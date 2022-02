Campionati regionali indoor 60m e 60hs, oltre 200 atleti in gara a Bergamo

Mattia Tacchini conquista il titolo Juniores sui 60m piani

Doppio argento per Alessandro Rota (Assoluto e Promesse), Alessia Gatti bronzo Promesse negli ostacoli

BERGAMO – Prosegue incessantemente l’attività indoor con gli atleti in cerca di tempi o misure importanti alla ricerca del pass tricolore per la massima rassegna tricolore in programma questo fine settimana ad Ancona. In quest’ottica, a Bergamo, tantissimi atleti hanno partecipato al campionato regionale riservato alle categorie Juniores/Promesse e Assoluti per i 60m e per i 60hs che hanno visto la partecipazione di 68 atlete al femminile e di 124 al maschile sulla distanza piana e di 17 al femminile e di 20 al maschile sugli ostacoli.

Vengono dagli ostacoli le soddisfazioni più numerose per i lecchesi in gara, prima le batterie e successivamente i migliori tempi a disputare le finali, con la finale 1 la migliore a decretare i piazzamenti da podio. Alessia Gatti corre le batterie in 8”71 e col 6° tempo complessivo, disputa la successiva finale per il titolo dove con 8”72 si prende il 6° posto Assoluto ma il 3° tra le Promesse, nella finale 3 corrono Emma Pastorelli che aveva corso in 9”43 in batteria migliorato a 9”35 nella finale dove sarà 5^, Marta Comi dopo il 9”2 delle batterie, in finale 3 con 9”69 chiude 6^.

Al maschile gran bella prova di Alessandro Rota, prima 8”19 che lo qualifica col 2° miglior tempo e successivamente 8”26 che gli valgono la doppia medaglia sia Assoluta che di categoria Promesse, in finale ci era arrivato anche Junior Diseysson Goho dopo l’8”70 delle batterie, peccato per il lecchese che non conclude la prova nella finale. Due atleti nella finale 2 con Matteo Dozio che dopo aver corso in 9”18 le batterie, corre in 9”44 la finale e si prende l’8° posto complessivo, una posizione in più per Giacomo Maggioni 10”9 in batteria e 9”66 in finale.

Mattia Tacchini, suo il titolo Juniores sui 60m piani

Passando alla velocità pura, ecco che arriva il titolo Juniores per Mattia Tacchini che dopo il 6”97 delle batterie, nella finale 1 migliora ancora fino a 6”94 che gli vale il 6° posto Assoluto ma quel che più conta il primo posto tra gli Juniores. Andrea Colombo vince la finale 2 con 6”88, peccato per il 7”03 delle batterie altrimenti il podio era ampiamente alla sua portata, Christian Jacovone è 6° nella stessa finale con 7”6 dopo il 7”05 delle batterie, due atleti nella finale 3 con Lorenzo Amati 3° (15° complessivo) con 7”07 dopo il 7”09 delle batterie e Alessandro Rota 5° (17° complessivo) in 7”11 dopo il 7”09 delle batterie.

Gli altri risultati dei velocisti lecchesi

Tommaso Cazzola 56° in 7”35, Anton Francesco Alfieri 70° in 7”43, Lorenzo Scaglia 75° in 7”47, Mattia Vitali 79° in 7”49 (Pol Bellano Galperti Group), Andrea Tedoldi 112° in 7”62, Davide Bonacina 123° in 7”74 (Pol Bellano Galperti Group).

Alessia Gatti a medaglia anche nei 60m piani suo il bronzo Promesse

Un’altra medaglia per Alessia Gatti, sua quella Promesse dei 60m conquistata nella finale 1 con 7”77 dopo il 7”73 delle batterie, nessuna altra lecchese riesce a qualificarsi per le successive finali, in batteria corre in 8”11 Matilde Gervasoni (pol Libertas Cernuschese) che gli valgono il 37° posto.