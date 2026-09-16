Campionato di Società U23 su pista: l’Atletica Lecco secondo nella Finale “A” Argento

In gara ad Agropoli, lo scorso week-end, 10 società al maschile e 10 al femminile

Successo, con un solo punto di vantaggio, all’Us Quercia Dao Conad

AGROPOLI (SA) – L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, con 123 punti, chiude al secondo posto il Campionato di Società Under 23 su pista nella Finale “A” Argento, un solo punto in più per i vincitori, i trentini della US Quercia Dao Conad con 124 punti, chiude il podio la Trevisatletica con 120 punti. Al femminile vincono il Gs Self Atletica Montanari con 129 punti, argento per la Us Quercia Dao Conad con 111,5 punti, bronzo per il Cus Insubria Varese Como con 112,5 punti.

I lecchesi, oltre all’argento nella classifica di società, riescono a salire sette volte sul podio con tre vittorie e quattro secondi posti: Lorenzo Forni vince gli 800m con 1’52”59, Filippo Vedana vince i 110hs (106 centimetri di altezza) con 14”36 nuovo primato personale e vince anche i 400hs con 55”56. Secondi posti per Lorenzo Azzalini con 7,01m nel salto in lungo, due volte d’argento anche Riccardo Asperges, prima nel lancio del martello con 52,55, successivamente nel getto del peso con 14,22m; l’ultima medaglia d’argento è quella nella staffetta 4x100m di Samuele Petrolo, Filippo Vedana, Matteo Buzzi, Lorenzo Azzalini con 43”81.

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