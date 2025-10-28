Campionato provinciale Como/Lecco di corsa su strada: otto titoli per i lecchesi

A Oltrona San Mamette il XVII trofeo Giovanni Volere

In gara 260 atleti dagli Esordienti 10 fino ai Master, quasi 100 piccoli atleti degli Esordienti 5/8 fuori punteggio

OLTRONA SAN MAMETTE (CO) – Domenica mattina, organizzato dall’Us Oltronese, si è svolto il XVII Trofeo Giovanni Volere. In gara a Oltrona San Mamette (CO) quasi 100 atleti dalla categoria Esordienti 5/8 fuori punteggio e 260 atleti dagli Esordienti 10 fino ai Master. Dai Ragazzi fino ai Master la gara era valida per il Campionato Provinciale di corsa su strada del Comitato Como/Lecco.

Otto titoli per le società lecchesi: Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo tra le Cadette, nella stessa categoria maschile a vincere è stato il Campione Italiano dei 2000m Rayan El Azzouzi (Team Pasturo). Nella gara più lunga (5250m) a vincere Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como) al secondo posto Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che vince il titolo, al maschile successo di Andrea Casati (Merate Atletica Promoline).

Quattro titoli per i Master: Stefano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti) della categoria SM40, Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese) nella SF50, Raffaele Lombella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella SM55, Carlo Corti (Atletica 42195 Blu Frida) nella SM60.

Tutti i podi della gara giovanile e i primi 5 classificati nella gara Assoluta

Esordienti

Ragazze/i

Cadette/i

Allieve/i

Assolute/i

1^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 2^ Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Lisa Pagani (Cus Insubria Varese Como), 4^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese).

1° Andrea Casati (Merate Atletica Promoline), 2° Matteo Porro (Gsa Cometa), 3° Alberto Formenti (Pol Besanese), 4° Samuel Asiedu (Cus Insubria Varese Como), 5° Raffaele Zuccotti (Polisportiva Intercomunale.