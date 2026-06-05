Campionato Provinciale Csi di atletica, vince ancora il Gs Virtus Calco

A Cernusco Lombardone si è svolta la terza prova
Il 10 giugno sempre a Cernusco la quarta e ultima prova
CERNUSCO LOMBARDONE – Terza e penultima prova del campionato provinciale griffato Csi Lecco sezione atletica, sono sempre gli atleti della Gs Virtus Calco a vincere la classifica di società, 43.928 punti per gli atleti del presidente Walter Andreotti, al secondo posto con 31.685 punti il Team Alto Lambro, terzo posto per la Polisportiva Bernate con 13.795 punti.
Lontane le altre società partendo dal quarto posto della Polisportiva Bellano con 4.765 punti, quinto posto del Team Pasturo con 4.750 punti, sesta la Polisportiva Castello Brianza con 1.629 punti, settima la Polisportiva Valvarrone con 837 punti, ottava la Polisportiva 2001 con 488 punti, nona la Polisportiva Pagnona con 482 punti, decima l’Us Derviese con 292 punti, presenti anche i milanesi della Polisportiva San Marco senza punteggio.
La quarta e ultima prova del Campionato Provinciale è in programma sempre a Cernusco Lombardone mercoledì 10 giugno inizio gare alle 19.
Tutti i vincitori delle gare della terza prova
- Cuccioli B
50m-Alice Donghi 9”6 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-Alice Donghi 2,26m (Team Alto Lambro).
50m-Giulio Gerosa 9”9 (Team Alto Lambro)
lancio del vortex-Gregorio Ratti 13,31m (Team Alto Lambro).
- Cuccioli A
50m-Elena Colombo 8”8 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-Irene Bardelli 3,14m (Virtus Calco).
50m-Francesco Bonanomi 8”0 (Polisportiva Castello Brianza).
Lancio del vortex-Fabio Pirovano 29,64m (Virtus Calco).
- Esordienti
50m-Viola Colombo 7”6 (Virtus Calco).
Salto in lungo-Viola Colombo 4,18m (Virtus Calco).
50m- Perez Carlos Oduardo 7”8 (Virtus Calco)
lancio del vortex-Perez Carlos Oduardo 36,97m (Virtus Calco).
- Ragazze
60m-Lavinia Origo 9”5 (Virtus Calco).
Salto in lungo-Lavinia Origo 4,354m (Virtus Calco).
60m-Prosper Jolli 8”3 (Team Alto Lambro).
Lancio del vortex-Mattia Feletti 53,37m (Virtus Calco).
- Cadette
80m-Lavinia Barone 10”4 (Polisportiva San Marco-Mi).
Salto in lungo-Lavinia Barone 4,50m (Polisportiva San Marco-Mi)
80m-Riccardo Quaroni 9”4 (Team Alto Lambro).
Salto in alto-Leonardo Gioiosa 1,65m (Team Alto Lambro).
Getto del peso-Riccardo Quaroni 8,11m (Team Alto Lambro).
- Allieve
100m-Serena Viganò 13”5 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-Matilde Beretta 7,75m (Virtus Calco)
800m-Martino Andreotti 2’22”5 (Virtus Calco).
Salto in alto-Riccardo Perego 1,65m (Virtus Calco).
Getto del peso-Davide Meneghini 10,01m (Team Alto Lambro).
- Juniores
100m-Yacine Diaw 12”9 (Virtus Calco).
Salto in lungo-Emma Pontiggia 4,31m (Team Alto Lambro).
800m-Corrado Balloni 2’08”1 (Team Alto Lambro).
Salto in alto-Corrado Balloni 1,60m (Team Alto Lambro).
Getto del peso-Filippo Colombo 10,15m (Virtus Calco).
- Seniores
100m-Anna Preda 14”3 (Virtus Calco).
Salto in lungo-Francesca Gennaro Selvaggio 3.60m (Polisportiva Bernate)
800m-Giorgio Castelnuovo 2’09”3 (Polisportiva Pagnona).
Salto in alto-Matteo Maggioni 1,80m (Virtus Calco).
Getto del peso-Davide Bonacina 11,42m (Polisportiva Bellano)
- Amatori A
100m-Valeria Ciceri 15”5 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-Valeria Ciceri 4,20m (Team Alto Lambro).
800m-Riccardo Santi 2’29”5 (Team Alto Lambro).
Salto in alto-Riccardo Santi 1,60m (Team Alto Lambro).
Getto del Peso-Cesare Emanuele Ratti 7,60m (Team Alto Lambro).
- Amatori B
100m-Michele Gerosa 16”2 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-Elena Pozzoli 3,45m (Team Alto Lambro).
800m-Paolo Cattaneo 2’29”6 (Polisportiva Bernate).
Salto in alto-Luca Perego 1,45m (Virtus Calco).
Getto del peso-Marco Schiavo 8,62m (Team Alto Lambro).
- Veterane A
100m-Elena Ida Vercelli 17”3 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-Elena Ida Vercelli 2,78m (Team Alto Lambro).
800m-Giancarlo Corti 2’28”6 (Polisportiva Castello Brianza).
Geto del peso-Bruno Della Francesca 8,77m (Team Alto Lambro).
- Veterane B
100m-Maria Grazia Zuliani 15”1 (Polisportiva Bernate).
Salto in lungo-Maria Grazia Zuliani 3,15m (Polisportiva Bernate).
800m-Lino Marelli 2’56”3 (Team Pasturo).
Getto del peso-Luigi Fusi 9,53m (Team Alto Lambro).
- Intel. Relazione Adulti
50m-Elena Presta Sala 15”3 (Team Alto Lambro).
- Intel. Relazione Adulti
50m-Mattia Cazzola 9”3 (Team Alto Lambro).
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