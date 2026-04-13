Campionato Provinciale Como/Lecco di staffette, bene i lecchesi

Due titoli per Merate Atletica Promoline (4x100m Cadetti e Allievi) e due titoli per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (3x1000m Cadetti e 4x100m Cadette)
Un titolo a testa per Atletica 87 Oggiono nella 3x1000m Cadette e uno per l’Atletica Cassago nella 4x100m Ragazze
ROVELLASCA (CO) – Sabato pomeriggio, organizzata dall’Atletica Rovellasca e dal Comitato Como/Lecco, si è gareggiato per il Campionato Provinciale di staffette, 15 titoli in palio partendo dalle categorie Ragazze/i 4x100m, 3x800m, alla categoria Cadette/i 4x100m e 3x1000m, categoria Allieve/i fino agli Assoluti 4x100m e 4x400m, ben 175 staffette in gara.
Bene i lecchesi soprattutto nelle categorie giovanili, vincono il titolo la 4x100m Ragazze dell’Atletica Cassago, le Cadette dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e i Cadetti di Merate Atletica Promoline, titoli nella categoria Cadette/i nella 3x1000m con l’Atletica 87 Oggiono e Atletica Lecco Colombo Costruzioni, unico titolo Assoluto è quello degli Allievi 4x400m del Merate Atletica Promoline.
Tutti i vincitori e i podi delle società di Lecco
- Esordienti senza titolo
5×80 mista-1^ Davide Molteni, Edoardo Colomba, Asia Panzeri, Martina Bona, Leonardo Corti 1’02”57 (Atl 87 Oggiono), 2^ Gabriele Marangoni, Matteo Cantù, Luca Broggi, Iuri Gigli, Diego Formenti 1’03”29 (Merate Atletica Promoline), 3^ Christian Alessio, Edoardo Villa, Jacopo Zanni, Gabriele Mancini, Leonardo Bonanomi 1’04”33 (Atletica Cassago).
5×80 femminile-1^ Gaia Caldran, Anna Moro, Arianna Boito, Anika Chloe Canlas, Greta Borella 1’04”37 (Atletica Rovellasca), 2^ Aurora Muraca, Agnese Angeloni, Lisa Valpolini, Alice Anghileri, Alice Fontana 1’05”18 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Amelia Battocchia, Cecilia Daddi, Vittoria Sala, Giulia Barzaghi, Emma Pulici 1’05”79 (Atletica Cassago).
- Ragazze/i
4x100m-1^ Nicole Barzaghi, Martina Bonacina, Ginevra Papa, Martina Magni 56”79 (Atletica Cassago), 2^ Noemi Riva, Zeudi Motta, Nora Galbusera, Lavinia Origo 56”79 (Virtus Calco).
4x100m-1° Matteo Macorig, Diego Petrillo, Sebastiano Spoto, Leonardo Grimaldi 54”38 (Atletica Rovellasca).
3x800m-1^ Lisa Tampellini, Giuditta Luraschi, Alessia Mosca 8’05”98 (Atletica OSG Guanzate), 2^ Silvia Marzitelli, Camilla Viscardi, Anna Rigonelli 8’10”9 (Virtus Calco).
3x800m-1° Tomas Santiago Pagani, Gianmarco Tavecchio, Giacomo Sirco 7’40”32 (Lieto Colle), 3° Samuele Villa, Christian Galbusera, Dario Ghislandi 8’09”66 (Virtus Calco).
- Cadette/i
4x100m-1^ Celeste Nasatti, Domitilla Citterio, Alice Arrigoni, Rebecca Rusconi 50”91 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Matilde Andolina, Rebecca Bonfanti, Aurora Benedetta D’Alessio, Anna Villa 51”57 (Merate Atletica Promoline).
4x100m-1° Matteo Leone Stella, Tommaso Pirovano, Giacomo Brivio, Federico Galmuzzi 46”66 (Merate Atletica Promoline).
3x1000m-1^ Domitilla Agostini, Alice Farina, Chiara Panzeri 10’28”94 (Atletica 87 Oggiono).
3x1000m-1° Nicolò Anghileri, Filippo Mandelli, Tristan Lamperti 8’56”58 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Davide Spreafico, Fabio Redaelli, Leonardo Spreafico 9’24”17 (Atletica 87 Oggiono).
- Allieve/i
4x100m-1^ Pietro Mascagni, Alessandro Tessitore, Guido Testa, Alessandro Uzzo 43”66 (Ag Comense), 3° Filippo Panzeri, Davide Bassi, Giorgio Viscardi, Nicolò Tacchinardi 45”45 (Merate Atletica Promoline).
4x400m-1^ Amalia Crosta, Clara Milani, Benedetta Maria Pozzi, Anna Castellazzi 4’03”3 (Pro Patria ARC Busto Arsizio).
4x400m-1° Filippo Panzeri, Gabriele Mazzocchi, Davide Bassi, Francesco Tentorio 3’45”93 (Merate Atletica Promoline), 3° Simone Tentorio, Massimiliano Barbera, Nicolò Tacchinardi, Giorgio Viscardi 4’06”89 (Merate Atletica Promoline).
- Assolute/i
4x100m-1^ Vanessa Mastria, Ilaria Vivian, Alessia Masi, Sofia Benedini 50”7 (Asd Atletica Andromeda).
4x100m-1° Federico Dell’Acqua, Cristian Dall’Ozzo, Niccolò Gerosa, Cristian Cannavò 42”51 (Atletica Rovellasca).
4x400m-1^ Giulia Pericoli, Carolina Ciriminna, Serena Mancuso, Tadatha Spini 4’11”16 (ASD Atletica Andromeda), 2^ Letizia Riva, Assa Djamila, Elena Brenna, Beatrice Scola 4’23″24 (Atletica 87 Oggiono).
4x400m-1° Luca Bo, Maxmilian Mengon, Davide Cremonini, Tommaso Bregni 3’24”55 (CTL 3 Atletica).