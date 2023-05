Campionato provinciale Csi su pista, domina il Gs Virtus Calco

Ben 53.447 punti ai brianzoli, davanti al Team Alto Lambro con 25.747 punti

A Lecco la seconda giornata del campionato provinciale Csi di atletica

LECCO – Seconda giornata del Campionato provinciale Csi di atletica, dominano gli atleti del Gs Virtus Calco con ben 53.447 punti, al secondo posto il Team Alto Lambro con 25.747 punti. Le altre lecchesi: al terzo posto la Pol Bellano con 13.332 punti, al quarto posto il Csc Cortenova con 12.706 punti, al quinto posto il Team Pasturo con 12.229 punti, al sesto posto la Pol Bernate con 10.608 punti, al settimo posto la Pol 2001 con 4.078 punti, all’ottavo posto il Gso V Unite con 3.134 punti, al nono la Pol Oratorio 2B con 2.971 punti, al decimo posto l’Us Derviese con 2.283 punti, all’undicesimo posto la Pol Valvarrone con 1.597 punti, al dodicesimo posto il Gso San Giorgio con 853 punti e al tredicesimo posto l’Asd Oltretutto 97 con 208 punti, fuori gara per il comitato di Milano per l’Atl Trezzano Ist Gandhi.

Successi per Iwena Maissara (60hs), Matilde Rebecca (alto) e Giulia Santamaria (vortex)

Un punteggio sopra gli 800 punti e due sopra i 700, questi i migliori tre punteggi di giornata. Iwena Maissara (Csc Cortenova) vince sui 60hs Cadette con 830 punti, il secondo punteggio è di Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) nel salto in alto Cadette con 1,49m e 793 punti, il terzo miglior punteggio è di Giulia Santamaria (Team Alto Lambro) nel vortex Ragazze con 42,64m e 765 punti.

Sabato la 2^ prova del campionato provinciale di corsa su strada a Villa San Carlo

Sabato sera, organizzata dal Gso V Unite a Villa San Carlo (Valgreghentino), si gareggia per la seconda prova di corsa su strada Csi e quarta prova della Gran Combinata. Il via alle 18.30, la società di casa ha preparato il pasta party per tutti gli atleti, successivamente le premiazioni dei primi tre classificati individuali e delle prime cinque società.

Tutti i podi delle gare a Lecco

100m

Allievi: 1° Matteo Maggioni 11”3 (Virtus Calco), 2° Filippo Colombo 11”8 (Virtus Calco), 3° Mattia Melloni 12”4 (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Marco Nogara 11”4 (Pol Bellano), 2° Simone Monzardo 14”1 (Pol Bernate), 3° Kimi Bosisio 14”1 (Atl Trezzano Ist Gandhi).

Seniores: 1° Mattia Vitali 11”5 (Pol Bellano), 2° Fabio Bellati 11”8 (Pol Bellano), 3° Davide Bonacina 11”8 (Pol Bellano).

Amatori A: 1° Luca Perego 12”9 (Gs Virtus Calco), 2° Daniele Vitali 13”5 (Pol Bellano), 3° Giovanni Sestito 14”0 (Csc Cortenova).

Amatori B: 1° Mirko Carozzi 13”3 (Pol Oratorio 2B), 2° Paolo Cattaneo 13”7 (Pol Bernate), 3° Lorenzo Beretta 14”0 (Gs Virtus Calco).

Veterani A: 1° Enrico Vitali 14”3 (Pol Bellano), 2° Saverio Gennaro Selvaggio 14”4 (Pol Bernate), 3° Davide Forni 15”4 (Team Pasturo).

Veterani B: 1° Dario Benatti 15”0 (Gs Virtus Calco), 2° Gianni Berti 16”0 (Team Alto Lambro).

800m

Allieve: 1^ Clelia Brognoli 2’55”0 (Gs Virtus Calco), 2^ Alessia Rocca 3’10”0 (Gs Virtus Calco), 3^ Carolina Renon 3’19”0 (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1^ Rebecca Balbiani 2’50”7 (Team Pasturo), 2^ Gaia Comi 3’23”5 (Gs Virtus Calco), 3^ Francesca Gennaro Selvaggio 3’23”5 (Pol Bernate).

Seniores: 1^ Camilla Valsecchi 2’37”9 (Team Pasturo), 2^ Anna Di Dio 2’52”1 (Gs Virtus Calco).

