Campionato Brianzolo: Filippo Ba, Roberto Pedroncelli e Laura Nardo vincono la seconda prova

A Seregno numeri in aumento, nella seconda prova ben 334 atleti al via

SEREGNO (MB) – Sabato scorso, al Parco 2 giugno alla Porada di Seregno, organizzata dal Gs Avis Seregno, ben 334 atleti hanno gareggiato per la seconda prova del Campionato Brianzolo 2026. Tre gare da correre: nelle categorie femminili con 72 atlete al via, a vincere è stata la lecchese Laura Nardo (Atletica 85 faenza); nella gara delle categorie SM50 e oltre (153 atleti) vince Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), già vincitore nella prima giornata; nella gara delle categorie Promesse fino agli SM40 (109 atleti) vince Filippo Ba (G Alpinistico Vertovese).

Bene i lecchesi, Laura Nardo nelle categorie J/P/S/SF35 e Federica Zardoni SF50-55-60 vincono le loro gare, Carlo Corti 2° nelle categorie SM60-65-70, 2^ Anna Lietti J/P/S/SD35, 2° Giovanni Carlo Biffi SM75 e oltre, terzo posto per Letizia Oltolini J/P/S/SF35, Silvia Gilardi SF40-45 e Giovanni Civillini SM75 e oltre.

Il campionato riparte il 7 febbraio con la terza prova organizzata dal Asd Gamber de Cuncuress al parco Aldo Moro–via Cantin di Agate Brianza.

Tutti i podi della gara a Seregno