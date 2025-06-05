Campionato Provinciale Csi di atletica su pista, il titolo va alla Virtus Calco

A Cernusco Lombardone si è svolta la quarta e ultima prova
CERNUSCO LOMBARDONE – Quattro su quattro, il Gs Virtus Calco non fa sconti a nessuno. Nella quarta e ultima prova del Campionato Provinciale Csi di atletica leggera su pista, i neo campioni vincono anche a Cernusco Lombardone con 51.639 punti. Lontane le alte società: il Team Alto Lambro al secondo posto con 27.094 punti, al terzo posto il Team Pasturo con 10.571 punti, al quarto posto la Polisportiva Bernate con 9.842 punti, chiude la top five la Polisportiva Bellano con 5.941 punti.
I migliori punteggi individuali sono quelli delle gare femminili dei 3000m e il giavellotto. Nei 3000m, Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) nella categoria Veterane B vince con 14’12”6, ben 911 punti tabellari; Laura Nardo (Polisportiva Pagnona) vince nella categoria Amatori A con 10’26”1 con 882 punti; Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco) vince nella categoria Amatori B con 12’05”1 con 826 punti, bene Elisa Dozio (Virtus Calco) categoria Juniores nel lancio del giavellotto con 41,74m con 805 punti.
Tutti i podi delle gare a Cernusco Lombardone
- Cucciole/i
400m-1^ Melissa Cavalli 1’27”2 (Pol Bellano), 2^ Ginevra Pelizzoli 1’28”8 (Virtus Calco), 3^ Emma Ysabelle Valassi 1’36”3 (Pol Bellano)
Getto del peso-1^ Melissa Cavalli 7,12m (Pol Bellano), 2^ Ginevra Pelizzoli 4,91m (Virtus Calco), 3^ Emma Ysabelle Valassi 4,86m (Pol Bellano).
400m-1° Gabriele Melesi 1’17”5 (Team Pasturo), 2° Gregorio Pagangriso 1’24”5 (Us Derviese), 3° Tommaso Ticozzi 1’28”1 (Pol Alta Valsassina).
Getto del peso-1° Daniele Longoni 7,72m (Csc Cortenova), 2° Gabriele Melesi 7,42m (Team Pasturo), 3° Fabio Pirovano 6,73m (Virtus Calco).
- Esordienti
1000m-1^ Anna Rigonelli 3’44”5 (Virtus Calco), 2^ Viola Colombo 3’54”1 (Virtus Calco), 3^ Matilde Orlandi 3’57”4 (Team Pasturo).
Disco con maniglia-1^ Viola Colombo 14,84m (Virtus Calco), 2^ Lara Serena Magni 14,51m (Pol Bernate), 3^ Giulia Spreafico 14,48m (Team Pasturo).
1000m-1° Nicolò Mandelli 3’30”90 (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini 3’34”4 (Team Pasturo), 3° Luca Scola 3’51”9 (Team Pasturo).
Disco con maniglia-1° Luca Scola 19,13m (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini 19,03m (Team Pasturo), 3° Nicolò Mandelli 18,63m (Team Pasturo)
- Ragazze/i
1000m-1^ Anna Colombo 3’48” (Virtus Calco), 2^ Elena Malugani 3’56”1 (Csc Cortenova), 3^ Martina Pelizzoli 3’57”8 (Virtus Calco).
Salto in alto-1^ Nora Galbusera 1,34m (Virtus Calco), 2^ Lavinia Origo 1,31m (Virtus Calco), 3^ Greta Magni 1,31m (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Nora Galbusera 7,51m (Virtus Calco), 2^ Greta Magni 7,41m (Virtus Calco), 3° Lavinia Origo 7,30m (Virtus Calco).
1000m-1° Mirco Pellizzaro 3’06”8 (Csc Cortenova), 2° Christian Galbusera 3’40”6 (Virtus Calco), 3° Dario Ghislanzoni 3’40”7 (Virtus Calco).
Getto del peso-1° Joele Borghetti 9,07m (Virtus Calco), 2° Riccardo Cesarani 7,92m (Team Alto Lambro), 3° Mattia Plati 7,57m (Team Pasturo).
Salto in alto-1° Giacomo Boetto 1,25m (Team Alto Lambro), 2° Simone Cagliani 1,05m (Team Alto Lambro).
