Carmen Piani seconda e Giovanna Cavalli terza nella categoria Master 60

Per Moscato miglior prestazione nazionale nei 10 km di corsa su strada in 40’10”

MARTINENGO (BG) – Campionato italiano Master di corsa su strada domenica scorsa a Martinengo (BG). A livello di società vittoria sia al maschile che al femminile per i bresciani dell’Atletica Paratico: al maschile con 1738 punti, a un soffio i pugliesi della Dynamyk Fitness Palo del Collo con 1362 metri e terza l’Atletica Avis Castel San Pietro con 1202 punti. Bis al femminile per la società bresciana con i 1109 punti, seguita dalla Atletica Casone Noceto con i 1031 punti e al terzo posto il Circolo Minerva con 1029.

Miglior prestazione sui 10km di corsa su strada, 40’10” per Aurelio Moscato che si migliora di 18”.

Due titoli italiani per i lecchesi: Davide Raineri nella categoria SM45 vince in 31’35” con la società Daunia Running, Aurelio Moscato porta al successo la Polisportiva Libertas Cernuschese nella SM70, per lui miglior prestazione nazionale nei 10 Km di corsa su strada in 40’10” (Moscato scalza dopo ben 17 anni il tempo di Luciano Acquarone che deteneva il record in 40’28”).

Carmen Piani dell’Atl Lecco vince l’argento in 43’44” e Giovanna Cavalli dell’Atletica Paratico bronzo in 44’18”. Ben 712 maschile e 291 femminile, in gara sulla distanza di 6 km per le Allieve anche Sofia Sidenius della AtleticralS2-Teatro la Scala con 18’38”. Tra gli Juniores vince Mattia Adamoli in 32’33” dell’Unione Sportiva Derviese, Renzo Raimondi SM40 dell’Atl Lecco Colombo chiude in 36’42”, Carmine Giordano SM60 dell’Atl 42195 Blu Frida in 45’42”.