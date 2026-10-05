Il lecchese dell’Up Missaglia frantuma il primato italiano con 12”50, peccato per una bava di vento di troppo

Martino Brambilla (Up Missaglia) 4° nel giavellotto con 49,80m, nuovo primato personale 101 cm in più

AGROPOLI (SA) – Week-end con il Campionato italiano individuale e per regioni categoria Cadette/i, 16 titoli in palio più la staffetta 4x100m al maschile e al femminile, presenti oltre 100 atleti lombardi, 32 atleti titolari, tutti gli altri hanno gareggiato nell’individuale.

La Lombardia riesce a vincere la classifica tra i Cadetti con 269,5 punti, Piemonte 2^ con 260 punti, 3^ Veneto con 257 punti, al femminile 5^ la Lombardia con 243 punti, vince la classifica il Veneto con 280 punti, 2^ Piemonte con 269 punti, 3^ Lazio con 255 punti. Nella Combinata Cadette/i vince il Veneto con 537 punti, argento per il Piemonte con 529 punti, bronzo per la Lombardia con 512,5 punti (in gara ben 21 rappresentative regionali).

La Lombardia riesce a vincere 4 titoli, 5 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo; 9 i lecchesi impegnati nel Campionato italiano, 4 di loro hanno vestito la maglia della rappresentativa lombarda, 5 hanno corso a livello individuale.

Grandissima gara per Lucio Arienti (Up Missaglia) allenato da Francesca Pirotta, capace di correre fortissimo: prima vince la 1^ batteria con 13”17, nella finale vince ancora con 12”50 frantumando il primato italiano (12”76 fatto segnare da lui a Saronno il 20 giugno 2026), peccato per una bava di vento di troppo (+2,5) che non ha consentito l’omologazione del crono. Lucio dopo, aver vinto la prova individuale, vince anche la staffetta 4x100m (Elia Fischietti, Lucio Arienti, Riccardo Chiappa, Riccardo Ghidotti) con 43”45.

Martino Brambilla (Up Missaglia) sfiora il podio nel lancio del giavellotto chiudendo al 4° posto con 49,80m nuovo primato personale, ben 101 centimetri in più; Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) 4^ nella 2^ batteria negli 80hs, nel riepilogo la lecchese riesce ad andare in finale con l’8° posto, 12”04, nella finale si migliora con 11”87 nuovo primato personale e chiude la gara al 7° posto.

Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) chiude al 9° posto nel lancio del giavellotto con 44,98m; Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) sui 100hs chiude al 16° posto nel riepilogo con 13”87 (nella finale 2 è 4° con 13”67); Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) ha corso gli 80hs, nel riepilogo delle batterie chiude al 13° posto con 12”35 (nella finale 2 è 6^ con 12”19); Rebecca Bonfanti (Merate Atletica Promoline) chiude al 19° posto sui 300hs con 52”14; Maissara Iwena (Cs Cortenova) chiude al 28° posto negli 80m con 10”55; Giorgia Sala (Up Missaglia) impegnato nel lancio del martello ha fatto tre lanci collezionando tre nulli. La staffetta femminile chiude al 18° posto con Martina Sesana, Natalia Olchowik, Martina Rovescalli, Chiara Panzeri con 54″33.