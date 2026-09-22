Campionati regionali di atletica Cadetti: pioggia di titoli per i lecchesi

Lucio Arienti (Up Missaglia) vince nei 100hs e i 300hs, Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) negli 80hs e 300hs, Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) nel giavellotto, Maissara Iwena (Cs Cortenova) negli 80m

Sul podio anche Giorgia Sala (Up Missaglia) 2^ nel lancio del martello, Maissara Iwena (Cs Cortenova) 2^ sui 300m, Martino Brambilla (Up Missaglia) 3° nel lancio del giavellotto

MEDA (MB) – Week-end con il Campionato Regionale Cadette/i individuale di atletica memorial Lorenzo Mazzini, organizzato dall’Atletica Meda nel centro sportivo comunale Città di Meda.

Protagonisti i lecchesi che hanno conquistato ben 6 titoli regionali: Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) vince due titoli con due personali, prima gli 80hs (12”04 nelle batterie) 11”88 in finale abbassando il personale di 13 centesimi, poi vince anche i 300hs in 46”01 ben 41 centesimi in meno.

Lucio Arienti (Up Missaglia) due titoli, nei 100hs (13”11 nelle batterie) 12”80 in finale a soli 4 centesimi dal primato italiano e nei 300hs con il nuovo primato personale di 38”68 (45 centesimi in meno).

Maissara Iwena (Cs Cortenova) vince negli 80m dove corre in 10”17 le batterie, nella finale vince il titolo in 10”07 e poi chiude al 2° posto sui 300m con il nuovo primato personale di 41”73 (55 centesimi in meno).

Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) vince il titolo del lancio del giavellotto con 47,27m.

Due medaglie per gli atleti dell’Up Missaglia: Giorgia Sala 2^ nel lancio del martello con 46,20m, Martino Brambilla 3° nel lancio del giavellotto con 44,57m.

La categoria Cadetti gareggerà nel Campionato Italiano individuale e per Regioni ad Agropoli (SA) il 3 e il 4 ottobre; mentre sabato 26 e domenica 27 settembre il settore Tecnico Fidal Lombardia organizzerà due raduni regionali destinati alla categoria Cadette/i, saranno convocati tutti coloro che faranno parte della spedizione Lombarda (da titolari di rappresentativa o a titolo individuale).

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Tutti i risultati dei lecchesi nel Campionato Regionale