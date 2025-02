Campionato Italiano Master di corsa campestre, i lecchesi calano il poker

Vincono il titolo Daniela Gilardi, Giovanna Cavalli, Maria Righetti e Francesco Bona

Davide Raineri, Mattia Sottocornola, Debora Benedetti al 2° posto. Carmen Piani e Giovanni Biffi al 3° posto

COLORINA (SO) – Ben 656 atleti hanno partecipato al Campionato Italiano Master di corsa campestre a Colorina: 297 al maschile tra i SM35 fino ai SM55, 174 atleti tra i SM60 in più, 125 atlete al femminile tra le SF35 fino ai SF55, 60 atlete dalle SF60 in su, 59 società al femminile, 95 società al maschile; 21 i titoli in palio.

Tra le società al femminile vince il titolo dell’Atl Casone Noceto con 748 punti, a 21 punti per l’Atletica Paratico con 727 punti, a chiudere il podio Atletica 86 Faenza con 716 punti. Le società lecchesi chiudono al 16° posto con la Polisportiva Pagnona con 222 punti, al 26° posto col Team Pasturo con 99 punti, al 41° posto con Premana con 80 punti, al 41° posto con la Sev Valmadrera con 80 punti.

Al maschile vince la SSD ARL Dynamyk Fitness con 1083 punti, al secondo posto l’Atletica Paratico con 1072 punti, al terzo posto la Daunia Running con 1049 punti. Le nostre società chiudono al 20° posto con l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 325 punti, al 24° posto con la Polisportiva Pagnona con 262 punti, al 42° posto con la Polisportiva Bellano Galperti Group con 129 punti, al 48° posto con la Sev Valmadrera con 114 punti, al 75° posto con l’Osa Org Sportiva Alpinisti Valmadrera con 64 punti.

Quattro titoli per i lecchesi. Nella SF35 vince la gara la britannica Emily Grace Collinge (Atl Alta Valtellina) ma non potendo concorrere per il titolo, quest’ultimo passa a Maria Righetti (Atletica Casone Noceto). Titolo anche per il marito Francesco Bona (Atletica Casone Noceto) nella SF40. Daniela Gilardi (Osa Valmadrera) vince il titolo della SF60, altro titolo è quello di Giovanna Cavalli (Atl Paratico) vinto nella SF65.

Cinque altre medaglie lecchesi: al 2° posto Mattia Sottocornola (Atl lecco Colombo Costruzioni) nella SF35, Debora Benedetti (Team Pasturo) 2^ in volata con lo stesso tempo nella SF50, 2° Davide Raineri (ASD Daunia Running) nella SM50, Carmen Piani (Atl Casone Noceto) 3^ nella SF60, Giovanni Biffi (Osa Org Sportiva Alpinisti) 3° nella categoria SM75.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

3km

15^ Donatella Rota 11^ SF60 (Pol Pagnona).

86^ Sabrina Fazzini 21^ SF45 (Premana), 98^ Anna Busi 25^ SF45 (Pol Pagnona), 110^ Barbara Conti 25^ SF40 (Pol Pagnona).

16° Carlo Corti 14° SM60 (Atl 42195 Blu Frida), 49° Gianbattista Muttoni 30° SM60 (Pol Pagnona), 77° Alberto Rovera 25° SM65 (Sev Valmadrera), 119° Giovanni Civillini 20^ SM70 (Sev valmadrera), 145° Marino Tagliaferri 49° SF65 (Pol Pagnona).

107° Claudio Tagliaferri 26° SM45 (Pol Pagnona), 206° Davide Gottifredi 50° SM50 (Pol Bellano Galperti Group), 214° Daniele Tagliaferri 56° SM40 (Pol Pagnona), 239° Dante Redaelli 48° SM55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 241° Massimiliano Rota 60° SM50 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 244° Raffaele Lombella 51° SM55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 246° Oscar Balbiani 52° SM55 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 248° Giuseppe Bovino 53° SM55 (Pol Pagnona), 253° Alessandro Vitali 56° SM55 (Pol Bellano Galperti Group), 274° Omar Carganico 68° SM55 (Pol Bellano Galperti Group). 278° Luigi Perini 68° SM50 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).