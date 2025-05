Campionato di società Allieve/i, successi per Gemma De Capitani (100hs) e Samuele Cesana (giavellotto)

Il Cus Pro Patria vince sia al maschile che al femminile

Atletica Lecco Colombo Costruzioni 6^ al femminile, 8^ al maschile

MARIANO COMENSE (CO) – Week-end col Campionato di società, prova unica regionale, organizzata dall’Atletica Mariano Comense, 75 società al maschile e 69 società al femminile, oltre 2000 atleti al via. Per il comitato di Como-Lecco, la gara era valida anche per il Campionato Provinciale Allieve/i, ben 36 i titoli individuali in palio.

Tra le società (12 punteggi) vince il Cus Pro Patria Milano tra le Allieve con 9710 punti, Atl Bergamo 1959 Oriocenter seconda con 9012 punti, chiude il podio l’Atletica Meneghina con 8838 punti, sesto posto le gialloblu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 8868 punti. Al maschile vincono ancora i milanesi della Pro Patria Milano con 9129 punti, argento per l’Atletica Gavirate con 8583 punti, chiude il podio l’Ag Comense con 8483 punti, ottavo posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 7975 punti.

Nelle gare regionali vincono Gemma De Capitani (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 100hs col tempo di 14”24, nuovo primato personale e Samuele Cesana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel lancio del giavellotto con 55,55m, nuovo primato personale migliorato di oltre 4 metri. Secondo posto per Pietro Cesana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel getto del peso con 13,84m. Cinque medaglie di bronzo lecchesi con Federico Orlandi (Team Pasturo) sui 1500m col tempo di 4’16”89 (prima volta sulla distanza) e sui 3000m dove migliora il personale scendendo per la prima volta sotto i 9’, col crono finale di 8’58”86, Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) primato personale sui 400hs col tempo di 55”38 abbassandolo di oltre 2”31, Gabriele Ciappesoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in alto con 1,86m; ultimo podio per la staffetta 4x100m dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni (Gemma De Capitani, Elena Invernizzi, Margherita Majer, Giulia Anderbegani) col tempo di 49”98.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Allieve

100m-14^ Adelaide Castagna 13”19 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25^ Lidia Monti 13”40 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39^ Jessica Malavenda 13”62 p.p. (Pol Lib Cernuschese), 99^ Marianna Giordano 14”57 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 110^ Bianca Montanelli 14”75 p.p. (Pol Lib Cernuschese), 121^ Giada Biffi 14”96 p.p. (Merate Atl Promoline), 123^ Veronica Bettoni 15”07 (Pol LIb Cernuschese).

200m-32^ Margherita Majer 27”68 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400m-6^ Alice Dell’Oro 1’00”52 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Virginia Rocca 1’03”04 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 26^ Marianna Chiappa 1’04”87 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 29^ Martina Drammis 1’05”93 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 49^ Marta Tentori 1’14”30 (Merate Atl Promoline), 50^ Annalisa Cantù 1’014”31 (Merate Atl Promoline).

800m-7^ Alice Dell’Oro 2’20”74 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Denise Mascheri 2’33”49 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

2000sp-4^ Denise Mascheri 7’49”19 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Gaia Rigamonti 8’12”87 Us San Maurizio).

3000m-5^ Anita Raineri 10’55”44 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4x100m-25^ Rebecca Colombo, Letizia Paolino, Matilde Beretta, Costanza Maria Monti 54”33 (Virtus Calco).

100hs-10^ Adelaide Castagna 15”99 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Letizia Paolino 16”45 p.p. (Virtus Calco), 21^ Rebecca Colombo 18”21 (Virtus Calco).

400hs-12^ Gemma De Capitani 1’09”16 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-4^ Giulia Anderbegani 1,52m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Sara Ragni 1,47m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12^ Matilde Beretta 1,47m (Virtus Calco).

Salto triplo-6^ Elena Invernizzi 11,20m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 28^ Rosa Chiara Dubini 9,65m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in lungo-8^ Giulia Anderbegani 4,92m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Kebe Fall 4,63m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36^ Laura Gerosa 4,28m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37^ Rachele Nuzzo 4,28m p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso-7^ Kebe Fall 9,15m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-9^ Elena Invernizzi 25,55m p.p. (Atl lecco Colombo Costruzioni).

100m-22° Francesco Luigi Cammisa 11”74 p.p. (Pol Lib Cernuschese), 25° Gian Filippo Nigro 11”81 (Up Missaglia), 31° Luca Teruzzi 11”87 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 38° Aniouvi Benedetto Danvoehou 11”94 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 57° Pietro Scaccabarozzi 12”20 p.p. (Up Missaglia), 65° Mattia Redaelli 12”35 p.p. (Up Missaglia), 67° Diego Sangalli 12”35 p.p. (Up Missaglia), 100° Riccardo Penati 13”01 (Up Missaglia).

200m-26° Gian Filippo Nigro 23”74 p.p. (Up Missaglia), 47° Luca Teruzzi 24”39 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 54° Aniouvi Benedetto Danvoehou 24”51 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 57° Pietro Scaccabarozzi 24”57 p.p. (Up Missaglia), 75° Nicolas Ferrari 25”62 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 83° Cristiano Isacco 25”96 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 90° Riccardo Penati 26”58 p.p. (Up Missaglia).

400m-14° Davide Buratti 52”59 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24° Samuele Petrolo 54”41 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Mirko Moscatelli 55”22 p.p (Pol Lib Cernuschese).

800m-53° Enea Negri 2’19”72 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-11° Christian Guido Acerboni 4’23”25 (Atl Valle Brembana), 12° Federico Forni 4’23”78 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 21° Leonardo Simoncelli 4’40”36 (Merate Atl Promoline), 39° Enea Negri 5’07”13 p.p. (Atl lecco Colombo Costruzioni), 40° Massimiliano Barbera 5’07”30 (Merate Atl Promoline).

3000m: 23° Daniele Arlati 9’47”53 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 35° Gabriele Mazzocchi 10’55”00 p.p. (Merate Atl Promoline)

2000sp: 18° Luca Farina 7’06”07 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19° Lorenzo Trincavelli 7’12”29 (Atl Lecco Colombo Costruzioni)

110hs-21° Alessandro Panzeri 18”12 (Virtus Calco), 22° Giovanni Zucchi 18”16 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-13° Alessandro Airoldi 1’01”01 p.p. (Pol Lib Cernuschese)

4x100m- 15° Andrew Curmà, Gabriele Ciappesoni, Giovanni Zucchi, Luca Teruzzi 46”09 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4x400m- 6° Davide Buratti, Luca Farina, Samuele Petrolo, Federico Forni 3’34”80 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-13° Riccardo Paris 1,68m (Merate Atl Promoline).

Salto in lungo-22° Andrew Curmà 5,73m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 50° Alessandro Panzeri 4,80m (Virtus Calco).

Salto triplo-14° Riccardo Paris 12,33m (Merate Atl Promoline), 16° Andrew Curmà 12,04m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ben 36 titoli per il Campionato Provinciale, i lecchesi ne riescono a vincere 12 per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 2 titoli anche per il Team Pasturo.

Per il Comitato di Como/Lecco le gare a Mariano Comense erano valide anche per il Campionato Provinciale individuale, 36 titoli (4 titoli senza titolo, marcia e asta), 12 titoli ne hanno vinti per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, 9 per A G Comense, due a testa Team Pasturo, Atl Rovellasca, Us San Maurizio, Team Alto Lambro, uno a testa l’Atl Mariano Comense, Gs Bernatese, Atletica Andromeda.

Tutti i vincitori del Campionato Provinciale