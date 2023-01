Campionati regionali indoor Assoluti, Pastorelli e Tacchini in finale

A Bergamo 60hs, 60m e salto in alto; a Saronno salto in lungo e salto con l’asta

Emma Pastorelli in finale sui 60hs e Mattia Tacchini sui 60m; pochi lecchesi in gara

BERGAMO – Nessun podio per i lecchesi nel campionato regionale indoor Assoluti sui

60m, 60hs e salto in alto. Sono arrivati in finale Emma Pastorelli sui 60hs in 9”32

al 6° posto classificata (9”38 in batteria) e Mattia Tacchini sui 60m in 7”01 al 6°

classificato (6”98 in batteria).

Tutti gli altri risultati i tempi e classificati

60m: 40^ Mariam Giacin Coulibaly 8”18 (Atl Lecco), 51^ Emma Pastorelli 8”25 (Atl

Lecco).

Lecco). 60hs: 17^ Lucia Rosa 10”5 (Atl Lecco).

60m: 23° Andrea Colombo 7”17 (Atl Lecco), 53° Simona Tarchini 7”33 (Atl Lecco),

65° Mattia Papini 7”38 (Atl Lecco), 69° Francesco Alfieri 7”41 (Atl Lecco), 69° Matteo

Scaccabarozzi 7”41 (Atl Lecco), 82° Thomas Cazzola 7”48 (Atl Lecco), 130° Giorgio

Bergna 8”17 (Atl Lecco).

Scaccabarozzi 7”41 (Atl Lecco), 82° Thomas Cazzola 7”48 (Atl Lecco), 130° Giorgio Bergna 8”17 (Atl Lecco). 60hs: 8”51 (1° finale 2 con 8”43).

A Saronno

Pochi atleti per i lecchesi a Saronno, i migliori risultati sono il 4° posto di Amiratou

Mare 5,21m nel salto in lungo per il Gs Virtus e di Pietro Salva con 6,35m (Allievi) Atl

Lecco Colombo Costruzioni. Quinti Martina Ravasio 5,10m (Allieve), Christian

Iacovone 6,55m e Lorenzo Azzalini 6,25m (Allievi) tutti per Atl Lecco Colombo

Costruzioni.

Tutti gli altri risultati i classificati e misure

Salto in lungo-Allieve: 13^ Camilla Comi 4,59m (Atl Lecco).

Salto in lungo-Allievi: 8° Achille K Fon Calbusera 5,92m (Atl Lecco), 20° Samuele

Arienti 5,18m (Atl Lecco).

A Padova 5^ e 6^ manifestazione Regionale indoor open

In gara a Padova gli atleti con la pista completa nei 200m, 32 serie per i 400m al

maschile e 24 serie al femminile ben 241 atleti, ancora di più 35 serie maschili per i

200m con ben 166 atleti.

I migliori risultati sono delle due lecchesi della Bracco Atletica: nei 1500m 6^

classificata Ilaria Minatti 4’44”04 col primato personale e al 18^ (Allieva) Teresa

Buzzella con 4’56”07 primato personale anche per lei. Hanno partecipato per l’atletica Lecco Colombo Costruzioni: 8° classificato Ionit Puiu sui 1500m in 3’59”42 (primato personale indoor), 41° e 63° i due Allievi Tommaso Farina e Tiziano Marco Fusi con 4’20”57 e 4’38”18 primato personale per entrambi, sugli 800m Clarissa Boleso 21^ con 2’24”26.