Campionato provinciale Csi di atletica: partono forte i campioni in carica del Gs Virtus Calco

Domenica scorsa a Oggiono si è svolta la prima tappa del circuito
Il miglior punteggio individuale è quello della Veterana B Maria Grazia Zuliani sui 1500m con 6’48”1 con ben 1011 punti
OGGIONO – Domenica mattina, organizzata dal Comitato di Lecco Csi, si è svolta la prima prova del Campionato Provinciale di atletica leggera. Partono forte i Campioni del 2025 del Gs Virtus Calco con 51.759 punti, al secondo posto il Team Alto Lambro con 24.869 punti, chiude il podio virtuale la Polisportiva Bernate con 13.581 punti.
Dodici società entrano nella classifica: al 4° posto la Polisportiva Bellano con 6.014 punti, al 5° posto il Team Pasturo con 5.474 punti, al 6° posto la Polisportiva Castello Brianza con 2.435 punti, al 7° posto il Csc Cortenova con 1.547 punti, all’8° posto la Polisportiva Pagnona con 1.226 punti, al 9° posto la Polisportiva Valvarrone con 1.149 punti, al 10° posto l’Us Derviese con 995 punti, all’11° posto la Gso V Unite con 748 punti, al 12° posto la Polisportiva 2001 con 215 punti, fuori classifica hanno gareggiato anche il Gs Valgerola, la Polisportiva Libertas Cernuschese, l’Atletica Triangolo Lariano e il Gs CSI Tirano.
Individuale il miglior punteggio è stato quella della Veterana B Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) nei 1500m con 6’48”1 ben 1011 punti tabellari. La seconda prova martedì 28 aprile con inizio dalle 19 a Lecco (Centro Sportivo Bione), terza prova domenica 31 maggio a Cernusco Lombardone (ore 9), quarta e ultima prova mercoledì 10 giugno a Cernusco Lombardone (ore 19).
Tutti i podi della prima gara di Oggiono
- Cuccioli B
200m-1^ Ginevra Tantardini 42”6 (Csc Cortenova), 2^ Alice Donghi (Team Alto Lambro), 3^ Giulia Cordioli 46”5 (Csc Cortenova).
200m-1° Giosuè Arnoldi 41”4 (Polisportiva Valvarrone), 2° Gregorio Ratti 43”1 (Team Alto Lambro), 3° Giulio Gerosa 43”9 (Team Alto Lambro).
Disco con maniglia-1^ Alice Donghi 6,21m (Team Alto Lambro), 2^ Caterina Salvioni 5,88m (Team Alto Lambro), 3^ Ginevra Tantardini 4,18m (Csc Cortenova).
Disco con maniglia-1° Giorgio la Rosa 7,19m (Polisportiva Bernate), 2° Gregorio Ratti 6,66m (Team Alto Lambro), 3° Giulio Gerosa 5,94m (Team Alto Lambro).
- Cuccioli A
200m-1^ Ginevra Pelizzoli 35”1 (Virtus Calco), 2^ Elena Colombo 38”1 (Team Alto Lambro), 3^ Lisa Salvioni 42”2 (Team Alto Lambro).
1° Francesco Bonanomi 34”9 (Polisportiva Castello Brianza), 2° Giulio Arnoldi 35”9 (Polisportiva Valvarrone), 3° Sebastiano Romano 36”1 (Team Alto Lambro).
Disco con maniglia-1^ Ambra Bianchi 11,21m (Polisportiva Bernate), 2^ Ginevra Pelizzoli 10,32m (Virtus Calco), 3^ Elena Colombo 9,37m (Team Alto Lambro).
Disco con maniglia-1° Fabio Pirovano 17,15m (Virtus Calco), 2° Giulio Arnoldi 13,35m (Polisportiva Valvarrone), 3° Michele Bassani 13,34m (Team Alto Lambro).
- Esordienti
600m-1^ Martina Gosatti 1’50”9 (Gs Valgerola), 2^ Viola Colombo 2’02”7 (Virtus Calco), 3^ Cecilia Giovenzana 2’12”9 (Polisportiva Bernate).
600m-1° Jacopo Carelli 1’53”1 (Gs Gci Tirano), 2° Perez Carlos Oduardo 2’05”5 (Virtus Calco), 3° Giulio Della Franca 2’05”7 (Gs Csi Tirano).
