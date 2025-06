Campionato di società su pista: Merate sfiora il podio tra le Ragazze

Al maschile 9° posto tra i Ragazzi e 8° posto tra i Cadetti

Nelle Cadette 12° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

DARFO BOARIO TERME (BS) – Week-end con il Campionato di società finale regionale per le categorie Ragazze/i, Cadette/i. Bene i lecchesi dell’Atletica Merate Promoline capaci di entrare in tre finali, nelle categorie Ragazze, Ragazzi e Cadetti, finale anche per le Cadette dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

18 società per la categoria Ragazze/i, 8 punteggi per la classifica finale, sfiora il podio per Merate Atletica Promoline con 243,5 punti chiudendo il 4° posto, a vincere sono state le orobiche dell’Atletica Estrada con 264 punti, argento per la Aspes (Mi) con 254 punti, bronzo per l’Atletica Meneghina (Mi) con 245 punti.

Al maschile vince la Scuola Sportiva Atletica Punto It (Mi) con 262 punti, argento per l’Atletica Brusaporto (Bg) con 257 punti, chiude il podio dalla Pro Sesto Atletica Cernusco (Mi) con 251 punti, al 9° posto della Merate Atletica Promoline con 222 punti.

15 società Per la categoria Cadette/i, 13 punteggi, al femminile vince l’Atletica Meneghina (Mi) con 442 punti, al secondo posto l’Atletica Estrada (Bg) con 439 punti, chiude il podio l’Atletica Brusaporto (Bg) con 423 punti, 12° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 329 punti.

Al maschile vince i varesini dell’Atletica Gavirate con 426,5 punti, secondo posto per l’Atletica Estrada con 423,5 punti, terzo posto per Ag Comense con 400,5 punti, Merate Atletica Promoline chiude all’8° posto con 379,5 punti.

Individualmente vince Rebecca Bonfanti (Merate Atletica Promoline) sui 60hs categoria Ragazze con 9”89. Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ tra le Cadette sui 1000m con 3’00”91 migliorando di 1”22 il suo primato personale e sociale e riesce a ottenere il minimo per il Campionato Italiano. Davide Basso (Merate Atletica Promoline) argento nel salto in alto con 1,86 nuovo primato personale aumentando di 2cm e anche per lui minimo per il Campionato Italiano. Bronzo per lo stesso atleta nel salto triplo con 12,59m, sfiora il minimo per un solo centimetro e migliora il suo primato personale di ben 50cm.

Quattro di medaglie di bronzo, tutte per i Ragazzi di Merate Atletica Promoline, Aurora Benedetta D’Alessio sui 60hs con 9”97, Agata Minunno nel lancio del vortex con 38,70m; Giulia Brambilla nel salto in alto con 1,40m nuovo primato personale aumentando di 5cm, Federico Leone Galmuzzi sui 60hs con 9”22.

