Campionato Italiani Juniores e Promesse Indoor: Lorenzo Forni bronzo sugli 800m

Elisa Dozio sfiora il podio nel getto del peso e chiude al quarto posto

Quasi 700 atleti in gara, sei atleti per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

ANCONA – Organizzato dalla Fidal Marche al Palacasali indoor, nel week-end si è corso il Campionato Italiano Juniores e Promesse. Quasi 700 atleti in gara nelle specialità velocità 60m, 60hs, 200m, 400m e 66 staffette del 4×1 giro, mezzofondo 800m, 1500m, 3000m, marcia, salto in alto, lungo, triplo e asta, nel getto del peso, in tutto ben 52 titoli (26 tra gli Juniores e 26 tra le Promesse).

Tre primati nazionali: Elisa Valensin due volte sui 200m e la staffetta dell’atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi

Nella categoria Juniores, migliorando due volte il Primato Nazionale, Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano) prima vince la seconda batteria con 23”70 migliorando 2 centesimi del 2024, in finale con 23”49 migliora di ben 21 centesimi polverizzando il nuovo Primato Nazionale.

Altro Primato Italiano è quello della categoria Juniores dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi nella staffetta 4×1 giro, nella 4^ serie Laura Stella Lavinia Varesi, Virginia Calasso, Chiara De Santis, Lavinia Capasso vincono con 1’38”18 migliorano il nuovo Primato di ben 3”7 rispetto al primato del 15/06/1976.

Bene i lecchesi: Lorenzo Forni 3° sugli 800m con 1’52”55; Elisa Dozio sfiora il podio nel getto del peso con 11,97m

Una medaglia di bronzo e una di legno per i lecchesi. Lorenzo Forni, che due settimane aveva vinto il titolo Regionale Assoluto a Padova con 1’51”53, ad Ancona ha corso in 1’52”55 tra gli Juniores portandosi a casa la medaglia di bronzo. Ci ha provato anche Elisa Dozio nel getto del peso Juniores: 4° posto il suo risultato con 11,97m a soli 5 centimetri dal suo primato indoor. Sempre nel getto del peso Juniores 8° posto di Riccardo Asperges con 14,52m migliorando 8 centimetri il primato personale. Davide Colombo (Promesse) sui 60hs chiude al 14° posto con 8”41 migliorando il suo primato personale di 6 centesimi. Matteo Maggioni (Juniores) sui 60hs conclude al 24° posto con 8”49 migliorando il suo primato di 5 centesimi. In gara anche Lorenzo Azzalini (Juniores) nel salto in lungo, purtroppo il lecchese ha fatto 3 nulli.