.

Tutti i podi delle gare di ieri

5x80m Esordienti F: 1^ Elena Brambilla, Alice Arrigoni, Rebecca Rusconi, Celeste Nasatti, Domitilla Citterio 1’01”31 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Alessandra Ferrario, Carola Bacco, Matilde Carugo, Sofia Nardo, Francesca Girardi 1’02”20 (Atl Rovellasca), 3^ Alice Farina, Domitilla Agostini, Chiara Panzeri, Sara Limonta, Elena Narciso 1’03”11 (Atl 87 Oggiono).

5x80m Esordienti M: 1^ Pietro Maggi, Davide Gerosa, Samuele Corti, Tommaso Pesci, Mattia Sala 1’02”35 (Atl 87 Oggiono), 2^ Jacopo Rinaldi, Davide Sapone, Luca Vicino, Federico Olgiati, Riccardo Olgiati 1’027 (Atl Rovellasca), 3^ Federico Galmuzzi, Mattia Regazzoni, Paolo Panzeri, Christian Viganò, Vincenzo Brancaccio 1’03”88 (Merate Atl Promoline).

5x80m mista: 1^ Matteo Bodini, Cristian Beccali, Alessia Cupidi, Marlene Frangione, Giorgio Cecchinato 1’02”67 (Us San Maurizio); 2^ Siria Bonfanti, Samuele Cento, Michela Danvoehou, Mihele Pietrafesa, Giorgio Galbiati 1’02”76 (Atl Cassago), 3^ Nicola Caprari, Aya Khattab, Lorenzo Rovedatti, Giovanni Gianoli, Francesca Bellero 1’03”26 (Pol Albosaggia).

4x100m Ragazze: 1^ Viola Piantoni, Chiara Bignotti, Elisa Ferrari, Caterina Meani 54”87 (Atl Club Villasanta), 2^ Emma Poletti, Anna Riva, Lucia Dubini, Adelaide Castagna 58”44 (Pol Mandello), 3^ Isabel Rossi, Marta Mazzoleni, Chiara arla, Benedetta Ciabocco 58”59 (Atl 87 Oggiono),

4x100m Ragazzi: 1^ Giordanpo Contigiani, Francesco Davanzo, Sebastian Bellù, Gabriele Pesenti 52”91 (Gs Bernatese), 2^ Houzayfa Sogne, Davide Colombo, Alessio Frigerio, Christian Limonta 53”94 (Atl Triangolo lariano), 3^ Pietro Da Broi, Filippo Viscardi, Federico Sardu, Alessandro Stucchi 54”93 (Atl Club Villasanta).

3x800m Ragazze: 1^ Francesca Brusa, Aurora Beccalli, Alice Dell’Oro 8’32”49 (Us San Maurizio), 2^ Elena Bonanomi, Gloria Magni, Valentina Bidoia 8’32”61 (Atl Cassago), 3^ Beatrice Spada, Silvia Orlandi, Elisa Martinelli 8’35”99 (Team Pasturo).

3x800m Ragazzi: 1^ Lorenzo Guido, Leonardo Milesi, Federico Forni 7’46”71 (Team Pasturo), 2^ Riccardo Andor Longoni, Federico Pelizzaro, Nicola Spano 8’01”61 (Cs Cortenova), 3^ Lorenzo Battaglia, Thomas Delle Coste, Leonardo Della Patrona 8’04”31 (Gs Chiuro).

4x100m Cadette: 1^ Ginevra Castagna, Alessandra Piola, Martina Crotta, Eva Pastorelli 52”7 (Pol Mandello), 2^ Carlotta Balossi, Mariam Colulibaly, Elena Invernizzi, Giulia Anderbegani 52”61 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Sara Jokar, Beatrice Luongo, Giorgia Tentori, Sara Guarisco 53”28 (Atl Rovellasca).