Salto in alto-1^ Viola Colombo 1,25m (Virtus Calco), 2^ Camilla Lainati 1,05m (Polisportiva Bernate), 3^ Emma Galbusera 1,05m (Virtus Calco).
Salto in alto-1° Perez Carlos Oduardo 1,20m (Virtus Calco), 2° Christina Gherbi 1,15m (Virtus Calco), 3° Paolo Corti 1,10m (Polisportiva Castello Brianza).
- Ragazzi/e
600m-1^ Lavinia Origo 1’53”8 (Virtus Calco), 2° Anna Rigonelli 1’54”9 (Virtus Calco), 3^ Silvia Marzitelli 1’56”9 (Virtus Calco).
600m-1° Pietro Gosatti 1’39”2 (Gs Valgerola), 2° Nicolò Mandelli 1’47”9 (Team Pasturo), 3° Dario Ghislandi 1’51”3 (Virtus Calco).
Disco con maniglia-1^ Lavinia Origo 22,41m (Virtus Calco), 2^ Dina Poshtaritsa 17,37m (Polisportiva Bernate), 3^ Maria Bassani 16,01m (Team Alto Lambro).
Disco con maniglia-1° Mattia Feletti 29,30m (Virtus Calco), 2° Prosper Jolly 25,83m (Team Alto Lambro), 3° Simone Cagliani 25,10m (Team Alto Lambro).
- Cadette/i
1000m-1^ Anna Colombo 3’42”4 (Virtus Calco), 2^ Martina Pelizzoli 3’48”9 (Virtus Calco), 3^ Raquel Guadalupe Spilla 3’54”4 (Team Alto Lambro).
1000m-1° Riccardo Ghezzi 3’09”2 (Virtus Calco), 2° Mattia Bonfanti 3’14”6 (Virtus Calco), 3° Federico Conca 3’43”3 (Polisportiva Bellano).
Salto in lungo-1° Leonardo Gioiosa 5,16m (Team Alto Lambro), 2° Mattia Bonfanti 4,96m (Virtus Calco), 3° Riccardo Quaroni 4,93m (Team Alto Lambro).
Getto del peso-1^ Greta Magni 6,49m (Virtus Calco), 2^ Anna Colombo 6,18m (Virtus Calco), 3^ Raquel Guadalupe Spilla 6,03m (Team Alto Lambro).
- Allieve
400m-1^ Irene Tarzia 1’08”0 (Virtus Calco), 2^ Yasmin Gouem 1’09”5 (Team Alto Lambro), 3^ Amanda Vitali 1’14”2 (Polisportiva Bellano).
400m-1° Cristian Pasquale 55”4 (Team Alto Lambro), 2° Davide Meneghini 57”5 (Team Alto Lambro), 3° Valerio Lucantoni 1’01”9 (Polisportiva Bernate).
1500m-1^ Linda Cattaneo 5’59”5 (Polisportiva Bernate).
Salto in lungo-1° Davide Menghini 5,82m (Team Alto Lambro), 2° Riccardo Galbusera 5,72m (Virtus Calco), 3° Riccardo Perego 5,68m (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Irene Tarzia 7,47m (Virtus Calco), 2^ Yasmine Gouem 6,94m (Team Alto Lambro), 3^ Linda Cattaneo 6,67m (Polisportiva Bernate).
- Juniores
400m-1^ Letizia Paolino 1’03”2 (Virtus Calco), 2^ Emma Pontiggia 1’06”1 (Team Alto Lambro), 3^ Yacine Diaw 1’07”1 (Virtus Calco),
400m-1° Corrado Balloni 55”5 (Team Alto Lambro), 2° William Idili 1’10”5 (Virtus Calco).
Salto in lungo-1° Corrado Balloni 5,14m (Team Alto Lambro), 2° William Idili 4,69m (Virtus Calco), 3° Lorenzo Minuti 3,47m (Team Alto Lambro).
Getto del peso-1^ Elisa Dozio 11,16m (Virtus Calco), 2^ Eleonora Pozzi 6,51m (Team Alto Lambro), 3^ Letizia Paolino 6,39m (Virtus Calco).
- Seniores
400m-1^ Giulia Cristina Rota 59”6 (Polisportiva Bernate), 2^ Elisa Rigamonti 1’20”7 (Team Alto Lambro).
400m-1° Ivan Elli 58”5 (Team Alto Lambro), 2° Matteo Maggioni 59”4 (Virtus Calco), 3° Tommaso Panzeri 1’01”9 (Virtus Calco).
