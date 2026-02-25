Campionato Italiano di corsa campestre: Gianola (Junior) e Maggi (Senior) si vestono d’argento

Grande risultato per il premanese Francesco Gianola che si conferma una delle promesse della disciplina
Doppio argento per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni nella categoria Allieve e nella Combinata
SELINUNTE (TP) – Un week-end da ricordare per i colori lecchesi a Selinunte (Trapani) dove, nel suggestivo percorso nel parco archeologico, si sono svolti Campionati Italiani Individuali e di Società di corsa campestre.
Grandissima gara del premanese Francesco Gianola (Premana) capace di prendersi la medaglia d’argento nella categoria: 8km da correre, 25’51” il suo tempo a 18” di distacco dal neo Campione Italiano 2026, Vittore Simone Borromini (Cs Carabinieri). Allenato ormai da diversi anni dallo zio Luca Gianola, il forte atleta dell’As Premana, nonostante la giovane età, ha già collezionando una serie di risultati di grande prestigio ed è sicuramente una promessa della corsa.
Grandissima gara per le Allieve dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capaci di chiudere al 2° posto tra le società, argento anche nella Combinata (Allieve/Juniores/Assolute) a solo 12 punti della Bracco Atletica Milano. Molto bene il lecchese Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto) che riesce a salire sul podio della categoria Assoluta: 10km da correre e medaglia d’argento con 31’01” a 12” di distacco dal Campione Italiano Osama Zoghlami (Cs Aeronautica Militare).
Nella categoria Cadette/i, la Lombardia chiude il Campionato per Regioni al 2° posto con 675 punti, vince il titolo il Piemonte con 722 punti, a chiudere il podio la Toscana con 637 punti.
Presenti tanti atleti lecchesi sia con le nostre società che con altre società per il Campionato di Società. L’Atletica Lecco è riuscita a qualificarsi per il 2027 in cinque categorie (Allieve/i, Juniores f/m, Assolute femminile), il Cs Cortenova nella categoria Juniores. Grandissimo risultato delle Allieve (Sofia Piazza, Francesca Brusa, Caterina Vavassori, Alice Dell’Oro, Giulia Sutti) capace chiudere al 2° posto; bene anche la categoria Juniores femminile che chiude al 6° posto (Anna Tentori, Anita Raineri, Denise Mascheri); qualificate per l’anno prossimo anche le Assolute femminile che chiudono al 15° posto (Cammilla Valsecchi, Marta Crippa, Alessandra Arcuri).
Tutti i campioni Italiani e tutti i risultati dei lecchesi
- Cadette/i
1^ Alice Perilli (Fiamme Gialle G. Simone).
1° Francesco Calamai (Atletica Calenzano), 22° Rayane Matrane (Cs Cortenova).
- Allieve/i
1^ Yasmine Lazouzi (Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo), 28^ Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 40^ Francesca Brusa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 42^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 57^ Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 89^ Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Federico Giardiello (Atletica Gavirate), 11° Rayan El Azzouzy (Propatria Milano Atletica), 59° Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 84° Daniele Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 114° Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Juniores f/m
1^ Mimosa Miari Fulcis (Atletica Dolomiti Belluno), 16^ Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 46^ Ilaria Artusi (Bracco Atletica), 48^ Anita Raineri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 58^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 63^ Denise Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 64^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 83^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 88^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova).
1° Vittore Simone Borromini (Cs Carabinieri Sez Atletica-Toscana Atletica), 2° Francesco Gianola (Premana), 44° Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 59° Federico Orlandi (Team Pasturo), 106° Davide Cappello (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 111° Moris Gianola (Us Malonno), 112° Alessandro Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 122° Nicolò Gramegna (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 131° Manith Baruffini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Promesse f/m
1^ Lucia Arnoldi (Atletica Dolomiti Belluno).
1° Abrh Carson Gotti Asado (Atletica Casone Noceto), 31° Paolo Gianola (Us Malonno), 37° Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana), 53° Giulio Mascheri (Gs Orobie).
- Assolute/i
1^ Nadia Battocletti (Gs Fiamme Azzurre), 31^ Nicole Acerboni (Bracco Atletica), 37^ Maria Righetti (Atletica Casone Noceto), 57^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 62^ Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 103^ Alessandra Arcuri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Egide Ntakarutimana (Atletica Casone Noceto), 6° Osama Zoghlami (Cs Aeronautica Militare), 7° Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto), 18° Mustafà Belghiti (ASD Sicilia Running Team), 44° Michele Fontana (Gp Parco Alpi Apuane), 105° Stefano Mandile (DK Runners Milano), 152° Paolo Gianola (Us Malonno), 156° Dionigi Gianola (Us Malonno), 174° Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana), 226° Giulio Mascheri (Gs Orobie).
- Corss Corto-Promesse
1^ Chiara Munaretti (Asd Futuratletica Piemonte).
1° Nicola Morosini (Us Rogno).
- Cross Corto-Assolute
1^ Melissa Fracassini (Atletica Arcs Cus Perugia).
1° Ala Zoghlami (Gs Fiamme Oro), 23° Andrea Casati (Atletica Alto Lario), 25° Giovanni Artusi (Gp Parco Alpi Apuane).
Risultati classifiche di società
- Cadette
1^ Emilia Romagna (340 punti), 5^ Lombardia (310 punti).
- Cadetti
1° Piemonte (385 punti), 2° Lombardia (365 punti).
- Combinata
1^ Piemonte (722 punti), 2^ Lombardia (675 punti).
- Allieve
1^ Bracco Atletica (26 punti), 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (56 punti)
- Allievi
1° Propatria Milano Atletica (19 punti), 14° Atletica Lecco Colombo Costruzioni (148 punti).
- Juniores
1^ ASD Francesco Francia (39 punti), 6^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (58 punti), 13^ Cs Cortenova (95 punti).
- Juniores
1° ASD Arca Sparanise Track&field (19 punti), 20° Atletica Lecco Colombo Costruzioni (166 punti).
- Assolute
1^ Runners Caivano (8 punti), 15^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (173 punti).
- Assolute
1° Casone Noceto (19 punti).
- Combinata f
1^ Bracco Atletica Milano (232 punti) 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (220 punti).
- Combinata m
1° Sport Project VCO (229 punti).