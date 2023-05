Campionato provinciale Csi di atletica, il Gs Virtus Calco stravince la prima prova

Oltre 300 atleti domenica scorsa a Oggiono, il 17 maggio la seconda prova a Lecco

OGGIONO – Domenica mattina è partito il Campionato provinciale Csi di atletica su pista, oltre 300 atleti (dai Cuccioli fino ai Veterani), hanno gareggiato in velocità, mezzofondo, alto e lungo in base alla propria categoria.

Subito sono partiti dagli Allievi fino ai Veterani per gli 800m, i Cuccioli per il vortex, il lungo per le Cadette, il peso per i Cadetti e l’alto per i Cadetti. Successivamente i 50m per atleti diversamente Abili, Cuccioli, Esordienti; poi i 60m per i Ragazzi, gli 80m per i Cadetti. Infine i 100m dalle Allieve fino alle Veterane, il vortex prima per i Ragazzi e successivamente per gli Esordienti, il lungo per le Allieve fino alle Veterane, poi i Cuccioli e infine gli Esordienti. Nel peso impegnati tutti gli atleti maschile prima Juniores e Amatori B, successivamente i Seniores e Amatori A, gli Allievi e infine i Veterani. Hanno gareggiato nel salto in alto dagli Allievi fino agli Amatori B.

Nella prima giornata vince il Gs Virtus Calco ben 54.566 punti, niente da fare per le altre società a partire per il Team Alto Lambro al secondo posto con 34.005 punti, al terzo posto Polisportiva Bernate con 18.086 punti. Al quarto posto Team Pasturo con 10.787 punti, al quinto posto Pol Bellano con 8.947 punti, al sesto posto Csc Cortenova con 4.373 punti, al settimo posto Us Derviese con 3.377 punti, all’ottavo Gs Rogeno con 2.029 punti, al nono posto Pol Oratorio 2B con 1.532 punti, al decimo posto Pol Valvarrone con 1.519 punti, all’undicesimo Gso San Giorgio con 1.329 punti e al dodicesimo Asd Oltretutto con 195 punti.

Tutti i podi per ogni gara e categoria

80m

Ragazze: 1^ Maissara Iwena 8”0 (Csc Cortenova), 2^ Linda Galbusera 8″9 (Gs Virtus Calco), 3^ Marta Molteni 8”9 (Team Alto Lambro).

Ragazzi: 1° Tommaso Novati 8”1 (Pol Bernate), 2° Riccardo Galbusera 8”7 (Gs Virtus Calco), 3° Lorenzo Guido 8”8 (Team Pasturo).

Cadette: 1^ Letizia Paolino 11”0 (Gs Virtus Calco), 2^ Rebecca Colombo 11”2 (Gs Virtus Calco), 3^ Costanza Mara Monti 11”2 (Gs Virtus Calco).

Cadetti: 1° Alessio Jian Filippini 10”1 (Team Alto Lambro), 2° Andrea Cederle 10”5 (Team Pasturo), 3° Matteo Lanuti 10”5 (Gs Virtus Calco).

100m

Allieve: 1^ Elisa Dozio 13”2 (Gs Virtus Calco), 2^ Clelia Brognoli 13”8 (Gs Virtus Calco), 3^ Martina Castelnuovo 13”9 (Team Alto Lambro).

Juniores: 1^ Ilaria Oricchio 14”1 (Team Alto Lambro), 2^ Francesca Gennaro Selvaggio 15”4 (Pol Bernate), 3^ Gaia Comi 15”4 (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1^ Glenda Fumagalli 13”0 (Team Alto Lambro), 2^ Amiratou Mare 13”8 (Gs Virtus Calco), 3^ Chiara Gennaro Selvaggio 14”8 (Pol Bernate).

Amatori A: 1^ Fabiana Airoldi 14”7 (Gs Virtus Calco), 2^ Elena Manganaro 15”1 (Gs Virtus Calco), 3^ Alice Anna Cigardi 15”5 (Team Alto Lambro).

Amatori B: 1^ Nadia Acuqistapace 16”4 (Csc Cortenova), 2^ Cinzia Beccalli 16”7 (Gs Virtus Calco), 3^ Sabrina Mauri 16”7 (Gs Virtus Calco).

Veterane A: 1^ Elena Ida Vercelli 19”1 (Team Alto Lambro), 2^ Paola Balbiani 19”4 (Pol Bellano), 3^ Elena Maria Corno 21”4 (Pol Bernate).

