Campionato italiano Csi di corsa campestre, Francesco Gianola vince il titolo tra gli Allievi

Us 5 Stelle Seregnano vince tra le società, al 2° posto il Csc Cortenova, al 7° posto il Team Pasturo

Al secondo posto Laura Nardo tra le Amatori A, Dario Rigonelli tra gli Amatori B e Sara Buzzoni (Csc Cortenova) nella categoria Dis Intellettivo-Relazione Adulti femminile

MEL (BL) – Ben 1.835 atleti al via del 26° del Campionato Italiano Csi di corsa campestre, ben 139 società da 10 regioni, 1.059 atleti Under 14 (Esordienti fino ai Cadetti); ben 323 atleti del comitato di Vicenza, a285 atleti del comitato Trento, i padroni di casa del comitato Belluno hanno portato 220 atleti, i lecchesi ne hanno portati ben 198 atleti.

Nella classifica finale i trentini della 5 Stelle Seregnano vincono la classifica generale con 554 punti, i lecchesi del Csc Cortenova riescono a chiudere al 2° posto con 528 punti, chiude il podio i vicentini della Polisportiva Dueville con 490 punti. Il Team Pasturo chiude al 7° posto con 440 punti, al 18° posto il Gs Virtus Calco con 230 punti, al 31° posto la Polisportiva Bernate con 121 punti (queste le nostre società che hanno rispettato i criteri di 3 categorie Giovanile più 5 categorie Assolute).

La classifica generale vede al 39° posto Asd Dilettantistica Premana con 236 punti, al 61° posto la Polisportiva Pagnona con 95 punti, al 71° posto l’Us Derviese con 73 punti, all’82° posto la Polisportiva Bellano con 55 punti, al 104° posto la Polisportiva Valvarrone con 36 punti.

Nella classifica Giovanile vince l’Atletica 2000, al terzo posto il Csc Cortenova

Nella classifica Giovanile, 3 categorie dagli Esordienti fino ai Cadetti, hanno potuto correre tutti gli atleti per ogni società, ma per i punti valevano solamente i migliori 3 risultati. A vincere la classifica della Giovanile sono stati gli Atleti dell’Atletica 2000 (Udine) con 254 punti, al 2° posto i Gs Csi Morbegno con 214 punti, bene al terzo posto il Csc Cortenova con 210 punti. Le altre società lecchesi: al 16° posto il Team Pasturo con 145 punti, al 19° posto As Premana con 121 punti, al 24° posto il Gs Virtus Calco con 94 punti, al 51° posto La Pol Valvarrone con 36 punti, al 60° posto la Pol Bernate con 27 punti, al 75° posto l’Us Derviese con 9 punti.

Nella classifica Assoluta vince l’Us 5 stelle Seregnano, al terzo posto il Csc Cortenova

Nella classifica Assoluta, 5 categorie dagli Allievi fino ai Veterani B con i migliori 3 atleti a portare punti, l’Us 5 Stelle Seregnano vince con 361 punti, al secondo posto la Polisportiva Dueville con 331 punti, al terzo posto il Csc Cortenova con 318 punti, al 6° posto il Team Pasturo con 295 punti, al 22° posto il Gs Virtus Calco con 136 punti, al 31° posto la Pol Bernate con 94 punti, senza aver riuscito i criteri delle 5 categorie, al 41° posto la As Premana con 115 punti, al 46° posto la Pol Pagnona con 95 punti, al 58° posto l’Us Derviese con 64 punti, al 62° posto la Pol Bellano con 55 punti.

Francesco Gianola dell’As Premana vince il titolo nella categoria Allievi

Per il comitato lecchese, un titolo nazionale, tre argenti e quattro bronzi: Francesco Gianola (As Premana) vince il titolo tra gli Allievi, argenti per Laura Nardo (Pol Pagnona) nella categoria Amatori A, Dario Regonelli (Gs VIrtus Calco) tra gli Amatori B e Sara Buzzoni (Csc Cortenova) nella categoria Dis Intellettivo-Relazione Adulti femminile; quattro bronzi per i lecchesi, Paolo Tagliaferri (As Premana) nella categoria Esordienti 1° anno, Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova) nella categoria Ragazzi 2° anno, Federico Orlandi (Team Pasturo) nella categoria Allievi, Ilaria Artusi (Csc Cortenova) nella categoria Juniores.

Tutti i vincitori e i migliori lecchesi entro il cinquantesimo posto

Esordienti 1° anno

1^ Camilla Bertoldi (Sampolese Basket e Volley-Reggio Emilia), 5^ Viola Colombo (Virtus Calco), 7^ Cristina Gianola (As Premana), 17^ Cecilia Giovenzana (Pol Bernate), 34^ Matilde Mandelli (Team Pasturo), 48° Letizia Pomoni (As Premana).

1° Noel Filipi (Atl Castenuovo Ne Monti-Reggio Emilia), 3° Paolo Tagliaferri (As Premana), 16° Luca Scola (Team Pasturo), 41° Noel Messana (Csc Cortenova).

1^ Beatrice Galeone (Atletica 2000-Udine), 6^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 29^ Agnese Spano (Csc Cortenova), 38^ Camilla Viscardi (Virtus Calco), 40^ Giulia Spreafico (Team Pasturo).

1° Geremia Maistrello (Pol Dueville-Vicenza), 5° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 7° Simone Bergamini (Team Pasturo), 19° Gabriele Arnoldi (Pol Valvarrone), 22° Michele Magni (Csc Cortenova), 48° Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 50° Francesco Gianola (Csc Cortenova).

