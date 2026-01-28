Campionato Brianzolo: Filippo Ba, Roberto Pedroncelli e Laura Nardo vincono la seconda prova

A Seregno numeri in aumento, nella seconda prova ben 334 atleti al via
SEREGNO (MB) – Sabato scorso, al Parco 2 giugno alla Porada di Seregno, organizzata dal Gs Avis Seregno, ben 334 atleti hanno gareggiato per la seconda prova del Campionato Brianzolo 2026. Tre gare da correre: nelle categorie femminili con 72 atlete al via, a vincere è stata la lecchese Laura Nardo (Atletica 85 faenza); nella gara delle categorie SM50 e oltre (153 atleti) vince Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), già vincitore nella prima giornata; nella gara delle categorie Promesse fino agli SM40 (109 atleti) vince Filippo Ba (G Alpinistico Vertovese).
Bene i lecchesi, Laura Nardo nelle categorie J/P/S/SF35 e Federica Zardoni SF50-55-60 vincono le loro gare, Carlo Corti 2° nelle categorie SM60-65-70, 2^ Anna Lietti J/P/S/SD35, 2° Giovanni Carlo Biffi SM75 e oltre, terzo posto per Letizia Oltolini J/P/S/SF35, Silvia Gilardi SF40-45 e Giovanni Civillini SM75 e oltre.
Il campionato riparte il 7 febbraio con la terza prova organizzata dal Asd Gamber de Cuncuress al parco Aldo Moro–via Cantin di Agate Brianza.
Tutti i podi della gara a Seregno
- SM50 e oltre
1° Roberto Pedroncelli (Gs Santi Nuovo Olonio), 2° Massimno Figaroli (CBA Cinisello Balsamo), 3° Antonio Basilico (Virtus Groane).
- SM60-65-70
1° Marco Luigi Caviraghi (Daini Carate Brianza), 2° Carlo Corti (Atl. 42195 Blu Frida), 3° David Grandi (Euroatletica 2002).
- SM75 +
1° Piero Carlo Fiordi (Amici Dello Sport Briosco), Giovanni Carlo Biffi (Osa Org Sportiva Alpinisti), 3° Giovanni Civillini (Sev Valmadrera).
- J/P/S/SF35
1^ Laura Nardo (Atl 85 Faenza), 2^ Anna Lietti (3 life), 3^ Letizia Oltolini (Atl Andromeda).
- SF40-45
1^ Monica Vagni (Amr Angolo Mountain Running), 2^ Flora Barlassini (Atl Cesano Maderno), 3^ Silvia Gilardi (Sev Valmadrera).
- SF52-55-60
1^ Federica Zardoni (Pol Lib Cernuschese), 2^ Alessia Colnaghi (De Ran Clab), 3^ Raffaella Colzani (Asd Marciacaratesi)
- SF65 +
1^ Lopes Donzilia Cardoso (Asd Marciacaratese), 2^ Sibilla Bariani (Euroatletica 2002), 3^ Irene Tintori (Gs Avis Seregno).
- P/S/SM35
1° Giacomo Talamazzini (Euroatletica 2002), 2° Lorenzo Molteni (Gsa Cometa), 3° Marco Melesi (Daini Carate Brianza).
- SM40-45:
1° Filippo Ba (G Alpinistico Vertovese), 2° Matteo Villarosa (Daini Carate Brianza), 3° Fabio Stefano Palmieri (Road Runners Club Milano).