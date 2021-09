Campionati regionali Allievi: tre titoli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Anche un argento e un bronzo per i giovani gialloblu

Due giorni di gare a Chiuro in Valtellina

CHIURO – Col Gsd Chiuro in cabina di regia, sulla pista e pedane del centro sportivo comunale, due giorni di gare dedicate ai campionati regionali per la categoria Allievi (2004/05) con in palio 36 titoli individuali più quattro delle staffette.

Kethrin Sironi, Alessandro Panizza e la staffetta 4x100m maschile, vincono il titolo regionale

Nel lancio del disco Allieve con 36,04m Kethrin Sironi si prende la maglietta di campionessa regionale 2021, imitata da Alessandro Panizza che nel lancio del giavellotto la indossa dopo aver lanciato a 48,94m, ultimo titolo lecchese è quello della staffetta 4x100m maschile composta da Giorgio Bergna, Giovanni Alghieri, Alessandro Gadosa e Matteo Scaccabarozzi che con 45”37 salgono sul gradino più alto del podio.

Staffetta 4x100m femminile, loro il secondo posto con Stella Moizzi anche al 3° sui 100m individuali.

Elisa Agostini, Alice Anghileri, Arianna Brivio e Stella Moizzi con 51”16 si mettono al collo la medaglia d’argento precedute dalle sole atlete della Bergamo Stars Atletica che vincono il titolo in 50”12, per Stella Moizzi anche la soddisfazione del bronzo individuale sui 100m corsi in 12”57.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi presenti

(tra parentesi la società quando non dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni)