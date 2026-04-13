Campionato Provinciale Como/Lecco di staffette, bene i lecchesi

Due titoli per Merate Atletica Promoline (4x100m Cadetti e Allievi) e due titoli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (3x1000m Cadetti e 4x100m Cadette)

Un titolo a testa per Atletica 87 Oggiono nella 3x1000m Cadette e uno per l’Atletica Cassago nella 4x100m Ragazze

ROVELLASCA (CO) – Sabato pomeriggio, organizzata dall’Atletica Rovellasca e dal Comitato Como/Lecco, si è gareggiato per il Campionato Provinciale di staffette, 15 titoli in palio partendo dalle categorie Ragazze/i 4x100m, 3x800m, alla categoria Cadette/i 4x100m e 3x1000m, categoria Allieve/i fino agli Assoluti 4x100m e 4x400m, ben 175 staffette in gara.

Bene i lecchesi soprattutto nelle categorie giovanili, vincono il titolo la 4x100m Ragazze dell’Atletica Cassago, le Cadette dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e i Cadetti di Merate Atletica Promoline, titoli nella categoria Cadette/i nella 3x1000m con l’Atletica 87 Oggiono e Atletica Lecco Colombo Costruzioni, unico titolo Assoluto è quello degli Allievi 4x400m del Merate Atletica Promoline.

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