1500m.1^ Camilla Valsecchi 5’46”4 (Csc Cortenova), 2^ Aurora Ruzza 5’55”4 (Csc Cortenova), 3^ Ilaria Ravasi 6’19”7 (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Clelia Brognoli 9,07m (Virtus Calco), 2^ Anna Preda 7,10m (Virtus Calco), 3^ Ilaria Ravasi 6,83 (Virtus Calco).
5000m-1° Stefano Villa 16’24”7 (Virtus Calco), 2° Juri Marelli 17’13”2 (Team Pasturo), 3° Luca Codara 17’23”4 (Virtus Calco).
Salto in lungo-1° Giacomo Maggioni 6.15m (Virtus Calco), 2° Matteo Maggioni 5,96m (Virtus Calco), 3° Stefano Tagliaferri 5,88m (Virtus Calco),
- Amatori A
400m-1° Alessandro Straniero 59”3 Virtus Calco).
1500m-1^ Joanna Laura Luczak 5’44”5 (Virtus Calco), 2^ Costanza Antonello 5’56 (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Arianna Meles 7,24m (Team Pasturo), 2^ Valeria Ciceri 6,82m (Team Alto Lambro), 3^ Vivian Maria La Piana 6,74m (Team Alto Lambro).
5000m-1° Alessandro Pomi 19’03”2 (Csc Cortenova), 2° Cesare Emanuele Ratti 21’06”6 (Team Alto Lambro), 3° Christian Brescia 21’13”6 (Virtus Calco).
Salto in Lungo-1° Cesare Emanuele Ratti 3,83m (Team Alto Lambro), 2° Matteo Rotiolo 3,46m (Polisportiva Bellano).
- Amatori B
400m-1^ Alice Maria Jho Casonato 1’17”3 (Team Alto Lambro), 2^ Chiara Libera Russo 1’27”9 (Virtus Calco).
400m.1° Claudio Mandelli 57”3 (Team Pasturo), 2° Mauro Corradi 1’07”9 (Team Alto Lambro).
1500m.1^ Cinzia Beccalli 5’58”9 (Virtus Calco), 2^ Sabrina Mauri 6’42”0 (Virtus Calco), 3^ Lucia Aldeghi 6’47”3 (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Sabrina Mauri 7,89m (Virtus Calco), 2^ Iris Gemma Morosini 7,50m (Team Alto Lambro), 3^ Ilaria Giussani 7,12m (Team Alto Lambro).
3000m-1° Dario Rigonelli 9’58”4 (Virtus Calco), 2° Paolo Ernesto Ratti 11’19”0 (Team Pasturo), 3° Paolo Cattaneo 11’21”0 (Polisportiva Bernate).
Salto in lungo-1° Luca Perego 5,37m (Virtus Calco), 2° Paolo Cattaneo 4,66m (Polisportiva Bernate), 3° Lorenzo Beretta 3,51m (Virtus Calco).
- Veterane A
1500m-1^ Nicoletta Ripamonti 7’11”4 (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Nicoletta Maria Rusconi 8,37m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Elena Ida Vercelli 7,09m (Team Alto Lambro), 3^ Paola Balbiani 6,44m (Polisportiva Bellano).
3000m-Ivan Mazzoleni Ferracini 10’43”8 (Polisportiva Pagnona), 2° Giancarlo Conti 11’16”3 (Polisportiva Castello Brianza), 3° Massimo Spada 12’01”6 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
Salto in lungo-1° Mauro Dozio 4,00m (Virtus Calco), 2° Bruno Della Francesca 3,93m (Team Alto Lambro), 3° Giancarlo Corti 3,40m (Polisportiva Castello Brianza).
- Veterane B
1500m-1^ Maria Grazia Zuliani 6’18”1 (Polisportiva Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi 7’15”0 (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Maria Pia Lucia Sala 6,49m (Atletica Triangolo lariano), 2^ Maria Conti 5,64m (Team Alto Lambro), 3^ Maria Gl Echeverra Berti 5,14m (Team Alto Lambro).
3000m-1° Vincenzo Azzolini 12’18”6 (Polisportiva Bellano), 2° Dario Benatti 13’59”0 (Virtus Calco).
Salto in lungo-1° Dario Benatti 3,87m (Virtus Calco), 2° Nicola Meneghini 2,85m (Team Alto Lambro).
- Intel rel. Adulti
Getto del peso-1° Mattia Cazzola 5,00m (Team Alto Lambro).