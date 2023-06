Campionato provinciale di prove multiple, titolo a De Capitani e Vedana

Campionato regionale di società di prove multiple Cadette/i e campionato provinciale individuale

4° posto al femminile per il Gs Virtus Calco e 4° posto al maschile per la Merate Atletica Promoline

CAIRATE (VA) – Week-end di gare a Cairate (VA) dove si sono disputati i campionati regionale di prove multiple per la categoria Cadette/i. A vincere al femminile l’Atl Osa Saronno con 9.507 punti, al secondo posto l’Atl Malnate con 8.749 punti e al terzo posto l’Us Albatese con 7.676 punti. Peccato per il Gs Virtus Calco che per soli 43 punti si deve accontentare del 4° posto con 7.631 punti (3 atleti), l’Up Missaglia conclude al 15° posto con 3.468 punti con un solo atleta.

Gare individuali vinte da Giulia Crescini (Atl Virtus Castenedolo) con 3.706 punti, al 3° posto Gemma De Capitani (Up Missaglia) con 3.468 punti, al 14° posto Letizia Paolino (Gs Virtus Calco) con 2.740 punti, al 22° posto Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) con 2.464 punti, al 24° posto Costanza Maria Monti (Gs Virtus Calco) con 2.427 punti e al 32° posto Giulia Valagussa (Gs Virtus Calco) con 2.257 punti.

Al maschile vince l’Atl Cairatese con 9.558 punti, al secondo posto l’Atl Osa Saronno con 8.500 punti e al terzo posto l’Atl Gallaratese con 8.491 punto, quarto posto per Merate Atletica Promoline con 7.882 punti (3 atleti), al 17° Gs Virtus Calco con 2.160 (solo un atleta) e al 19° Up Missaglia con 1.301 punti (solo un atleta).

Nella gare individuali vince Christian Montin (Atl La Fornace) con 3.921 punti, al 3° posto Filippo Vedana (Merate Atl Promoline) con 2.620 punti, al 20° Alessandro Stella (Merate Atl Promoline) con 2.387 punti, al 26° Alessandro Panzeri (Gs Virtus Calco) con 2.162 punti, al 37° Luca Teruzzi (Merate Atl Promoline) con 1.875 punti, al 49° Pietro Scaccabarozzi (Up Missaglia) con 1.301 punti.

Nel campionato provinciale vincono Gemma De Capitani e Filippo Vedana

Il titolo provinciale va a Gemma De Capitani (Up Missaglia): 1’46”50 per i 600m, 11”81 per gli 80hs, 1,29m nel salto in alto, 4,79m nel salto in lungo e 19,23m nel lancio del giavellotto, per il totale 3.468 punti. Al 2° posto Maitè Cappelletti (Us Albatese): 1,50”80 per i 600m, 12”50 per gli 80hs, 1,44m nel salto in alto, 5,06m salto in lungo e 16,89m nel lancio del giavellotto, per il totale 3.381 punti. Al 3° posto Letizia Paolino (Gs Virtus Calco): 1’57”76 sui 600m, 13”43 per gli 80hs, 1,41m nel salto in alto, 4,24m nel salto in lungo e 15,08m nel lancio del giavellotto, per il totale 2.740 punti.

Al maschile vince il titolo per Filippo Vedana (Merate Atl Promoline): 2’55”02 pe i 1000m, 14”26 per i 100hs, 1,77m nel salto in alto, 5,84m nel salto in lungo, 14,75m nel lancio del disco e 25,79m nel lancio del giavellotto, totale 3.620 punti. Al secondo posto Alessandro Stella (Merate Atl Promoline) 3’12”22 sui 1000m, 17”53 per i 100hs, 1,47m nel salto in alto, 5.01m nel salto in lungo, 18,34m nel lancio del disco e 19,60m nel lancio del giavellotto, totale 2.387 punti. Al terzo posto Alessandro Panzeri (Gs Virtus Calco) 3’10”70 sui 1000m, 18”51 sui 100hs, 1,41m nel salto in alto, 4,46m nel salto in lungo, 17,01m nel lancio del disco e 23,97m nel lancio del giavellotto, totale 2.162 punti.