Campionati regionali di atletica Cadetti: pioggia di titoli per i lecchesi

Lucio Arienti (Up Missaglia) vince nei 100hs e i 300hs, Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) negli 80hs e 300hs, Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) nel giavellotto, Maissara Iwena (Cs Cortenova) negli 80m
Sul podio anche Giorgia Sala (Up Missaglia) 2^ nel lancio del martello, Maissara Iwena (Cs Cortenova) 2^ sui 300m, Martino Brambilla (Up Missaglia) 3° nel lancio del giavellotto
MEDA (MB) – Week-end con il Campionato Regionale Cadette/i individuale di atletica memorial Lorenzo Mazzini, organizzato dall’Atletica Meda nel centro sportivo comunale Città di Meda.
Protagonisti i lecchesi che hanno conquistato ben 6 titoli regionali: Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) vince due titoli con due personali, prima gli 80hs (12”04 nelle batterie) 11”88 in finale abbassando il personale di 13 centesimi, poi vince anche i 300hs in 46”01 ben 41 centesimi in meno.
Lucio Arienti (Up Missaglia) due titoli, nei 100hs (13”11 nelle batterie) 12”80 in finale a soli 4 centesimi dal primato italiano e nei 300hs con il nuovo primato personale di 38”68 (45 centesimi in meno).
Maissara Iwena (Cs Cortenova) vince negli 80m dove corre in 10”17 le batterie, nella finale vince il titolo in 10”07 e poi chiude al 2° posto sui 300m con il nuovo primato personale di 41”73 (55 centesimi in meno).
Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) vince il titolo del lancio del giavellotto con 47,27m.
Due medaglie per gli atleti dell’Up Missaglia: Giorgia Sala 2^ nel lancio del martello con 46,20m, Martino Brambilla 3° nel lancio del giavellotto con 44,57m.
La categoria Cadetti gareggerà nel Campionato Italiano individuale e per Regioni ad Agropoli (SA) il 3 e il 4 ottobre; mentre sabato 26 e domenica 27 settembre il settore Tecnico Fidal Lombardia organizzerà due raduni regionali destinati alla categoria Cadette/i, saranno convocati tutti coloro che faranno parte della spedizione Lombarda (da titolari di rappresentativa o a titolo individuale).
Tutti i risultati dei lecchesi nel Campionato Regionale
- Merate Atletica Promoline
80m-26^ Aurora Benedetta D’Alessio 11”10.
300m-28^ Rebecca Bonfanti 46”13; 86^ Beatrice Iannetta 50”64.
1000m-66^ Bianca Loddo 3’47”48.
Lancio del giavellotto-20^ Agata Minunno 21,90m.
Salto in lungo-27^ Aurora Benedetta D’Alessio 4,33m.
Salto in alto-17^ Beatrice Magni 1,43m; 23^ Maria Giumelli 1,35m.
80m-34° Matteo Stella 10”13; 62° Leonardo Bonfanti 10”46; 63° Paolo Panzari 10”46; 73° Mattia Regazzoni 10”57.
100hs-4°Tommaso Pirovano 14”02; 18° Leonardo Bonfanti 16”04.
300hs-5° Tommaso Pirovano 41”94; 19° Matteo Stella 46”18.
Lancio del disco-8° Giacomo Brivio 26,17m.
Lancio del giavellotto-17° Giacomo Brivio 30,42m; 20^ Agata Minunno.
Getto del peso-8°Andrea Ripamonti 11,51m.
Salto triplo-15^ Paolo Panzari 10,57m.
Salto in alto-11° Mattia Regazzoni 1,64m.
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
80m-47^ Celeste Nasatti 11”46.
300m-10^ Domitilla Citterio 43”75.
80hs-11^ Rebecca Rusconi 13”39;23^ Alice Arrigoni 18”41.
Marcia 3000m-4^ Margherita Spadari 16’10”65.
Salto in lungo-19^ Alice Arrigoni 4,46m.
Getto del peso-7^ Domitilla Citterio 9,73m.
Lancio del giavellotto-4^ Chiara Onofri 33,13m.
Lancio del disco-14^ Chiara Onofri 20,78m.
80m-61° Pietro Mazzoleni 10”45.
300m-30° Pietro Calabrese 40”23.
1000m-10° Tristan Lamperti 2’44”57; 36° Nicolo Anghileri 2’54”36; 81° Filippo Mandelli 3’04”75.
2000m-14° Tristan Lamperti 6’11”78.
Salto in alto-15° Edoardo Comini Rovinolo 1,62m.
Salto in lungo-30° Edoardo Comini Rovinolo 5,08.
- Atletica 87 Oggiono
80m-99^ Ludovica Grassini Farina 11”81.
1000m-12^ Domitilla Agostini 3’15”42.
2000m-17^ Domitilla Agostini 7’25”70.
80hs-1^ Chiara Panzeri 11”88.
300hs-1^ Chiara Panzeri 46”01.
Salto in lungo-65^ Sara Limonta 3,92m.
Salto triplo-34^ Maria Sacchi 8,89m.
Lancio del giavellotto-5^ Saffia Naciri 31,63m.
Lancio del disco-19^ Saffia Naciri 17,48m.
80m-186° Achille Monfrini 10”66; 16° Samuele Corti 11”33.
300m-39° Davide Gerosa 41”27; 60° Leonardo Spreafico 42”88.
1000m-37° Davide Spreafico 2’55”16; 75° Fabio Redaelli 3’02”88.
2000m-20° Davide Spreafico 6’23”26
Lancio del giavellotto-1° Davide Gerosa 47,25m.
- Up Missaglia
300m-102^ Camilla Vergani 54”65.
80hs-4^ Maria Amalia Jeffrey 12”63; 21^ Emma Cazzaniga 15”21.
300hs-8^ Maria Amalia Jeffrey 51”43.
Salto in lungo-18^ Aurora Maria Curir 4,49m.
Lancio del martello-2^ Giorgia Sala 46,29m.
100hs-1° Lucio Arienti 12”80.
300hs-1° Lucio Arienti 38”68.
Lancio del giavellotto-3° Martino Brambilla 44,57m.
Getto del peso-12° Matteo Magni 10,55m.
- Cs Cortenova
80-1^ Maissara Iwena 10”07.
300-2^ Maissara Iwena 41”73.
1000m-14° Mirco Pellizzaro 2’48”32.
1200sp-10° Mirco Pellizzaro 3’39”16.
- Gs Virtus Calco
Salto in alto-12^ Linda Galbusera 1,46m.
1000m-85° Riccardo Ghezzi 3’05”38.
300hs-16° Mattia Bonfanti 45”48.
Salto in lungo-29° Mattia Bonfanti 5,13m.
Lancio del giavellotto-11° Riccardo Ghezzi 34,24m.
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