Amatori A: 1^ Costanza Antonello 2’53”7 (Gs Virtus Calco), 2^ Sabrina Invernizzi 3’01”2 (Csc Cortenova), 3^ Roberta Pinchetti 3’06”5 (Team Pasturo).

Amatori B: 1^ Nicole Jane Mabbott 2’43”9 (Gs Virtus Calco), 2^ Nadia Acquistapace 2’50”6 (Csc Cortenova), 3^ Francesca Castagna 2’57”9 (Team Pasturo).

Veterane A: 1^ Eugenia Casati 3’14”7 (Gs Virtus Calco), 2^ Emilia Amadini 3’40”3 (Team Pasturo), 3^ Elena Maria Corno 3’46” (Pol Bernate).

Veterane B: 1^ Maria Grazia Zuliani 3’07”0 (Pol Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi 3’24”6 (Gs Virtus Calco).

Salto in lungo

Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli 3,44m (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini 3,37m (Team Pasturo), 3° Elia Bendoni 3,22m (Pol Bellano).

Esordienti: 1° Mirco Pellizzaro 4,04m (Csc Cortenova), 2° Yoian Estiven Bonardo 3,89m (Team Pasturo), 3° Giacomo Boetto 3,70m (Team Alto Lambro).

Ragazzi: 1° Riccardo Galbusera 4,35m (Gs Virtus Calco), 2° Diego De Lorenzo 4,10m (Csc Cortenova), 3° Riccardo Ghezzi 3,95m (Gs Virtus Calco).

Intel. Real. Adulti F: 1^ Lisa Guerrera 2,73m (Oltretutto 97), 2^ Vittoria Marzorati 1,93m (Oltretutto 97), 3^ Sofia Todeschini 1,62m (Oltretutto 97).

Intel. Real. Adulti M: 1° Marco Corti 2,46m (Oltretutto), 2° Marco Urciuoli 2,40m (Oltretutto 97), 3° Mattia Cazzola 2,38m (Oltretutto 97).

Salto in alto

Cadette: 1^ Matilde Beretta 1,49m (Gs Virtus Calco), 2^ Letizia Paolino 1,40m (Gs Virtus Calco), 3^ Agnese Ferarri 1,30m (Pol Bellano).

Allieve: 1^ Elisa Dozio 1,40m (Gs Virtus Calco), 2^ Clelia Brognoli 1,40m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1^ Ilaria Oricchio 1,40m (Team Alto Lambro).

Seniores: 1^ Isabella Zappa 1,20m (Team Alto Lambro), 2^ Paola Ghislanzoni 1,20m (Pol 2001).

Amatori A: 1^ Michela Ciceri 1,30m (Team Alto Lambro), 2^ Elena Manganaro 1,20m (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Donatella Larese 0,90m (Team Alto Lambro), 2ˆElena Pozzoli 0,90m (Team Alto Lambro).

600m

Cadette: 1^ Emma Pozzi 1’54”5 (Us Derviese), 2^ Irene Tarzia 1’56”3 (Gs Virtus Calco), 3^ Giulia Valagussa 1’57”6 (Gs Virtus Calco).

Cadetti: 1° Federico Orlandi 1’34”0 (Team Pasturo), 2° Andrea Cederle 1’36”7 (Team Pasturo), 3° Alessio Jian Filippini 1’37”0 (Team Alto Lambro).

Lancio del vortex

Cuccioli: 1^ Vittoria Cantù 15,24m (Pol Oratorio 2B), 2^ Martina Viganò 14,00m (Gso V Unite), 3^ Angelica Citella 13,92m (Pol Valvarrone).

Esordienti: 1^ Nives Bonacina 26,17m (Pol Bellano), 2^ Martina Pelizzoli 21,43m (Gs Virtus Calco), 3^ Gaia Bergamini 21,35m (Team Pasturo).

Ragazze: 1^ Giulia Santamaria 42,64m (Team Alto Lambro), 2^ Martina Bonanomi 33,18m (Gs Virtus Calco), 3^ Linda Galbusera 32,97m (Gs Virtus Calco).

Lancio del Giavellotto

Cadetti: 1° Alessio Jian Filippini 26,22m (Team Alto Lambro), 2° Alessandro Panzeri 26,20m (Gs Virtus Calco), 3° Mudiyansel Weerassodiya 25,10m (Team Alto Lambro).

Allievi: 1° Matteo Maggioni 37,88m (Gs Virtus Calco), 2° Filippo Colombo 35,95m (Gs Virtus Calco), 3° Stefano Tagliaferri 30,60m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Leonardo Molteni 28,65m (Team Alto Lambro), 2° Simone Monzardo 13,11m (Pol Bernate), 3° Kimi Bosisio 11,40m (Atl Trezzano Ist Gandhi).