Veterane B: 1^ Maria Grazia Zuliani 15”9 (Pol Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi 18”9 (Gs Virtus Calco), 3^ Marina Conti 19”5 (Team Alto Lambro).

800m

Allievi: 1° Tommaso Agostoni 2’19”1 (Team Pasturo), 2° Vittorio Crippa 2’19”5 (Gs Virtus Calco), 3° Mattia Melloni 2’20”2 (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Simone Monzardo 2’26”5 (Pol Bernate), 2° Cesare Fumagalli 2’34”2 (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1° Stefano Villa 2’08”7 (Gs Virtus Calco), 2° Luca Codara 2’10”3 (Gs Virtus Calco), 3° Simone Bizzi 2’19”0 (Gs Virtus Calco).

Amatori A: 1° Luca Perego 2’30”1 (Gs Virtus Calco), 2° Federico Goretti 2’30”9 (Pol Bellano), 3° Cesare Emanuele Ratti 2’37”6 (Gs Rogeno).

Amatori B: 1° Paolo Ernesto Ratti 2’24”7 (Gs Rogeno), 2° Marco Baldassare 2’33”0 (Pol Bellano), 3° Matteo Cesana 2’36”9 (Pol Bernate).

Veterani A: 1° Saverio Gennaro Selvaggio 2’44”7 (Pol Bernate), 2° Lino Marelli 2’50”9 (Gs Rogeno).

Veterani B: 1° Giulio Maiocchi 2’45”0 (Pol Bernate), 2° Luigi Brambilla 2’54”0 (Pol Bernate), 3° Dario Benatti 3’06”8 (Gs Virtus Calco).

Salto in lungo

Cuccioli f: 1^ Chiara Mancin 3,10m (Team Pasturo), 2^ Aurora Pasquini 3.10m (Team Pasturo), 3^ Viola Colombo 3,08m (Gs Virtus Calco).

Esordienti f: 1^ Anna Colombo 3,90m (Gs Virtus Calco), 2^ Maria Benerice Allay 3,56m (Gs Virutus Calco), 3^ Martina Pelizzoli 3,46m (Gs Virtus Calco).

Ragazze: 1^ Maissara Iwena 4,46m (Csc Cortenova), 2^ Linda Galbusera 4,00m (Gs Virtus Calco), 3^ Serena Viganò 3,00m (Team Alto Lambro).

Cadette: 1^ Matilde Beretta 4,53m (Gs Virtus Calco), 2^ Letizia Paolino 4,50m (Gs Virtus Calco), 3^ Ilaria Dozio 4,26m (Gs Virtus Calco).

Allieve: 1^ Elisa Dozio 4,86m (Gs Virtus Calco), 2^ Martina Castenuovo 4,52m (Team Alto Lambro), 3^ Clelia Brognoli 4,18m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1^ Ilaria Oricchio 5,08m (Team Alto Lambro), 2^ Matilde Manni 3,93m (Pol Bernate), 3^ Giulia Albertini 3,79m (Pol Bernate).

Seniores: 1^ Amiratou Mare 5,07m (Gs Virtus Calco), 2^ Fabiana Airoldi 4,08m (Gs Virtus Calco), 3^ Federica Dozio 4,414m (Gs Virtus Calco).

Amatori A: 1^ Elena Manganaro 4,14m (Gs Virtus Calco), 2^ Fabiana Airoldi 4,08m (4,08m (Gs Virtus Calco), 3^ Michela Ciceri 3,97m (Team Alto Lambro).

Amatori B: 1^ Nadia Acquistapace 3,22m (Csc Cortenova), 2^ Sabrina Mauri 3,12m (Gs Virtus Calco), 3^ Elena Pozzoli 3,08m (Team Alto Lambro).

Veterane A: 1^ Paola Balbiani 2,54m (Pol Bellano), 2^ Elena Ida Vercelli 2,52m (Team Alto Lambro), 3^ Maria Luisa Rivolta 2,38m (Pol Bellano).

Veterane B: 1^ Maria Grazia Zuliani 3,11m (Pol Bernate), 2^ Marina Conti 2,56m (Team Alto Lambro).

Salto in alto

Cadetti: 1° Matteo Lanuti 1,53m (Gs Virtus Calco), 2° Mudiyansel Weerassodiya 1,35m (Team Alto Lambro), 3° Alessandro Panzeri 1,30m (Gs Virtus Calco).

