Campionato Italiano Invernale di lanci, Federica Dozio 2^ nel giavellotto

La prima prova si è svolta nel fine settimana a Mariano Comense

Ecco i risultati dei lecchesi

MARIANO COMENSE – Sabato e domenica si è svolta a Mariano la 1^ prova del campionato italiano lanci invernale per tutti le categorie (Allievi/Juniores/Promessa/Assoluto).

Oltre 230 atleti in gara, non solo dalla Lombardia, di cui una ventina lecchesi, impegnati nelle diverse specialità: getto del peso, lancio del disco, lancio del giavellotto e lancio del martello.

Il miglior risultato è per Federica Dozio, promessa dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, nel lancio del giavellotto è arrivata al 2° posto con 46,73 m a soli 5 centimetri del suo miglior personale. Al 3° posto con 35,14 m nel lancio del disco giovanile (A/J) Kethrin Sironi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) e buon risultato, sempre per il lancio del disco, tra gli Assoluti con 39,34 m per Pietro Roncareggi (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Nel getto del peso tra gli Allievi (Gs Virtus Calco) Stefano Tagliaferri conquista il 3° posto con 11,44m migliorando il primato personale di ben 77 centimetri.

Tutti gli altri risultati lecchesi

Getto del peso-Allieve: 4^ Clelia Brognoli 9,26m (Virtus Calco), 8^ Francesca Prince Kouton 8,92m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Giulia Ferrari 8,69m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso-Assoluta: 4^ Andrea Chiara Pozzi 9,93m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Getto del peso-Allievi: 6° Matteo Maggioni 11,12m (Virtus Calco), 9° Filippo Colombo 10,03m (Virtus Calco).

Getto del peso-Assoluto: 5° Pietro Roncareggi 10,88m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Alessandro Valsecchi 10,16m (Team Alto Lambro).

Lancio del martello-Giovanile: 8° Andrea Magni 35,15m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-Giovanile: 6^ Elisa Dozio 32,45m (Virtus Calco), 11^ Clelia Brognoli 18,37m (Virtus Calco).

Lancio del giavellotto-Giovanile: 8° Giacomo Arienti 36,93 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Filippo Colombo 35,51m (Virtus Calco).

Lancio del giavellotto- Assoluto: 4° Tommaso Mojoli 58,61m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco-Giovanile: 7^ Elisa Dozio 30,38m (Virtus Calco), 17^ Agnese Camesasca 20,71m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco-Assolute: 5^ Federica Dozio 33,63m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).