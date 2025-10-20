Campionato italiano Csi di corsa su strada: tre titoli per l’Us Derviese

Vincono Elisa Menatti (Juniores), Carlo Tagliabue (Juniores), Ilaria Menatti (Seniores)

Nella classifica generale terzo posto per il Csc Cortenova

LONIGO (VI) – Domenica scorsa sono state 72 le società e ben 500 gli atleti che hanno partecipato al Campionato Nazionale Csi di corsa su strada. Presenti gli atleti del Csc Cortenova (58) capaci di concludere al 3° posto nella classifica generale con 345 punti; a vincere sono stati i trentini della Us 5 Stelle Seregnano con ben 506 punti, al secondo posto ancora il comitato di Trento con la società Us Castel Ivano con 367 punti. Bene anche la Polisportiva Bernate 8^ con 114 punti.

Per poter essere inserite nella classifica le società dovevano aver tre risultati nelle categorie Giovanili (Esordienti/Ragazzi/Cadetti f/m) e cinque nella classifica Assoluta categorie (Allievi, Juniores, Seniores, Amatori A/B, Veterani A/B f/m). Le altre società di Lecco non hanno rispettato il criterio (3+5): la classifica finale vede il Team Pasturo al 13° posto con 200 punti, l’Us Derviese al 32° posto con 96 punti, il Gs Virtus Calco al 52° posto con 42 punti, la Polisportiva Bellano al 65° posto con 23 punti.

Nella classifica individuale ben tre titoli per i lecchesi, tutti appannaggio dell’Us Derviese: hanno vinto Elisa Menatti nella categoria Juniores, Carlo Tagliabue nella categoria Juniores e Ilaria Menatti nella categoria Seniores. Due i vicecampioni: Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova) nella categoria Cadetti e Camilla Valsecchi (Team Pasturo) nella categoria Seniores; quattro medaglie di bronzo partendo dagli Esordienti con Nicolò Mandelli (Team Pasturo), Lorenzo Guido (Team Pasturo), Serena Mascheri (Csc Cortenova) tra le Allieve e Sara Buzzoni (Csc Cortenova) nella categoria Disabili Intellettivo Relazione Adulti.

Concluse le classifiche nazionali e regionali, mancano solo le premiazioni delle finali provinciali in programma a Bellano il 25 ottobre con il comitato Csi di Lecco che premierà tutti i Campioni Provinciali individuali e di società partendo dalla corsa campestre, successivamente la pista e infine la Gran Combinata.

Tutti i Campioni Nazionali e tutti i risultati dei lecchesi

Esordienti

1^ Martina Gosatti (Csi Tirano), 28^ Agnese Spano (Csc Cortenova), 29^ Matilde Mandelli (Team Pasturo), 33° Arianna Simeone (Us Derviese), 37^ Dina Poshtarista (Pol Bernate), 38^ Lara Serena Magni (Po Bernate).

1° Mirko Bertoletti (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana), 3° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 13° Simone Bergamini (Team Pasturo), 23° Michele Magni (Csc Cortenova), 26° Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 48° Pietro Combi (Csc Cortenova), 56° Daniele Nucara (Pol Bernate), 58° Giuseppe D’Elia (Pol Bernate).

1^ Allegra Iori (Atletica Reggio) 9^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 31^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 42^ Mariachiara Combi (Csc Cortenova), 47^ Sveva Cattaneo (Pol Bernate), 50^ Giada Beretta (Us Derviese), 57^ Elena Malugani (Csc Cortenova), 66^ Nicole Brioschi (Pol Bernate), 71^ Yelyza Poshtaritsa (Pol Bernate).

1° Francesco Lazzarotti (A. Fa.P.H Massa), 6° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova), 43° Thomas Tosello (Pol Bernate).

1^ Elisa Zucchelli (Atl Alto Garda e Ledro), 20^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 22^ Chiara Magni (Csc Cortenova).

1° Stefano Colpi (Us Dolomitica) 2° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Nicola Spano (Csc Cortenova), 5° Rayane Matrane (Csc Cortenova), 12° Federico Pellizzaro (Csc Cortenova), 25° Andrea Malugani (Csc Cortenova9, 33° Alexander Joaquin Garay Condor (Pol Bernate).

1^ Giulia Caselin (Us Summano), 3^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 4^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 9^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 12^ Alessia Ruzza (Csc Cortenova).

1° Tobia Deflorian (Us Cornaccii Tesero), 5° Cristian Acerboni (Pol Bellano).

1^ Elisa Menatti (Us Derviese).

1° Carlo Tagliabue (Us Derviese).

1^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 2^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 5^ Anastasiya Solovyeva (Gs Cirtus Calco), 8^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

1° Giangaetano Simionato (Valli del Pasubio), 20° Marco Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 21° Pape Issa Sow (Csc Cortenova), 22° Francesco Pozzi (Pol Bernate).

1^ Chiara Sposetti (Atl Ardens), 4^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 9^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 10° Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

1° Nicola Vanni (Pol Pontremolese), 10° Gianni Codega (Csc Cortenova), 16^ Sergio Tosello (Pol Bernate), 20° Matteo Brioschi (Pol Bernate).

1^ Sara Baroni (Us 5 Stelle Seregnano), 9^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), 10^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 14^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova).

1° Luigi Vivian (Gs Atl Valchiampo), 10° Carlo Benedetti (Csc Cortenova), 12° Paolo Cattaneo (Pol Bernate), 12° Giovanni Combi (Csc Cortenova), 33° Maurizio Perego (Pol Bernate).

1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno).

1° Riccardo Dusci (Pol Di Colorina), 7° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 9° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 16° Saverio Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

1^ Ornella Bonecher (Us 5 Stelle Seregnano).

1° Franco Torresani (Sci Club Fondisti Alto Val di Non).

1° Andrea Busà (Atl Savoca Messina).

1^ Regina Pavan (Csi Atl Colli Berici), 3° Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

1° Alberto Brazzale (Pol Dueville).