Campionato italiano drifting: Giori subito competitivo in PRO

L’ex campione europeo ha chiuso tra i primi 16 sul Circuito internazionale “Le Colline”

CHIGNOLO PO – Francesco Giori chiude nella top 16 la prima tappa del campionato italiano di drifting, andata in scena sabato 31 maggio e domenica 1 giugno al Circuito internazionale “Le Colline”. Il pilota lecchese del GasBas Drifting Team, campione europeo nel 2023, ha centrato la qualificazione alla fase finale nella nuova categoria PRO, portando a casa un risultato positivo dopo un anno di stop forzato.

Nel 2024 Giori era rimasto lontano dalle piste a causa di un incidente che ne aveva compromesso l’intera stagione. Il ritorno alle competizioni, con il salto dalla categoria PRO2 alla PRO, segna dunque un passaggio significativo nella sua carriera. “Avrei voluto poter dare di più – dichiara – ma sono soddisfatto di essere tornato in pista e io e il mio team siamo già proiettati verso la prossima gara”.

Numerosa la presenza di tifosi provenienti da Lecco, che hanno seguito la gara sostenendo il proprio beniamino con striscioni e incoraggiamenti lungo il tracciato.

La seconda tappa del campionato è fissata per il 5 e 6 luglio a Prato, dove Giori sarà nuovamente in pista per proseguire il percorso di rientro nella massima categoria nazionale del drifting.