- Cadette/i
300m-1^ Linda Galbusera 46”6 (Virtus Calco), 2^ Raquelguadalupe Spilla 47”1 (Team Alto Lambro), 3° Marta Molteni 47”6 (Team Alto Lambro).
2000m-1^ Linda Cattaneo 8’05”7 (Pol Bernate), 2^ Chiara Magni 8’17”1 (Csc Cortenova).
Lancio del giavellotto-1^ Linda Cattaneo 20,25m (Pol Bernate), 2^ Linda Galbusera 18,33m (Virtus Calco), 3^ Frida Alice Balbi 17,01m (Pol Bellano).
300m-1° Tommaso Novati 41”2 (Pol Bernate), 2° Riccardo Galbusera 41”6 (Virtus Calco), 3° Riccardo Quaroni 43”3 (Team Alto Lambro).
2000m-1° Nicola Spano 6’22”3 (Csc Cortenova), 2° Riccardo Andor Longoni 6’25”1 (Csc Cortenova), 3° Lorenzo Guido 6’37”3 (Team Pasturo).
Lancio del disco-1° Riccardo Galbusera 27,00m (Virtus Calco), 2° Davide Esposito 20,17m (Team Alto Lambro), 3° Mario Baccileri 17,71m (Team Alto Lambro).
- Allieve/i
200m-1^ Letizia Paolino 27”1 (Virtus Calco), 2^ Bianca Emanuela Viganò 27”4 (Team Alto Lambro), 3^ Rebecca Colombo 28”5 (Virtus Calco).
3000m-1^ Martina Tiziana Vertemati 18’38”8 (Pol Bernate).
Lancio del giavellotto-1^ Costanza Maria Monti 27,36m (Virtus Calco), 2^ Beatrice Ferin 21,09m (Virtus Calco), 3^ Matilde Beretta 20,92m (Virtus Calco).
200m-1° Cristian Pasquale 23”8 (Team Alto Lambro), 2° Corrado Balloni 25”1 (Team Alto Lambro), 3° Davide Meneghini 25”9 (Team Alto Lambro).
1500m-1° Damiano Rota 5’09”4 (Team Pasturo).
Lancio del disco-1° Davide Meneghini 21,79m (Team Alto Lambro), 2° Corrado Balloni 17,84m (Team Alto Lambro), 3° Lorenzo Fumagalli 16,26m (Virtus Calco).
- Juniores
200m-1^ Yacine Diaw 28”0 (Virtus Calco), 2^ Clelia Brognoli 28”6 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1^ Elisa Dozio 41,71m (Virtus Calco), 2^ Clelia Brognoli 23,04m (Virtus Calco), 3^ Eleonora Pozzi 17,90m (Team Alto Lambro).
200m-1° Filippo Colombo 23”5 (Virtus Calco), 2° Andrea Goldonetto 24”2 (Virtus Calco), 3° Mattia Melloni 24”9 (Virtus Calco).
1500m-Matteo Civati 4’36”6 (Team Alto Lambro), 2° Vittorio Crippa 5’11”8 (Virtus Calco).
Lancio del disco-1° Filippo Colombo 29,84m (Virtus Calco), 2° Matteo Mggioni 28,95m (Virtus Calco), 3° Stefano Tagliaferri 27,56m (Virtus Calco).
- Seniores
200m-1^ Chiara Gennaro Selvaggio 29”5 (Pol Bernate), 2^ Paola Ghislanzoni 32”7 (Pol 2001), 3^ Francesca Gennaro Selvaggio 33”4 (Pol Bernate).
3000m-1^ Camilla Valsecchi 11’45”0 (Team Pasturo), 2^ Anastasiya Solovyeva 12’23”9 (Virtus Calco), 3^ Giorgia Spandri 13’32”2 (Virtus Calco).
Lancio Del Giavellotto-1^ Francesca Gennaro Selvaggio 21,74m (Pol Bernate), 2^ Ilaria Oricchio 19,09m (Team Alto Lambro), 3^ Giorgia Spandri 15,79m (Virtus Calco).
200m-1° Giacomo Maggioni 23”6 (Virtus Calco), 2° Riccardo Santi 23”8 (Team Alto Lambro), 3° Ivan Elli 24”6 (Team Alto Lambro).
1500m-1° Marco Melesi 4’11”8 (Csc Cortenova), 2° Luca Codara 4’45”0 (Virtus Calco), 3° Simone Monzardo 4’46”8 (Pol Bernate).
