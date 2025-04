Campionato provinciale staffette: tris dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Un titolo anche per Merate Atletica Promoline e Team Pasturo

A Rovellasca ben 196 staffette in gara

ROVELLASCA (CO) – Organizzata dall’Atletica Rovellasca, domenica, si è svolto il Campionato Provinciale per le staffette, dai Ragazzi fino agli Assoluti, 4x100m (Ragazzi, Cadetti, Allievi m/f), 4x400m (Allievi, Assoluti m/f), 3x800m (Ragazzi m/f), 3x1000m (Cadetti m/f), fuori dal Campionato Provinciale hanno corso anche gli Esordienti 5x80m e la staffetta 4x400m mista, ben 196 staffette in gara.

Tre titoli all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni la 4x100m Allieve (Gemma Se Capitani, Elena Invernizzi, Margherita Majer, Giulia Anderbegani) con 49”91, la 4x400m Allieve (Elisa Raimondi, Alice Dell’Orto, Virgina Rocca, Marianna Crippa) con 4’09”42, la 4x400m Assoluta femminile (Elisa Gallucci, Clarissa Boleso, Lucia Rosa, Stella Moizzi) con 4’08”51; Merate Atletica Promoline vince la 4x100m Ragazze (Beatrice Iannetta, Aurora Benedetta D’Alessio, Matilde Andolina, Rebecca Bonfanti) con 56”75, Team Pasturo vince la 3x1000m Cadetti (Lorenzo Guido, Filippo Mandelli, Rayan El Azzouzi) con 8’51”43.

Tutti i vincitori e i podi dei lecchesi

5x80m mista-Esordienti m: 1° Atl Rovellasca 1’02”17 (Sebastiano Spoto, Giorgio Bugana, Mattia Croce Tagliaferro, Davide Sala, Leonardo Grimaldi).

5x80m femminile-Esordienti: 1^ Atl Rovellasca 1’03”44 (Ginevra Sofia Carrara, Gaia Maricapillo, Rebecca Fucillo, Sofia Negri, Agnese Barzaghi), 2^ Atl Cassago 1’05”58 (Giulia Barzaghi, Emma Pulici, Sveva Aloia, Emma Seschel, Arianna Panzeri).

4x100m-Ragazze: 1^ Merate Atletica Promoline 56”75 (Beatrice Iannetta, Aurora Benedetta D’Alessio, Matilde Andolina, Rdecca Bonfanti), 3^ Virtus Calco 57”71 (Anna Colombo, Nora Galbusera, Martina Pellizzoli, Lavinia Origo).

4x100m-Ragazzi: 1° Atletica Rovellasca 55”46 (Matteo Stasi, Pietro Borroni, Riccardo Azzarto, Pietro Raul Piuri), 2° Merate Atletica Promoline 56”21 (Paolo Panzeri, Federico Leone Galmuzzi, Leonardo Bonfanti, Giacomo Brivio), 3° Atletica Lecco Colombo Costruzioni 56”74 (Lorenzo Bisaglia, Edoardo Comini Rovinolo, Samuele Nava, Yojan Estiven Bonardi).

4x100m-Cadette: 1^ Atletica Rovellasca 52”21 (Francesca Girardi, Alice Ugolini, Carola Bacco, Francesca Dell’Acqua), 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni 52”74 (Celeste Nasatti, Alice Arrigoni, Domitilla Citterio, Rebecca Rusconi).

4x100m-Cadetti: 1° Ag Comense 46”48 (Cristian Bosini, Mattia Basso, Alessandro Oldani, Guido Testa).

4x100m-Allieve: 1^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni 49”91 (Gemma De Capitani, Elena Invernizzi, Margherita Majer, Giulia Anderbegani).

4x100m-Allievi: 1° Osa Saronno 43”98 (Tommaso Macchi, Marco Luraghi, Giacomo Cappelletti, Leandro Michele Scaglione), 2° (1^ C.P.) Ag Comense 44”02 (Federico Arnaboldi, Andrea Basso, Pietro Mascagni, Francesco Davanzo).

4x100m Assolute f: 1^ Atl Gavirate 48”77 (Giorgia Vella, Ilaria Luzzi, Ilaria Di Toma, Camilla Cardelli), 2^ (1^ C.P.) Atletica Andromeda 49”16 (Francesca Carpinter, Ilaria Vivian, Alessia Masi, Laura Mossinelli).

4x100m-Assoluti: 1° Atletica Rovellasca 42”80 (Davide Riva, Cristian Dall’Ozzo, Niccolò Gerosa, Cristian Cannavò).

4x400m-Allieve: 1^ Pro Patria ARC Busto Arsizio 4’09”42 (Matilde Besana, Anna Castellazzi, Azzurra Sassi, Clara Milani), 2^ (1^ C.P.) Atletica Lecco Colombo Costruzioni 4’10”02 (Elisa Raimondi, Alice Dell’Oro, Virgina Rocca, Marianna Chiappa), 5^ (3^ C.P.) Merate Atletica Promoline 4’49”34 (Irene Marchiori, Annalisa Cantù, Giulia Scaccabarozzi, Marta Tintori).

4x400m-Allievi: 1° Atletica Gavirate3’29”38 (Riccardo Antonini, Mattia Martin, Federico Giardiello, Alessandro Di Donato), 2° (1° C.P.) Ag Comense 3’33”83 (Maurizio Zanoni, Federico Arnaboldi, Cesare Bolognesi, Andrea Basso), 5° (2° C.P.) Atletica Lecco Colombo Costruzioni 3’49”01 (Davide Buratti, Luca Farini, Enea Negri, Tommaso Maria Pozzoli).

4x400m-Assoluta: 1^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni 4’08”51 (Lisa Galluccio, Clarissa Boleso, Lucia Rosa, Stella Moizzi).

4x400m-Assoluti: 1° Atletica Rovellasca 3’35”14 (Samuele Caglio, Antonio Morabito, Alessandro Panzeri, Davide Sala).

3x800m-Ragazze: 1^ Gp Santi Nuova Olonio 8’13”80 (Maria Copes, Noemi Lorefici, Soraya Pedroncelli), 2^ (1^ C.P.) Atletica OSG Guanzate 8’23”75 (Giuditta Luraschi, Elisa Bocchi, Alessia Mosca), 4^ (3^ C.P.) Atletica Cassago 8’37”63 (Ginevra Papa, Nicole Barzaghi, Martina Magni).

3x800m-Ragazzi: 1° Gs Comense 8’02”46 (Noah Pelis, Teodor Priliceanu, Samuele Mouloud), 4° (3° C.P.) Atletica Cassago 8’39”13 (Luca Colombo, Samuele Cento, Claudio Tagliaferri).

3x1000m-Cadette: 1^ Pro-sport Rinning Academy 10’02”66 (Francesca Morabito, Sveva Ballabio, Vittoria Denti Pompiani), 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni 10’07”87 (Giulia Sutti, Vanessa Andreotti, Francesca Brusa).

3x1000m-Cadetti: 1° Team Pasturo 8’51”43 (Lorenzo Guido, Filippo Mandelli, Rayan El Azzouzi).