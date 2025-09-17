Campionato nazionale di atletica su pista, Virtus Calco secondo nella classifica generale di società

Le società lecchesi riescono a vincere 76 medaglie: 27 d’oro, 24 d’argento, 25 di bronzo
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – Da venerdì fino a domenica scorsa si è gareggiato per il Campionato Nazionale Csi di atletica su pista. Il Csi Colli Berici (VI) vince la classifica generale con 2012 punti, al 2° posto Gs Virtus Calco con 1806 punti, al 3° posto l’Atletica Ravello con 1675 punti, al 17° posto il Team Alto Lambro con 1078 punti, 38° posto della Polisportiva Bernate con 437 punti, 43° posto del Team Pasturo con 418 punti, 76° posto della Polisportiva Bellano con 158 punti, 87° posto del Cs Cortenova con 87 punti.
Il Gs Virtus Calco riesce a vincere ben 12 titoli (oltre a 13 medaglie d’argento, 14 medaglie di bronzo), 6 titoli per la Polisportiva Bellano (1 medaglia d’argento), 4 titoli per la Polisportiva Bernate (2 medaglie di bronzo), 3 titoli per il Team Pasturo (3 medaglie d’argento, 1 medaglia di bronzo), 2 titoli per il Team Alto Lambro (7 medaglie di bronzo, 8 medaglie dii bronzo).
12 i primati italiani Csi migliorati
Ben 12 primati italiani Csi migliorati. Nella categoria Cadette/i sui 2000m Alessia Santonocito (Vergà-Viagrande CT) con 6’35”77, Filippo Pappacoda (Amici Dell’Atl Vicenza) migliora il lancio del disco con 38,41m; nella categoria Allieve/i Anita Rigodanza (Atletica Arzigano) migliora il getto del peso con 13,59m; Tommaso Da Riva (Asd Modesto Team Bl), migliora i 1500m con 4’08”10. Due primati nella categoria Seniores, Marco Bonan (Asd Modesto Team Bl) sugli 800m con 1’56”33, Daniele Cighetti (B&rc Castiglione d’Adda) nel lancio del giavellotto con 55,91m. Sui 100m nella categoria Amatori A maschile Mattia Vitali (Pol Bellano) migliora con 11”44. Tre primati della categoria Veterane A per Cinzia Zugnoni (Cs Csi Morbegno) sugli 800m con 2’45”79, sui 1500m con 5’30”52 e sui 3000m con 11’51”84, Lucia Leonardo (Palio Città della Quercia TN) migliora nel lancio del disco con 31,35m, nella categoria Veterane B Marina Conti (Team Alto Lambro) migliora il salto in lungo con 2,97m.
Tutti i podi dei lecchesi
- Esordienti
Triathlon-3^ Viola Colombo (Virtus Calco).
Lungo-3^ Viola Colombo 3,98m (Virtus Calco).
Triathlon-2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo).
50m-2° Prosper Jolly 7”70 (Team Alto Lambro).
Vortex-2° Nicolò Mandelli 41,78m (Team Pasturo), 3° Stefano Ghezzi 40,62m (Virtus Calco).
- Ragazze/i
60hs-3^ Lavinia Origo 10”31 (Virtus Calco).
60m-3° Giacomo Boetto 8”37 (Team Alto Lambro).
- Cadette/i
Alto-3^ Linda Galbusera 1.52m (Virtus Calco).
Alto-1° Riccardo Galbusera 1,82m (Virtus Calco).
Lungo-1° Riccardo Galbusera 5,95m (Virtus Calco).
Disco-3° Riccardo Galbusera 27,63m (Virtus Calco).
Giavellotto-32° Davide Esposito 32,17m (Team Alto Lambro).
- Allieve/i
Alto-2^ Matilde Beretta 1,53m (Virtus Calco).
Lungo-1^ Letizia Paolino 4,98m (Virtus Calco).
100m-2° Cristian Pasquale 11”51 (Team Alto Lambro).
200m-2° Cristian Pasquale 23”32 (Team Alto Lambro).
- Juniores
100m-3^ Yacine Diaw 13”20 (Virtus Calco).
200m-2^ Yacine Diaw 27”72 (Virtus Calco).
Alto-2^ Clelia Brognoli 1,45m (Virtus Calco).
Peso-1^ Elisa Dozio 11,60m (Virtus Calco).
Giavellotto-1^ Elisa Dozio 40,74m (Virtus Calco).
100m-2° Matteo Maggioni 11”16 (Virtus Calco).
