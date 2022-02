Campionati regionali Assoluti di corsa campestre, cinque lecchesi a medaglia

Nicole Acerboni, Elisa Pastorelli e Francesca Colombo sul podio al femminile

A livello maschile terzo posto per Francesco Raineri e Mattia Adamoli

ARCISATE (VA) – Uno dei percorsi migliori per disputare un cross, il campionato regionale, ingredienti che facevano presupporre una partecipazione elevata e di qualità. Invece domenica mattina le gare sono state quasi snobbate dai partecipanti, solo 165 sono stati gli atleti suddivisi nelle sei gare proposte. Certo la concomitanza di gare non ha sicuramente aiutato gli organizzatori ma anche chi redige il calendario, dovrebbe avere un pochino più di attenzione a non sovrapporre gare, soprattutto quando sono gare istituzionali.

Prime gare col titolo in palio con la categoria Allieve, 21 partenti e nessuna lecchese al via, vittoria e titolo per Alessia Pellegrini dell’Atl Valle Brembana che impiega 16’07” per completare i 4km del percorso.

Si passa agli Allievi e subito la prima soddisfazione lecchese col 3° posto di Francesco Raineri dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che sale sul 3° gradino del podio. 5km percorsi in 17’59” a 28” dal campione regionale Manuel Zanini che si conferma tra i più forti d’Italia e non potrebbe essere altrimenti visto che nella scorsa stagione ha vinto i titoli italiani di campestre e sui 2000m e ha inoltre stabilito il record italiano del miglio Cadetti. Bene al 4° posto Carlo Tagliabue dell’Us Derviese che arriva in 18’13”, seguono al 10° e 11° posto i compagni di club Nicolò Vergottini 18’51” e Giulio Mascheri 18’52”. Presenti anche atleti del Premana che concludono al 14° posto con Paolo Gianola in 19’13”, al 18° con Lorenzo Gianola in 19’23”, al 24° con Mauro Gianola in 19’51”, al 31° Emanuele Fazzini con 20’18” e al 32° Michael Gianola con 20’23”. Per la polisportiva Libertas Cernuschese 26° posto per Edoardo Uselli in 19’57”, 35° per Roberto Colombo in 20’34”, per Simone Brivio il 45° posto con 21’35” e per Luca Biraghi il 48° in 24’20”.

Sono 5 i km anche per le Juniores femminili, ad indossare la maglietta di campionessa regionale Nicole Coppa della Bracco Atletica che la vince dopo 19’47” di corsa solitaria. Staccate le avversarie che arrivano attardate di quasi 1’, Francesca Gnecchi e Anna Panzeri dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni si prendono il 13° e 14° posto con 23’19” e 23’27”.

Si allunga la distanza per gli Juniores e i km diventano sette, al via la squadra giallo blu reduce dalla trasferta portoghese della coppa Europa per club, a vincere dopo 23’23” per l’Atl Valle Camonica è Saber Zinoubi, gran bella gara di Mattia Adamoli dell’Us Derviese che si prende il 3° posto con 24’06”. Tre i giallo blu tra i primi dieci, al 7° posto Edoardo Brusa in 24’51”, all’8° posto Giovanni Artusi in 24’59” e al 10° Jonut Puiu in 25’36”, a completare i risultati lecchesi il 16° posto di Gabriele Pirovano con 26’40” e il 19° di Daniele Gilardoni con 27’50”.

Tre medaglie dall’ultima gara femminile con Juniores, Promesse e Seniores: Alice Gaggi a vincere il titolo Assoluto per la Recastello Radici Group, 26’21” il suo tempo sui 7km di gara, Nicole Acerboni 2^ tra le Promesse con 27’26” per la Bracco Atletica, Elisa Pastorelli 3^ Promessa con 27’57” e Francesca Colombo 3^ Seniores con 28’33”, presente anche Sara Ghezzi della Pol Libertas Cernuschese 8^ Promessa in 30’13”.

Gara di spessore sui 10km Assoluti, a vincere è stato l’azzurro di cross Luca Alfieri della Pbm Bovisio Masciago che dopo 10km ferma il cronometro a 32’08”. Un solo lecchese presente, Nicola Castellazzi della Pol Libertas Cernuschese che si prende il 34° posto in 42’54”.