Campionato Provinciali categoria Cadette/i: quattordici titoli per i lecchesi

Week-end di gare a Mariano Comense
Doppietta per Giorgia Sala e Tommaso Pirovano
MARIANO COMENSE (CO) – Week-end di gare per il Campionato Provinciale Cadette/i organizzato dall’Atletica Mariano Comense. 34 titoli in palio, 14 quelli vinti dalle società lecchesi: cinque Up Missaglia, quattro Merate Atletica Promoline, due Atletica 87 Oggiono, uno a testa Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Polisportiva Mandello e Cs Cortenova.
Due titoli per Giorgia Sala (Up Missaglia) capace di vincere il lancio del disco con 25,56m nuovo primato personale e il lancio del martello con 48,71m nuovo primato personale demolito di quasi 9m, misura che le vale il minimo per il Campionato Italiano di categoria. Doppietta anche per Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) sui 100hs con 13”95 e nel salto in lungo con 5,73m. Gli altri titoli lecchesi vanno a Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) sugli 80hs con 12”19 nella finale e 12”12 nelle batteria, Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 300m con 43”20, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) sui 1200sp con 3’39”27 prima volta sulla distanza, Maria Amelia Jeffrey (Up Missaglia) sui 300hs frantumato il primato personale con 46”13 oltre 2” in meno e minimo per il Campionato Italiano, Beatrice Magni (Merate Atletica Promoline) e Amelie Scurria (Polisportiva Mandello) vincono nel salto in alto con 1,40m, Giulia Brambilla (Merate Atletica Promoline) vince il salto con l’asta con 1,90m primato personale, Aurora Maria Curir (Up Missaglia) vince il titolo del salto in lungo con 4,85m nuovo primato personale, Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) vince nel lancio del giavellotto con 46,74m, Lucio Arienti (Up Missaglia) sui 300hs con 39’14”.
Tutti i podi del Campionato Provinciale Cadette/i
- 80hs-1^ Chiara Panzeri 12”19 (Atletica 87 Oggiono), 2^ Maria Amelia Jeffrey 12”0 (Up Missaglia), 3^ Aurora Benedetta D’Alessia 12”5 (Merate Atletica Promoline).
- 100hs-1° Tommaso Pirovano 13”95 (Merate Atletica Promoline), 2° Leonardo Bazzi 14”71 (Ag Comense), 3° Mattia Bonfanti 15”82 (Virtus Calco).
- 300hs-1^ Maria Amalia Jeffrey 46”13 (Up Missaglia), 2^ Chiara Panzeri 47”09 (Atletica 87 Oggiono), 3^ Rebecca Rusconi 48”40 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 300hs-1° Lucio Arienti 39”14 (Up Missaglia), 2° Leonardo Bazzi 40”54 (Ag Comense), 3° Mattia Bonfanti 44”67 (Virtus Calco).
- 80m-1^ Francesca Dell’Acqua 10”65 (Atletica Rovellasca), 2^ Adrienne Bellù 10”69 (Gs Bernatese), 3^ Aurora Benedetta D’Alessia 10”74 (Merate Atletica Promoline).
- 80m-1° Elia Fischietti 9”54 (Polisportiva Intercomunale), 2° Sasha Stefano Villa 9”83 (Up Missaglia), 3° Matteo Stella 9”90 (Merate Atletica Promoline).
- 300m-1^ Domitilla Citterio43”0 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Angelica Fellegara 44”29 (Atletica Mariano Comense), 3^ Vittoria Dote 45”93 (Gs Bernatese).
- 300m-1° Elia Fischietti 38”52 (Polisportiva Intercomunale), 2° Pietro Bosisio 38”84 (Atletica Triangolo Lariano), 3° Santiago Carollo 39”03 (Atletica Rovellasca).
- 1000m-1^ Giada Ballabio 3’11”50 (Asd BTF92 Atletica), 2^ Chiara Arrigoni 3’18”47 (Cs Cortenova), 3^ Anna Camagni 3’19”95 (Cantù Atletica).
- 1000m-1° Carlo Introzzi 2’46”54 (Atletica Mariano Comense), 2° Luca Tunesi 2’49”15 (Atletica Alto Lario), 3° Davide Spreafico 2’54”83 (Atletica 87 Oggiono).
- 1200sp-1^ Giulia Gattoni 4’06”15 (Ag Comense), 2^ Greta Lucia Castelnuovo 4’09”20 (Us Albatese), 3^ Alessia Colombo 4’22”7 (Polisportiva Mandello).
