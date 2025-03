Campionato Italiano di corsa campestre, Kongioneh Maggi vince nelle Promesse

Rayan El Azzouzi secondo tra i Cadetti, Carlo Tagliabue terzo negli Juniores

Campionato italiano individuale e campionato di società. Per i Cadetti/e campionato italiano individuale e per regioni

CASSINO (FR) – Sabato pomeriggio il via alle gare con il Campionato Italiano di cross a staffetta 4×1 giro (2km). Prima le Assolute femminile e Master, dopo è toccato alla staffetta assolute maschile e alle staffette maschili Master. Quattro lecchesi in gara per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: Federico Forni, Lorenzo Forni, Federico Meda, Ionut Puju chiudono la staffetta Assoluta all’8° posto con 24’59”.

Domenica mattina cominciano gli Assoluti con il Cross Corto maschile, 80 atleti per 3km, vince il titolo Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) con 8’36”, nelle Promesse vince Matteo Bardea (Atl Valle Brembana) con 8”51. Presenti Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) 26° con 9’12”, Jonut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 47° con 9’26”.

Al femminile podio tutto lombardo, Micole Majori (Pro Sesto Atl Cernusco) con 10’03”, nella categoria Promesse vince Melissa Fracassini (Atl Arcs Cus Perugia) con 10’12”, presenti Nicole Acerboni (Bracco Atletica) 14^ con 10’54”, Laura Nardo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 28^ con 11’29”.

Nei Cadetti dopo 3km il leccese Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) ci prova e a 100m dall’arrivo è ancora in testa, alla fine vince il piemontese Valentino Zanoli (ASD Caddese) con 9’38”, Rayan chiude con la medaglia d’argento in 9’41”. Presente Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che conclude al 56° posto con 10’35”. La Lombardia chiude al 2° posto con 348 punti, il Piemonte prima con 376 punti.

Al femminile l’emiliana Emi Accorsi vince dopo 2km con 6’50”, presente Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che chiude al 20° posto con 7’18”. Il Piemonte vince anche tra le Cadette con 365 punti, la Lombardia ancora al secondo posto con 362 punti; la Combinata, classifica più ambita, va al Piemonte con 741 punti, seconda la rappresentativa lombarda con 710 punti, a chiudere il podio l’Emilia Romagna con 639 punti.

La gara più lunga è quella dei 10km categoria Assoluta maschile (Promesse/Seniores), ben 348 atleti in gara, a vincere per il Burundese Celestin Ndikumana (Atl Vomano) con 29’58” correndo solamente per i Cds, a vincere il titolo italiano è stato il lombardo Luca Alfieri (Atl Casone Noceto) 4° con 30’24”, tra le Promesse vince il titolo il lecchese Konjoneh Maggi (Atl Casone Noceto) 9° Assoluto con 30’59”.

Presenti tanti lecchesi: Mattia Padovani (Alto Lario Atletica) 19° con 31’38”, Michele Fontana (Gp Parco Alpi Apuane) 27° con 31’48”, Ahmed El Mazoury (Sicilia Running Team) 42° con 32’26”, Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 71° con 33’16”, Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 117° con 34’03”, Andrea Casati (Merate Atl Promoline) 126° con 34’17”, Stefano Mandile (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 207° con 36’04”, Stefano Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 225° con 36’44”, Nicolò Vergottini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 244° con 27’21”. Tra le società vince il titolo l’Atl Casone Noceto con 14 punti, 26° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 285 punti.

8km per la gara Assoluta, 223 atlete al via, a vincere è Nadia Battocletti (Gs Fiamme Gialle) con 27’22” e vince la 5^ volta consecutiva. Nelle Promesse vince il titolo Greta Settino (Toscana Atl Empoli Nissan) 9^ Assoluta con 29’06”, nessuna lecchese in gara.

Tra gli Allievi, 5km e ben 320 atleti, dopo 15’37” vince il titolo Alessandro Santangelo (Atletica Virtus Lucca). Gran bella gara del lecchese Francesco Gianola (Premana) 10° con 16’25”, presenti Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 165° con 18’33”, non conclude la gara Federico Orlandi (Team Pasturo).

4km per le Allieve, la piemontese Carolina Bagnati (Team Atletica Mercurio Novara) vince il titolo con 14’29”, Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 111^ con 17’18”, Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 162^ con 18’41”.

Ultime gare della lunga giornata, gli Juniores maschile, 8km con ben 205 atleti, a vincere la gara Omar Fiki (Atletica Winner Foligno) con 25’46”, gran bella gara del lecchese Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) 4° assoluto ma 3° nel Campionato Italiano con 26’00”. Tanti atleti lecchesi: Paolo Gianola (Atl Malonno) 33° con 27’28”, Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 51° con 28’03”, Moris Gianola (Atl Malonno) 59° con 28’14”, Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 84° con 28’58”, Manith Baruffini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 127° con 29’56”, Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 129° con 30’05”, Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 130° con 30’13”. Tra le società l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni chiude al 17° posto con 165 punti, a vincere i piemontesi dello Sport Project Vco con 23 punti.

6km per le Juniores femminile, 120 atlete in gara e dopo poco meno di 22’ vince la trentina Licia Ferrari (Sa Valchiese) con 21’45”, Ilaria Artusi (Bracco Atletica) 44^ con 25’02” Elisa Tarca (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 70^ con 26’13”.

Nella Combinata Assoluta (3 gare Allieve/i, Juniores, Seniores), al femminile vince la Calcestruzzi Excelsior con 221 punti, al secondo posto la Toscana Atletica Empoli Nissan con 188 punti e chiude il podio Tirrenia Atletica Civitavecchia con 172 punti. Al maschile vincono gli atleti della Atletica Valle Brembana con 226 punti, al secondo posto lo Sport Project Vco con 223 punti e chiude il podio l’Atletica Vicentina con 196 punti.