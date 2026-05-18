Campionato Provinciali categoria Cadette/i: quattordici titoli per i lecchesi

Week-end di gare a Mariano Comense

Doppietta per Giorgia Sala e Tommaso Pirovano

MARIANO COMENSE (CO) – Week-end di gare per il Campionato Provinciale Cadette/i organizzato dall’Atletica Mariano Comense. 34 titoli in palio, 14 quelli vinti dalle società lecchesi: cinque Up Missaglia, quattro Merate Atletica Promoline, due Atletica 87 Oggiono, uno a testa Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Polisportiva Mandello e Cs Cortenova.

Due titoli per Giorgia Sala (Up Missaglia) capace di vincere il lancio del disco con 25,56m nuovo primato personale e il lancio del martello con 48,71m nuovo primato personale demolito di quasi 9m, misura che le vale il minimo per il Campionato Italiano di categoria. Doppietta anche per Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) sui 100hs con 13”95 e nel salto in lungo con 5,73m. Gli altri titoli lecchesi vanno a Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) sugli 80hs con 12”19 nella finale e 12”12 nelle batteria, Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 300m con 43”20, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) sui 1200sp con 3’39”27 prima volta sulla distanza, Maria Amelia Jeffrey (Up Missaglia) sui 300hs frantumato il primato personale con 46”13 oltre 2” in meno e minimo per il Campionato Italiano, Beatrice Magni (Merate Atletica Promoline) e Amelie Scurria (Polisportiva Mandello) vincono nel salto in alto con 1,40m, Giulia Brambilla (Merate Atletica Promoline) vince il salto con l’asta con 1,90m primato personale, Aurora Maria Curir (Up Missaglia) vince il titolo del salto in lungo con 4,85m nuovo primato personale, Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) vince nel lancio del giavellotto con 46,74m, Lucio Arienti (Up Missaglia) sui 300hs con 39’14”.

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