1^ Chiara De Nard (Atl Lamon-Feltre), 19^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco), 21^ Lavinia Origo (Virtus Calco), 28^ Giulia Fazzini (As Premana).

1° Pietro Gosatti (Csi Tirano-Sondrio), 16° Francesco Gianola (As Premana), 34° Christian Galbusera (Virtus Calco), 35° Michele Battaglia (As Premana), 36° Samuele Villa (Virtus Calco), 44° Valentino Fontana (Us Derviese).

1^ Allegra Iori (Atl Reggio-Reggio Emilia), 4^ Greta Tagliaferri (As Premana), 5^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 17^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 35^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova), 46^ Anna Colombo (Virtus Calco), 48^ Diletta Fazzini (As Premana).

1° Federico Deflorian (Cornacci Tesero-Trento), 3° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova).

1^ Elisa Zucchelli (Atl Alto Garda e Ledro-Trento), 10^ Maissara Iwena (Csc Cortenova), 46^ Chiara Magni (Csc Cortenova).

1° Giacomo De Faveri (Atl 2000-Udine), 6° Nicola Spano (Csc Cortenova), 15° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 19° Rayane Matrane (Csc Cortenova), 22° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 32° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 42° Federico Pellizzaro (Csc Cortenova).

1^ Giulia Caselin (Us Summano-Vicenza), 4^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 9^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 21^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 36^ Serena Gianola (As Premana), 37^ Carolina Fazzini (As Premana).

1° Francesco Gianola (As Premana), 3° Federico Orlandi (Team Pasturo), 29° Andrea Colombo (Team Pasturo).

1^ Giada Feloi (Atl Alto Lario-Como), 3^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 8^ Elisa Menatti (Us Derviese).

1° Nicola Pisoni (Gs Trilacrum-Trento), 6° Nicola Dedivittiis (Team Pasturo), 22° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 26° Marco Mascheri (Csc Cortenova), 33° Giolele Valsecchi (Team Pasturo).

1^ Gloria Tessaro (Pol Dueville-Vicenza), 4^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 8^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 11^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 12^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 21^ Camilla Crippa (Team Pasturo), 28^ Vittoria Busi (Cs Cortenova), 34^ Giorgia Maria Belingheri (Team Pasturo), 37^ Ilaria Ravasi (Virtus Calco), 38^ Anna Preda (Virtus Calco), 42^ Monia De Rocchi (Virts Calco), 43^ Sara Monzardo (Pol Bernate), 45^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 47^ Marta Piantelli (Pol Bernate), 48^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 49^ Clara Spano (Csc Cortenova).

1° Massimo Guerra (Pol Duevilla-Vicenza), 11° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 15° Stefano Villa (Virtus Calco), 30° Alessandro Cantù (Virtus Calco), 31° Giulio Mascheri (Csc Cortenova), 39° Luca Doniselli (Csc Cortenova), 41° Luca Lafranconi (Csc Cortenova), 49^ Marco Piazza (Csc Cortenova).

1^ Manuela Bulf (Atl Agordina-Belluno), 2^ Laura Nardo (Pol Pagnona) 5^ Angela Locatelli (As Premana), 6° Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 12^ Anita Gianola (As Premana), 15^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 17^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate), 25^ Anna Carozzi (Team Pasturo).

1° Diego Viel (Gs La Pieve 2000-Belluno), 16° Gianni Codega (Csc Cortenova), 25° Daniele Tagliaferri (Pol Pagnona), 39^ Danilo Spreafico (Team Pasturo), 42° Sergio Tosello (Pol Bernate), 43° Diego Panzeri (Pol Pagnona), 44° Matteo Brioschi (Pol Bernate).

1^ Sabrina Boldrin (Atl Cortina-Belluno), 7^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 8^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 16^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 27^ Milena Benedetti (Csc Cortenova),32^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova).

1° Graziano Zugnoni (Gp Santi Nuova Olonio-Sondrio), 2^ Dario Rigonelli (Virtus Calco), 4° Tiziano Bertoldini (Csc Cortenova), 11° Ivan Mazzoleni Ferracini (Pol Pagnona), 13° Paolo Ernesto Ratti (Team Pasturo), 16° Davide Gorttifredi (Pol Bellano), 19° Carlo Benedetti (Csc Cortenova), 30° Paolo Cattaneo (Pol Bernate), 31° Daniele Gianola (Csc Cortenova), 32° Massimiliano Meroni (Team Pasturo), 38° Giovanni Combi (Csc Cortenova), 45° Alex Fazzini (As Premana), 48° Matteo Cesana (Pol Bernate).

1^ Marcella Municchi (Il Gregge Ribelle-Siena), 10^ Eugenia Casati (Virtus Calco).

1° Roberto Pedroncelli (Gs Santi Nuova Olonio-Sondrio), 9° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 19° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 24° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 28° Alessandro Vitali (Pol Bellano), 36° Attilio Castagna (Csc Cortenova), 43° Walter Andreotti (Virtus Calco), 48° Livio Riva (Virtus Calco).

1^ Elsa Mardegan (Atl Ponzano-Treviso).

1° Franco Torresani (Sc Fondisti Alta Val Di Non-Trento), 11° Lino Marelli (Team Pasturo), 19° Andreano Belloni (Pol Bernate), 40° Luigi Brambilla (Pol Bernate), 46° Antonio La Selva (Pol Bernate).