Lungo-1° Matteo Maggioni 6,64m (Virtus Calco).
Giavellotto-2° Gabriele Fumagalli 38,57m (Virtus Calco).
- Seniores
200m-1^ Giulia Cristina Rota 27”53 (Pol Bernate).
800m- 3^ Giulia Cristina Rota 2’24”49 (Pol Bernate).
1500m-3^ Camilla Valsecchi 5’08”83 (Team Pasturo).
3000m-3^ Anastasiya Solovyeva 12’11”54 (Virtus Calco).
Alto-3^ Ilaria Adamoli 1,40m (Team Alto Lambro).
Disco-3^ Francesca Selvaggio Gennaro 14,46m (Pol Bernate).
400m-1° Fabio Ballati 49”66 (Pol Bellano).
Alto-3° Matteo Dozio 1,80m (Virtus Calco).
Lungo-2° Giacomo Maggioni 6,24m (Virtus Calco).
Peso-1° Davide Bonacina 10,93m (Pol Bellano).
Giavellotto-3° Matteo Dozio 44,97m (Virtus Calco).
- Amatori A
100m-1^ Arianna Meles 13”70 (Team Pasturo).
1500m-2^ Costanza Antonello 5’38”86 (Virtus Calco).
3000m-1^ Costanza Antonello 12’08”22 (Virtus Calco).
Peso-1^ Arianna Meles 7,56m (Team Pasturo), 2^ Lucia Aldeghi 6,89m (Virtus Calco), 3^ Viviana Maria La Piana 6,75m (Team Alto Lambro).
Disco-1^ Arianna Meles 22,69m (Team Pasturo), 2^ Viviana Maria La Piana 20,42m (Team Alto Lambro).
100m-1° Mattia Vitali 11”44 (Pol Bellano), 2° Alessandro Straniero 12”93 (Virtus Calco).
Peso-2° Alessandro Straniero 8,83m (Virtus Calco).
- Amatori B
1500m-2^ Cinzia Beccalli 5’58”47 (Virtus Calco).
Lungo-2^ Iris Gemma Morosini 3,49m (Team Alto Lambro).
Disco-2^ Sabrina Mauri 18,47m (Virtus Calco), 3^ Iris Gemma Morosini 18,33m (Team Alto Lambro).
200m-2^ Claudio Mandelli 25”87 (Team Pasturo), 3° Luca Perego 28”11 (Virtus Calco).
1500m-3° Dario Rigonelli 4’48”32 (Virtus Calco).
3000m-1° Dario Rigonelli 9’56”02 (Virtus Calco).
Lungo-2° Luca Perego 5,06m (Virtus Calco).
- Veterane/i A
Lungo-3^ Ida Elena Vervelli 2,99m (Team Alto Lambro).
Peso-2^ Nicoletta Maria Rusconi 7,94m (Team Alto Lambro).
Disco-2^ Paola Balbiani 18,63m (Pol Bellano).
- Veterane/i B
100m-1^ Grazia Maria Zuliani 15”82 (Pol Bernate).
200m-1^ Grazia Maria Zuliani 32”18 (Pol Bernate).
800m-1^ Grazia Maria Zuliani 3’13”80 (Pol Bernate), 3^ Maria Pia Bonanomi 3’38”56 (Virtus Calco).
3000m-1^ 3^ Maria Pia Bonanomi 15’33”40 (Virtus Calco).
Lungo-1^ Marina Conti 2,97m (Team Alto Lambro).
Peso-1^ Maria Lucia Sala 6,30m (Team Alto Lambro), 3^ Marina Conti 6,21m (Team Alto Lambro).
Disco-1^ Piera Balbiani 16,58m (Pol Bellano), 2^ Marina Conti 14,35m (Team Alto Lambro).
100m-1° Giuseppe Piva 13”42 (Pol Bellano).
200m-1° Giuseppe Piva 28”94 (Pol Bellano).
Lungo-3° Dario Benatti 3,87m (Virtus Calco).
- Staffette Assolute
4x100m Assolute-1^ Clelia Brognoli, Elisa Dozio, Letizia Paolino, Yacine Diaw 52”16 (Virtus Calco).
4x100m Assoluti-1° Stefano Tagliaferri, Matteo Maggioni, Giacomo Maggioni, Matteo Dozio 42”01 (Virtus Calco), 3° Ivan Elli, Alessio Jan Filippini, Riccardo Santi, Cristian Pasquale 45”86 (Team Alto Lambro).