Allievi: 1° Matteo Maggioni 1,75m (Gs Virtus Calco), 2° Filippo Colombo 1,70m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Leonardo Molteni 1,40m (Team Alto Lambro).

Seniores: 1° Matteo Dozio 1,85m (Gs Virtus Calco), 2° Davide Bonacina 1,75m (Pol Bellano), 3° Giacomo Maggioni 1,60m (Gs Virtus Calco).

Amatori A: 1° Luca Perego 1,58m (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1° Mirko Carozzi 1,60m (Pol Oratorio 2B), 2° Mauro Dozio 1,40m (Gs Virtus Calco), 3° Alessandro Valsecchi 1,40m (Team Alto Lambro).

Getto del peso

Cadetti: 1° Jian Alessio Filippini 8,04m (Team Alto Lambro), 2° Federico Orlandi 7,47m (Team Pasturo), 3° Mattia Redaelli 7,20m (Gso San Giorgio).

Allievi: 1° Stefano Tagliaferri 11,51m (Gs Virtus Calco), 2° Filippo Colombo 10,47m (Gs Virtus Calco), 3° Matteo Maggioni 10,07m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Leonardo Molteni 9,89m (Team Alto Lambro), 2° Marco Nogara 9,18m (Pol Bellano), 3° Cesare Fumagalli 8,04m (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1° Davide Bonacina 11,01m (Pol Bellano), 2° Matteo Dozio 10,61m (Gs Virtus Calco), 3° Alberto Ciceri 9,95m (Team Alto Lambro).

Amatori A: 1° Sergio Tosello 7.11m (Pol Bernate), 2° Federico Goretti 7,11m (Pol Bellano), 3° Cesare Emanuele Ratti 6,99m (Gs Rogeno).

Amatori B: 1° Alessandro Valsecchi 11,36m (Team Alto Lambro), 2° Lorenzo Beretta 8,13m (Gs Virtus Calco), 3° Matteo Cesana 7,24m (Pol Bernate).

Veterani A: 1° Enrico Vitali 10,16m (Pol Bellano), 2° Luigi Fusi 9,69m (Team Alto Lambro), 3° Vicenzo Esposito 9,55m (Team Alto Lambro).

Veterani B: 1° Federico Sala 8,94m (Team Alto Lambro), 2° Giancarlo Ciceri 8,69m (Team Alto Lambro), 3° Dario Benatti 7,65m (Gs Virtus Calco).

Lancio del vortex

Cuccioli: 1° Tommaso Campagnoli 27,02m (Pol Bernate), 2° Martino Bonacina 26,76m (Pol Bellano), 3° Luca Scola 26,59m (Team Pasturo).

Esordienti: 1° Gregorio Pozzoli 35,75m (Pol Valvarrone); 2° Mattia Feletti 33,36m (Gs Virtus Calco), 3° David Invernizzi 29,25m (Gs Virtus Calco).

Ragazzi: 1° Davide Esposito 46,59m (Team Alto Lambro), 2° Riccardo Perego 40,39m (Gs Virtus Calco), 3° Lorenzo Guido 36,60m (Team Pasturo).

50m

Cuccioli f: 1° Viola Colombo 8”4 (Gs Virtus Calco), 2° Enola Ripamonti 8”8 (Team Alto Lambro), 3^ Anna Rigonelli 9”0 (Gs Virtus Calco).

Cuccioli m: 1° Nicolò Mandelli 8”2 (Team Pasturo), 2° Tommaso Campagnoli 8”3 (Pol Bernate), 3° Martino Bonacina 8”4 (Pol Bellano).

Esordienti f: 1^ Maria Benerice Allaly 8”1 (Gs Virtus Calco), 2^ Anna Colombo 8”1 (Gs Virtus Calco), 3^ Martina Pelizzoli 8”2 (Gs Virtus Calco).

Esordienti m: 1° Yoian Estiven Bonardi 7”5 (Team Pasturo), 2° Samuele Vitali 7”8 (Pol Bellano), 3° Joele Borghetti 7”9 (Gs Virtus Calco).

Intel Rel Adulti f: 1° Alice Pietrella 9”1 (Oltretutto 97); 2^ Abba Crippa 14”8 (Oltretutto 97).

Intel Rel Adulto m: 1° Mattia Cazzola 10”8 (Oltretutto 97), 2° Marco Urciuoli 11”1 (Oltretutto 97), 3° Marco Corti 11”8 (Oltretutto 97).