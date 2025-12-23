Campionato Italiano Vertical Skialp: Lorenzo Milesi argento negli Juniores, Davide Grigi bronzo nei Cadetti 1

Piancavallo Vertical valido per il Campionato Italiano dagli U16 fino ai Master
Quasi 200 atleti in gara, presenti anche i lecchesi
PIANCAVALLO (PN) – Sabato scorso, organizzato dal Comitato Transcavallo in collaborazione con Promo Turismo Friuli Venezia Giulia e lo Sci Club Dolomiti Ski Alp, si è gareggiato per il Campionato Italiano Vertical di scialpinismo, valido per tutte le categorie Giovani (Cadetti 1 U16) fino ai Master.
413 metri di dislivello positivo, dalla partenza della pista Tremol fino all’arrivo al rifugio Arneri. Bene i lecchesi presenti, Lorenzo Milesi (Gs Fiamme Gialle) chiude al 2° posto con 19’35”90, a vincere il sondriese Luca Curioni (Gs Fiamme Oro) neo Campione Italiano con 19’13”33, chiude il podio Carlo Mazzoleni (Adamello Ski Team) con 20’03”70.
Gran bella gara di Davide Grigi (Sc Primaluna) capace di chiudere il podio, per lui 3° posto nella Categoria U16 Cadetti 1 con 23’32”74, a vincere il titolo è stato Marco Previsdomini (Polisportiva Albosaggia) con 22’30”30, a poco secondi di distacco all’argento di Damiano Migliorati (Presolana Pora) con 22’38”89.
Tutti i Campioni di Vertical Ski Alp 2025 e tutti i lecchesi in gara
- Cadetti 1 (U16)
1^ Caterina Carissimi 30’52”55 (Sc 13 Clusone).
1° Marco Previsdomini 22’30”30 (Polisportiva Albosaggia), 3° Davide Grigi 23’32”74 (Sc Primaluna).
- Cadetti 2 (U18)
1^ Veronica Bandiera 25’12”24 (Skialp Valdobbiadene).
1° Giole Migliorati 20’23”51 (Presolana Pora), 14° Leonardo Milesi 23’07”11 (Polisportiva Albosaggia).
- Juniores (U20)
1^ Melissa Bertolina 23’14”37 (Gs Fiamme Oro), 8^ Olga Corti 28’19”83 (Polisportiva Albosaggia).
1° Luca Curioni 19’13”33 (Gs Fiamme Oro), 2° Lorenzo Milesi 19’35”90 (Gs Fiamme Gialle), 15° Cristian Rozzoni 22’48”16 (As Premana).
- Under 23:
1^ Noemi Junod 21’41”97 (Cs Esercito).
1° Hermann Debertolis 17’38”05 (Gs Fiamme Oro), 7° Antonio Corti 20’41”00 (As Premana).
- Seniores
1^ Alba De Silvestro 21’14”80 (Cs Esercito).
1° Matteo Sostizzo 17’13”312 (Cs Carabinieri).
- Master
1^ Linda Menardi 26’30”88 (Sc Cortina 1903).
1° Filippo Beccari 19’30”62 (Bela Ladinia).