Campionato Italiano Indoor Master di Ancona, Laura Spreafico vince il titolo nel pentathlon

A Rieti il Campionato italiano invernale lanci Assoluti e Promesse-Giovanile: Riccardo Asperges sfiora il podio nel martello

A Metz l’Italia vince il triangolare Under 20/18 contro la Francia e Portogallo. Filippo Vedana vince i 60hs e manca il suo Primato Europeo per soli 2 centesimi.

ANCONA – Ad Ancona quattro giorni di gare per il Campionato Italiano Master con numeri da record: 1627 iscritti, 3230 atleti-gara, 2 primati mondiali, 22 nuove Prestazioni Italiane. Presenti anche cinque atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e uno del Gs Virtus Calco).

Laura Spreafico (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo nel Pentathlon nella categoria SF35, 2885 punti con 9”41 sui 60hs, 1,42m per il salto in alto, 6,76m per il getto del peso, 5,17m per il salto in lungo, 2’46”11 per gli 800m.

Amedeo Zottola (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince la medaglia d’argento nella categoria SM65 con 11,87m nel getto del peso. La terza medaglia è quella di Arianna Meles (Atl Lecco Colombo Costruzioni) terza classificata sui 60m 8”46 nella categoria SF40. Luca Perego (Gs Virtus Calco) vince la medaglia di bronzo nella categoria SM45 nel salto triplo con 10,90m, per lui anche il 4° posto nel salto in alto con 1,51m e il 6° posto nel salto in lungo con 5,29m.

Gli altri lecchesi: al 9° posto Marco Abis nei 200m nella categoria SM40 con 25”43 e 10° nei 60m con 7”69, Mattia Vitali 6° nella categoria SM35 sui 60m con 7”40, tutti per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

A Rieti Campionato Italiano Invernale di lanci

Presenti anche due atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni nelle finali del Campionato Italiani Invernali di lanci. Sfiora il podio nella categoria Giovanile Riccardo Asperges nel lancio del martello 4° con 56,06m. All’11° posto conclude Matteo Masetti nel lancio del giavellotto per la categoria Assoluta con 57,29m.

A Metz il triangolare Italia-Francia-Portogallo

Azzurrini in trionfo nel triangolare Italia-Francia-Portogallo categoria Under 18 e Under 20. Elisa Valensin migliora il primato italiano sui 200m con 23”39. Gli azzurri vincono nella combinata con 121 punti, al secondo posto con 117 punti i padroni di casa della Francia; Portogallo che chiude al terzo posto con 55 punti.

Grandissima gara per Filippo Vedana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) capace di vincere i 60hs con 7”61 nella categoria Under 18, il lecchese nella prima gara chiude al 2° posto con 7”65 davanti al francese Mael Bephassou Lannurien con 7”61, nella seconda gara con 7”61 trova la vittoria arrivando a soli 2 centesimi dal suo Primato Europeo.