- 1200sp-1° Mirco Pellizzaro 3’39”37 (Cs Cortenova), 2° Pietro Sirco 3’41”30 (Lieto Colle), 3° Tristan Lamperti3’41”64 (Atlettica Lecco Colombo Costruzioni).
- 2000m-1^ Giada Ballabio 6’50”67 (Asd BTF92 Atletica), 2^ Martina Ragni 6’58”91 (Atletica Alto Lario), 3^ Alessia Colombo 7’15”55 (Polisportiva Mandello).
- 2000m-1° Carlo Introzzi 5’59”74 (Atletica Mariano Comense), 2° Tristan Lamperti 6’15”58 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Mirco Pellizzaro 6’24”40 (Cs Cortenova).
- Marcia 3000m-1^ Viola Meduri 15’44”81 (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Margherita Spadari 17’35”11 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Sofia Ziruolo 20’05”34 (Cantù Atletica).
- Marcia 5000m-1° Pietro Porro 28’12”60 (Atletica Triangolo Lariano).
- Salto in alto-1^ Beatrice Magni 1,40m (Merate Atletica Promoline), 1^ Amelie Scurria 1,40m (Polisportiva Mandello), 3^ Anna Villa 1,40m (Merate Atletica Promoline).
- Salto in alto-1° Simone Castelnuovo 1,66m (Us Albatese), 2° Mattia Basso 1,64m (Ag Comense), 3° Jacopo Rizzi 1,64m (Ag Comense).
- Salto triplo-1^ Adrienne Bellù 11,14m (Gs Bernatese), 2^ Rebecca Rusconi 10,38m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Aurora Maria Curir 9,80m (Up Missaglia)M
- Salto triplo-1° Leonardo Gioiosa 12,12m (Team Alto Lambro), 2° Luca Brivio 11,62m (Up Missaglia), 3° Gabriele Giannuli 11,17m (Atletica Rovellasca).
- Salto in lungo-1^ Aurora Maria Curir 4,85m (Up Missaglia), 2^ Alice Arrigoni 4,66m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Fedora Pratissoli 4,61m (Us Albatese).
- Salto in lungo-1° Tommaso Pirovano 5,73m (Merate Atletica Promoline), 2° Pietro Bosisio 5,36m (Atletica Triangolo Lariano), 3° Samuele Lietti 5,17m (Osg Guanzate).
- Salto con l’asta-1^ Giulia Brambilla 1,90m (Merate Atletica Promoline)
- Salto con l’asta-1° Mattia Basso 2,70m (Ag Comense), 2° Simone Castelnuovo 2,40m (Us Albatese).
- Getto del peso-1^ Priscilla Papis 8,63m (Polisportiva Intercomunale), 2^ Anna Zanleone 8,58m (Us Albatese), 3° Beatrice Spreafico 7,42m (Polisportiva Mandello).
- Getto del peso-1° William Luccisano 14,05m (Cantù Atletica), 2° Carlo Clerici 12,66m (Atletica Rovellasca), 3° Andrea Ripamonti 9,79m (Merate Atletica Promoline).
- Lancio del martello-1^ Giorgia Sala 48,71m (Up Missaglia), 2^ Nina Ziliotto 29,15m (Us San Maurizio), 3^ Gaia Marzorati 22,94m (Us Albatese).
- Lancio del martello-1° Jacopo Dotti 39,05m (Ag Comense).
- Lancio del disco-1^ Giorgia Sala 25,56m (Up Missaglia), 2^ Nina Ziliotto 21,84m (Us San Maurizio), 3^ Chiara Onofri 20,65m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Lancio del disco-1° Paolo Fogli 39,09m (Atletica Mariano Comense), 2° William Luccisano 34,13m (Cantù Atletica), 3° Samuele Sala 21,27m (Up Missaglia).
- Lancio del giavellotto-1^ Ingrid Compagnoni 28,99m (Gs Bernatese), 2^ Chiara Onofri 28,43m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Saffia Naciri 27,86m (Atletica 87 Oggiono).
- Lancio del giavellotto-1° Davide Gerosa 46,74m (Atletica 87 Oggiono), 2° Martino Brambilla 43,91m (Up Missaglia), 3° Silvio Baldo 39,08m (Polisportiva Intercomunale).
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