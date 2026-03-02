Campionato Italiano Assoluto Indoor: bene i lecchesi in gara ad Ancona

In luce Filippo Vedana e Veronica Besana sui 60hs, Martina Casiraghi sulla marcia
ANCONA – Nella serata di domenica si sono conclusi i Campionato Italiano Assoluto Indoor, organizzate dal Comitato Regionale Fidal Marche da venerdì fino a domenica al PalaCasali. Gran belle gare soprattutto nella marcia, al femminile ben tre primati italiani, vince il titolo Antonella Palmisano (Ga Fiamme Gialle) Campionessa Olimpica della 20km a Tokyo nel 2021, sabato pomeriggio migliora il Primato Italiano nella categoria SF35 nella distanza di 3000m con 11’56”74. Sofia Fiorini (Atletica Libertas Unicusano Livorno) seconda con 12’12”41 nuovo Primato Italiano nella categoria Promesse, sempre nella marcia Primato categoria Juniores di Serena Di Fabio (Gs Fiamme Azzurre) con 12’31”40. Grandissima gara nei 5000m di marcia, Francesco Fortunato (Ga Fiamme Gialle) abbassa il suo primato con 17’54”48 nuovo primato mondiale.
Dalle prove multiple un altro primato, Dario Dester (Cs Carabinieri Sezione Atletica) con 6121 punti migliora il primato Italiano dell’Eptathon; nei 60hs l’Allieva Alessia Succo (Atletica Settimese) nelle batterie migliora il primato italiano Juniores con 8”08, stesso tempo anche nella finale.
Bene i lecchesi in gara, due negli ostacoli, Felippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzione) neo Campione Italiano della categoria Juniores 60hs, nella terza batteria chiude al 2° posto con 7”96 a solo 2 centesimi del personale, nel riepilogo conclude all’8° posto che gli vale la finale. Il lecchese allenato da Junlian Scutareanu chiude al 7° posto con 8”24.
Sempre negli ostacoli Veronica Besana (Ga Fiamme Gialle) vince la terza batteria con 8”12 a solo 7 centesimi del suo primato, nel riepilogo la lecchese chiude al 3° posto che gli vale la finale chiusa al 5° posto con 8”19.
Nella marcia 3000m presente la lecchese Martina Casiraghi (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) che chiude al 5° posto con 13’29”96 nuovo primato personale abbassato di ben 35”.