Lancio del disco-1° Matteo Dozio 27,73m (Virtus Calco), 2° Davide Bonacina 27,67m (Pol Bellano), 3° Alberto Ciceri 26,14m (Team Alto Lambro).
- Amatori A
200m-1^ Arianna Meles 28”8 Team Pasturo), 2^ Alice Maria Casonato 33”3 (Team Alto Lambro).
3000m-1^ Laura Nardo 10’26”1 (Pol Pagnona), 2^ Costanza Antonello 12’02”5 (Virtus Calco), 3^ Lucia Aldeghi 14’21”6 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1^ Arianna Meles 20,31m (Team Pasturo), 2^ Viviana Maria La Piana 16,68m (Team Alto Lambro).
200m-1° Mattia Vitali 27”9 (Pol Bellano), 2° Matteo Rotilio 31”7 (Pol Bellano).
1500m-Diego Panzeri 5’25”0 (Pol Pagnona), 2° Matteo Brioschi 5’26”8 (Pol Bernate), 3° Christian Brescia 5’34”4 (Virtus Calco).
Lancio del disco-1° Marco Schiavo 18,25m (Team Alto Lambro), 2° Matteo Rotilio 9,48 (Pol Bellano), 3° Christian Brescia 8,59m (Virtus Calco).
- Amatori B
200m-1^ Sabrina Mauri 33”5 (Virtus Calco), 2^ Michela Gerosa 33”9 (Team Alto Lambro), 3^ Elena Pozzoli 35”6 (Team Alto Lambro).
3000m-1^ Cinzia Beccalli 12’05”1 (Virtus Calco), 2^ Nicoletta Ripamonti 15’27”5 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1^ Sabrina Mauri 19,72m (Virtus Calco), 2^ Elena Pozzoli 19,70m (Team Alto Lambro), 3^ Iris Gemma Morosini 19,53m (Team Alto Lambro).
200m-1° Claudio Mandelli 26”0 (Team Pasturo), 2° Luca Perego 27”9 (Virtus Calco).
1500m-1° Stefano Calò 5’07”8 (Team Pasturo), 2° Paolo Cattaneo 5’08”1 (Pol Bernate), 3° Matteo Cogliati 5’13”9 (Pol Castello Brianza).
Lancio del disco-1° Lorenzo Beretta 21,04m (Virtus Calco), 2° Paolo Colombo 20,04m (Team Pasturo), 3° Luca Perego 17,01m (Virtus Calco).
- Veterani A
200m-1^ Elena Ida Vercelli 39”0 (Team Alto Lambro).
3000m-1^ Eugenia Casati 14’15”8 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1^ Paola Balbiani 16,95m (Pol Bellano), 2^ Elena Ida Vercelli 15,42m (Team Alto Lambro), 3^ Maria Luisa Rivola 10,47m (Pol Bellano).
200m-1° Bruno Della Francesca 35”3 (Team Alto Lambro).
1500m-1° Massimiliano Spano 5’12”1 (Csc Cortenova), 2° Giancarlo Chilà 6’14”1 (Team Alto Lambro), 3° Angelo Corsaro 7’23”7 (Pol Bernate).
Lancio del disco-1° Nicola Meneghini 26,45m (Team Alto Lambro), 2° Luigi Fusi 25,81m (Team Alto Lambro), 3° Bruno Della Francesca 24,12m (Team Alto Lambro).
- Veterani B
200m-1^ Marina Conti 42”2 (Team Alto Lambro).
3000m-1^ Maria Grazia Zulioni 14’12”6 (Pol Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi 15’45”3 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1^ Piera Balbiani 14.40m (Pol Bellano), 2^ Marina Conti 12,81m (Team Alto Lambro), 3^ Mariapia Lucia Sala 12,58m (Team Alto Lambro).
200m-1° Giuseppe Piva 28”9 (Pol Bellano), 2° Dario Benatti 30”9 (Virtus Calco).
Lancio del disco-1° Giuseppe Piva 33,43m (Pol Bellano), 2° Federico Sala 26,11m (Team Alto Lambro), 3° Giancarlo Ciceri 24,34m (Team Alto Lambro).
- Intel. rel. Adulti
Vortex-1° Mattia Cazzola 18,50m (Team Alto Lambro).