Campionato di società, finale storica per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

La squadra gialloblu in lotta per lo scudetto tricolore

FIRENZE – Quest’anno per la prima volta nella lunga storia dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, la formazione maschile Assoluta ha potuto disputare la finale Oro dei campionati di società Assoluti: la due giorni conclusiva del cammino che ha assegnato lo scudetto tricolore 2019, scudetto andato ai bolzanini dell’Athletic Club 96 Alperia con 177 punti.

Troppo forte il divario con le altre società, i nostri concludono al 12° posto

Era stata un’impresa esserci grazie alla promozione della passata stagione, ma quest’anno gli avversari erano di altra caratura e alla fine della due giorni fiorentina per i nostri arriva solo il 12° posto sulle 13 formazioni in lotta per il titolo e nella prossima stagione dovranno ripartire dalla finale Argento.

Lo scudetto 2019, come detto, è stato vinto dell’Athletic Club 96 Alperia con 177 punti, 11 in più dell’Atletica Stud Rieti Andrea Milardi che ne ottiene 166 e, a completare il podio, l’Atl Vicentina con 153. Per i nostri, al termine delle 18 gare utili per la classifica finale, 98 punti.

Giacomo Proserpio oro nel martello, Mattia Padovani e Mattia Montini argento sui 5000 e 110hs.

Va meglio individualmente per i lecchesi grazie ai tre podi conquistati, vince la gara del lancio del martello Giacomo Proserpio con un lancio a 69,05m: medaglia d’argento sia per Mattia Montini sui 110hs con 14”00 sia per Mattia Padovani sui 5000m corsi in 14’24”94, per lo stesso atleta anche il 5° posto sui 1500m corsi in 3’48”45.

I risultati completi dei nostri

Sui 100m 12° posto per Gabriele Bergna con 11”26, stesso piazzamento sui 200m per Andrea Colombo sui 200m con 22”54. Mattia Papini gli imita sui 400m con 51”20 e poi ottiene il 13° sugli 800m con 1’55”31 che rappresenta il nuovo primato personale. Mattia Sottocornola è 7° sui 3000sp con 9’31”70, Simone Cairoli 11° nell’alto con 1,80m; stesso piazzamento per Marco Leone nell’asta con 4,40m; Andrea Aldeghi nel lungo è 13° con 5,31m; Marco Agliati 9° nel triplo con 14,77m; stesso piazzamento per Mattia Castellazzi nel peso con 15,23m; per lui anche l’11° posto nel disco con 33,25m. Matteo Masetti è 6° nel giavellotto con 59,75m. Amos Vittori chiude al 9° posto la 10km di marcia con 49’46”41 nuovo primato personale. Non conclude la gara la staffetta 4x100m mentre quella della 4x400m composta da Mattia Papini, Luca Imad Charrouf, Andrea Colombo e Marco Agliati concludono al 13° posto in 3’27”79.