Campionato italiano 10 km su strada, per i lecchesi Mustafà Belghiti (Seniores) 7° in 29’25”

Quasi 1000 atleti a Prato, nel top ten Francesco Gianola 9° tra gli Allievi in 32’15”

Giovanni Artusi (Promesse) 9° in 30’44”, Carlo Tagliabue (Juniores) 10° in 31’31”.

PRATO – Quasi 1000 atleti hanno gareggiato domenica scorsa nel Campionato italiano individuale dei 10 km su strada e 4^ prova dei Campionati di Società Assoluti di corsa. 6km per la categoria Allieve, 10km per tutte le altre categorie dagli Allievi fino ai Master.

Otto titoli in palio (Allievi, Juniores, Promesse e Seniores): Alice Brusin Rosa (ASDP Atletica Pinerolo) sui 6km tra le Allieve vince in 21’00”, negli Allievi vince Alessandro Santangelo (As Atletica Virtus Lucca) in 30’28”, negli Juniores vincono Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) in 35’30” e Vittore Simon Borromini (Cs Carabinieri sezione Atletica) con 30’00”. Tra le Promesse vincono Melissa Fracassini (Atletica Arcs Cus Perugia) con 34’34” e Stefano Benzoni (Atletica Valle Brembana) con 29’30”. Ultimi due titoli sono stati quelli della categoria Seniores con Valentina Gemetto (Caivano Runners) in 32’51” e Francesco Guerra (Cs Carabinieri sezione Atletica) in 28’47”.

Gran bella gara del lecchese Mustafà Belghiti (ASD Sicilia Running Team) 7° posto con 29’25”. Altri tre atleti lecchesi nel top ten: Francesco Gianola (Premana) chiude al 9° posto tra gli Allievi con 32’15”, Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Promesse 9° posto con 30’44”, al 10° posto tra gli Juniores Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) con 31’07” migliorando di quasi 50″.

Presenti una decina di atleti lecchesi: partendo dalle Allieve 53° posto di Gaia Rigamonti (Us San Maurizio) 6km con 25’27”, tra gli Allievi 68° posto di Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 36’14”, tra gli Juniores 38° posto di Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 33’21”, tra la categoria Seniores 15° posto di Anna Frigerio (Assindustria Sport) con 35’41”, al 20° posto Martina Bilora (Gs Orecchiella Garfagnana) con 35’50”, 59° posto di Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 31’28”, 66° posto di Andrea Casati (Merate Atletica Promoline) con 31’39”.