Campionato italiano Master 10km, tris di medaglie per una famiglia vincente

Oro di Maria Righetti e Carmen Piani (figlia e mamma), Francesco Bona (marito di Maria) vince l’argento

Maria: “Felicissima del mio terzo titolo italiano Master in soli 4 mesi, dopo campestre e mezza maratona, anche quello dei 10km”

FOGGIA – Domenica scorsa a Foggia si è svolta la gara di corsa su strada di 10km, valida per il Campionato Italiano Master, 1.022 atleti in gara al maschile, 308 atlete in gara al femminile. Vince il titolo nella classifica di società femminile l’Atletica Casone Noceto con 1.140 punti, al secondo posto l’Atletica 85 Faenza con 1.160 punti, chiude il podio l’Asd Hrobert Running Team con 1037 punti. Al maschile sono tre società della Puglia, a vincere la S.S.D. A.R.L. Dynamyk Fitness con 1.488 punti, al secondo posto l’Atletica Pro Canosa con 1.430 punti, chiude il podio l’Asd Daunia Running con 1.397 punti.

Pochi lecchesi ma buoni, Maria Righetti (Casone Noceto) vince il titolo nella categoria Master SF35 con 36’52”, Carmen Piani (Casone Noceto) vince il titolo nella categoria SF60 con 42’43” (le due atlete sono figlia e mamma), al 2° posto Francesco Bona (Casone Noceto) nella categoria SM40 col tempo di 32’21” (Francesco è il marito di Maria e genero di Carmen): tre medaglie vinte per i lecchesi (2 d’oro con relativa maglietta del Campionato Italiano e una medaglia d’argento).

“Questa ultima gara dei 10km è stata particolarmente impegnativa, forse la più difficile del percorso finora, ma come mi ha detto qualcuno, è proprio questa difficoltà a rendere la medaglia ancora più significativa – ha raccontato Maria Righetti via social -. Sono felicissima del mio terzo titolo italiano Master in soli 4 mesi, dopo quello di campestre e mezza maratona, ieri anche quello dei 10km! Tutto ciò mi riempie di orgoglio e gratitudine. Un enorme grazie alla mia società Casone Noceto, che mi ha supportato in ogni passo, e ad Albertino, il cuore dietro i miei allenamenti e per la motivazione che mi offre costantemente. Mi sento incredibilmente grata e felice di aver raggiunto questi traguardi, e soprattutto, di aver ritrovato una nuova consapevolezza in me stessa. Il mio cuore è colmo di riconoscenza per chi crede in me e mi spinge a dare sempre il meglio. Grazie a tutti per il vostro supporto continuo! Ma soprattutto ai miei compagni di viaggio Carmen e Francesco”.