Seniores: 1° Davide Bonacina 37,93m (Pol Bellano), 2° Matteo Dozio 37,21m (Gs Virtus Calco), 3° Riccardo Santi 34,22m (Team Alto Lambro).

Amatori A: 1° Carlo Filippo Bonacina 31,26m (Pol Bellano), 2° Daniele Vitali 20,97m (Pol Bellano), 3° Matteo Brioschi 18,82m (Pol Bernate).

Amatori B: 1° Alessandro Valsecchi 28,56m (Team Alto Lambro), 2° Lorenzo Beretta 28,10m (Gs Virtus Calco), 3° Paolo Cattaneo 27,44m (Pol Bernate).

Veterani A: 1° Davide Forni 30,39m (Team Pasturo), 2° Massimiliano Spano 26,79m (Csc Cortenova), 3° Vicenzo Esposito 24,04m (Team Alto Lambro).

Veterani B: 1° Federico Sala 23,69m (Team Alto Lambro), 2° Giancarlo Ciceri 19,92m (Team Alto Lambro), 3° Dario Benatti 16,57m (Gs Virtus Calco).

Lancio del disco

Cadette: 1^ Beatrice Ferin 16,89m (Gc Virtus Calco), 2^ Giorgia Bono 15,27m (Team Alto Lambro), 3^ Ilaria Dozio 14,37m (Gs Virtus Calco).

Allieve: 1^ Elisa Dozio 25,44m (Gs Virtus Calco), 2^ Eleonora Pozzi 15,98m (Team Alto Lambro), 3^ Alessia Rocca 13,40m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1^ Alice Valsecchi 19,83m (Team Alto Lambro), 2^ Ilaria Oricchio 15,57m (Team Alto Lambro), 3^ Francesca Gennaro Selvaggio 14,12m (Pol Bernate).

Seniores: 1^ Federica Dozio 24,46m (Gs Virtus Calco), 2^ Valeria Nogara 22,23m (Pol Bellano), 3^ Vittoria Piva 17,94m (Pol Bellano).

Amatori A: 1^ Michela Ciceri 23,07m (Team Alto Lambro), 2^ Fabiana Airoldi 17,36m (Gs Virtus Calco), 3^ Costanza Antonella 14,30m (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Sabrina Mauri 17,21m (Gs Virtus Calco), 2^ Sara Prataviera 15,67m (Gs Virtus Calco), 3^ Donatella Larese 14,32m (Team Alto Lambro).

Veterane A: 1^ Paola Balbiani 18,74m (Pol Bellano), 2^ Piera Balbiani 16,38m (Pol Bellano), 3^ Fabiana Vanoni 15,89m (Team Alto Lambro).

Veterane B: 1^ Marina Conti 12,33m (Team Alto Lambro), 2^ Maria Grazia Zuliani 9,96m (Pol Bernate), 3^ Maria Pia Bonanomi 7,60m (Gs Virtus Calco).

60hs

Ragazze: 1^ Maissara Iwena 10”2 (Csc Cortenova), 2^ Linda Galbusera 11”5 (Gs Virtus Calco), 3^ Viola Galbusera 11”6 (Gs Virtus Calco).

Ragazzi: 1° Riccardo Galbusera 9”6 (Gs Virtus Calco), 2° Riccardo Perego 10”7 (Gs Virtus Calco), 3° Riccardo Merlo 10”7 (Pol Bernate).

40hs

Cuccioli: 1^ Viola Colombo 7”3 (Gs Virtus Calco), 2^ Anna Rigonelli 7”3 (Gs Virtus Calco), 3^ Aurora Pasquini 7”3 (Team Pasturo).

Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli 6”9 (Team Pasturo), 2° Elia Bendoni 7”2 (Pol Bellano), 3° Samuele Valsecchi 7”2 (Team Alto Lambro).

50hs

Esordienti: 1^ Martina Pelizzoli 9”4 (Gs Birtus Calco), 2^ Anna Colombo 9”5 (Gs Virtus Calco), 3^ Greta Magni 9”8 (Gs Virtus Calco).

Esordienti: 1° Yoian Estiven Bonardi 8”7 (Team Pasturo), 2° Mirco Pellizzaro 9”0 (Csc Cortenova), 3° Joele Borghetti 9”1 (Gs Virtus Calco).