3x1000m Cadette: 1^ Alessia Burgassi, Greta Grassi, Lisa Pagani 10’40”20 (Lieto Colle), 2^ Serena Mascheri, Arianna Buzzoni, Caterina Ciacci 10’48”31 (Cs Cortenova), 3^ Irene Di Pietro, Ludovica Zanotti, Giada Montermin 10’59”24 (Us Albatese).

4x100m Cadetti: 1^ Gabriele Strazzari, Luca Levrè, Riccardo Mulè, Matteo Butti 49’19” (Ag Comense), 2^ Riccardo Pelizzoni, Leonardo Ostinelli, Giordano Butta, Antonio Snider 49”40 (Us Albatese), 3^ Pietro Cesana, Lorenzo Trincavelli, Daniel Triboli, Gabriele Bezzi 50”08 (Pol Mandello).

3x1000m Cadetti: 1^ Luca Colombo, Marco Tiziano Fusi, Tommaso Farina 9’18”13 (Us San Maurizio), 2^ Tommaso Vanni, Andrea Minotti, Andrea Casartelli 9’21”95 (Atl Mariano Comense), 3^ Nicola Dedivittis, Federico Orlandi, Andrea Cederle 9’24”71 (Team Pasturo).

4x100m Allieve: 1^ Matilde Canavesi, Giorgia Maglia, Stella Radice, Greta Maria Alberti 50”79 (Atl Andromeda), 2^ Martina Ravasio, Alice Anghileri, Valentina Sala, Sara Panzeri 52”33 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Francesca Bonà, Chiara Cavallaro, Claudia Dell’Acqua, Silvia Sussarello 54”97 (Atl Rovellasca).

4x100m Allievi: 1^ Michele Benedetti, Federico Dell’Acqua, Nicholas Giovinazzo, Stefano Nebuloni 44”69 (Atl Rovellasca), 2^ Federico Ciappesoni, Simone Manzoni, Andrea Goldonetto, Matteo Scaccabarozzi 44”75 (Atl lecco Colombo Costruzioni), 3^ Samuele Arienti, Giacomo Arienti, Alessandro Gadosa, Giorgio Bergna 46”10 (Atl lecco Colombo Costruzioni).

4x100m Assoluta F: 1^ Marta Comi, Arianna Brivio, Elena Battista, Stella Moizzi 49”00 (Atl lecco Colombo Costruzioni), 12^ Emma Poggiali, Giorgia Elli, Alice Taverriti, Giorgia Poletti 49”46 (Atl Rovellasca), 3^ Alessia Masi, Linda Pizzi, Beatrice Cidu, Marta Guzzetti 51”72 (Atl Andromeda).

4x400m Assoluta F: 1^ Francesca Meletto, Elisa Battocchi, Carolina Molteni, Claudia Ferrarini 4’02”75 (Ag Comense), 2^ Lisa Galluccio, Anna Panzeri, Chiara Vergani, Clarissa Boleso 4’08”23 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Martina Briccola, Rachele Bollinetti, Arianna Corradini, Giulia Maria Tomaselli 4’18”11 (Gs Bernatese).

4x100m Assoluti M: 1^ Matteo Sottocasa, Riccardo Sidoti, Nicolò Salaris, Davide Rossi 41”85 (Gs Bernatese), 2^ Cristian Dall’Ozzo, Samuele Caglio, Francesco Bucciarelli, Niccolò Gerosa 42”65 (Atl Rovellasca), 3^ Riccardo Invernizzi, Michele Stacchini, Francesco Alfieri, Davide Colombo 43”67 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4×400 Assoluta M: 1^ Michele Stacchini, Filippo Dalla Pria, Riccardo Ciappesoni, Davide Colombo 3’32”66 (Atl lecco Colombo Costruzioni), 2^ Jarno Tramarin, Luca Olivieri, Luca Alzani, Francesco Stoppa 3’37”20 (Atl mariano Comense), 3^ Andrea Panzeri, Alberto Bellinzoni, Alessandro D’Abbrusco, Flavio Tornaghi 3’46”02 (Merate Atl Promoline).