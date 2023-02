Campionato italiano Sky Snow Classic 2023, Daniel Antonioli è terzo

A Gressoney vincono Gianluca Ghiano e Giuditta Turini

Nella top ten di giornata anche Luca Del Pero che chiude quarto

GRESSONEY (AO) – Gianluca Ghiano e Giuditta Turini firmano l’albo d’oro della Weissrunner e si laureano campioni italiani 2023 Fisky nella specialità classic (up&down) di sky snow. Numeri alla mano la kermesse di Gressoney, disegnata sulle nevi del comprensorio sciistico Monterosa Ski del Weissmatten, si conferma gara che piace con i suoi 196 partenti alla prova agonistica e i circa 40 ragazzini che hanno preso parte alla gara di contorno.

Da segnalare la novità 2023 che ha permesso a numerosi appassionati di seguire le fasi salienti della gara live streaming con il commento tecnico di due fortissimi runner come Alex Baldaccini e Franco Collé.

Per la serie “formula vincente non si cambia”, il percorso era lo stesso promosso sul campo lo scorso anno. Ramponcini ai piedi e frontale in testa accesa, gli atleti si sono affrontati sulle ripide pendenze della pista illuminata “Leo David” per poi scendere a tutta sulla vicina pista blu. Il tutto per uno sviluppo complessivo di circa 10 chilometri e un dislivello di 830 metri positivi e altrettanti di discesa.

In gara uomini, nessuna incertezza. Il trentino Armin Larch ha subito dato fuoco alle polveri attaccando le ripide salite valdostane sgranando il gruppo di testa. La sua sembrava una fuga vincente, ma sull’ultima discesa il piemontese Gianluca Ghiano è riuscito a chiudere il gap e passarlo per poi presentarsi in solitaria al traguardo con crono finale di 47’51”. Il tempo da battere su questo tracciato resta quindi il 46’25” stabilito lo scorso anno da Nadir Maguet. Classifica alla mano sul podio sono saliti anche Armin Larch, 2° in 47’56” e Daniel Antonioli 3° in 48’27”. Completano la top ten di giornata Luca Del Pero, Dennis Brunod, Daniel Thedy, Cristian Minoggio, Andrea Elia e Gianluca Bianchi.

Al femminile sfida combattuta tra Giuditta Turini, Marina Cugnetto e Giulia Pol. Anche qui la gara si è decisa sulle battute finali con la “local” Turini capace di sganciarsi e andare a prendere il tricolore di specialità con tempo di 1h00’29”. (tempo da battere il 56’44” di Martina Cumerlato nell’edizione d’esordio). Argento di giornata per Giulia Pol (1h01’53”), mentre a mettersi al collo il bronzo è stata Marina Cugnetto (1h02’49”). Bene pure Elisa Pallini, Camilla Calosso, Lisa Borzani, Cristina Germozzi, Katia Prratone, Irene Corniati e Valentina Pippo.

Assegnati i titoli classic Fisky, quelli di sola ascesa verranno decretati il 18 marzo nel comprensorio Domobianca (VB) sul tracciato della inedita Luse SkySnow Vertical.

