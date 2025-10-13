Campionato regionale corsa su strada: vincono Giovanni Artusi (Promesse) e Carlo Tagliabue (Junior)

A Gravedona gara nazionale di 5 km omologata.

Sebastiano Parolini e Marta Zanoni vincono la gara assoluta

GRAVEDONA (CO) – Domenica mattina, organizzata dall’Atletica Alto Lario, si è corsa la 5^ edizione del Memorial Mattia Corvi, gara nazionale di corsa su strada 5 km omologata, gara valida per il Campionato Regionale categorie Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti maschile e femminile.

Ben 185 atleti al via, 144 al maschile, 41 al femminile. Presenti due atleti del Campionato Europei 2024 che avevano vinto la staffetta, Sebastiano Parolini e Marta Zenoni, a Gravedona hanno vinto e hanno anche migliorato il record del percorso. Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vetovese) vince con 14’08” abbassando il record del Memorial Mattia Corvi del 2024 con 21” in meno (Yassine Bouih 14’29”), Marta Zanoni (Luiss SSD A R.L) vince con 15’34” abbassando il record di ben 1’21” (Giovanna Epis 16’55”), per il 2025 secondo miglior tempo Italiano dei 5km su strada davanti alla fortissima Nadia Battocletti con 14’32”.

Al secondo posto il lecchese Mattia Padovani (Atletica Alto Lario) con 14’12 a chiudere il podio Saverio Steffanoni (Cus Insubria Varese Como) con 14’17”, al femminile al secondo posto Giulia Cardazzo (ASD La Fratellanza 1874 Modena) con 16’24”, chiude il podio Cristina Molteni (Atletica Valle Brembana) con 16’55”.

Due titoli per i lecchesi, Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) vince nella categoria Juniores, Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince nella categoria Promesse; tre vice campioni il primo è Mattia Padovani (Atletica Alto Lario) nella categoria Assoluta, Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) tra le Promesse, Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Juniores. Due medaglie di bronzo, Federico Orlandi (Team Pasturo) negli Allievi, Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Assolute.

Tutti i podi del Campionato Regionale

Allieve/i

1^ Carolina Carmela Fancellu 18’26” (Euroatletica 2002), 2^ Giulia Armagno 18’48” (Atletica Gavirate), 3^ Aurora Demarco 19’36” (Virtus Groane).

1° Giordano Contigiani 15’29” (Gs Bernatese), 2° Giona Siena 15’31” (Malpensa Atletica), 3° Federico Orlandi 15’34” (Team Pasturo).

1^ Martina Ghisalberti 17’19” (Atletica Valle Brembana), 2^ Anna Tentori 18’26” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Silvia Signini 18’36” (Bracco Atletica).

1° Carlo Tagliabue 14’58” (Atletica Valle Brembana), 2° Federico Demarchi 15’01” (Gruppo Alpinistico Vertovese), 3° Carlo Bernardini 15’11” (Varese Atletica).

1^ Adele Roatta 17’02” (Bracco Atletica), 2^ Arianna Di Tano 17’28” (Atletica Gavirate), 3^ Elisa Rovedatti 17’33” (Atletica Valle Brembana).

1° Giovanni Artusi 14’36” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Mattia Adamoli 14’55” (Atletica Valle Brembana), 3° Samuel Zanaboni 15”4 (Us Rogno).

1^ Cristina Molteni 16’55” (Atletica Valle Brembana), 2^ Adele Roatta 17’02” (Bracco Atletica), 3^ Laura Nardo 17’08” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1° Sebastiano Parolini 14’08” (Gruppo Alpinistivo Vertovese), 2° Mattia Padovani 14’12” (Atletica Alto Lario), 3° Severio Steffanoni 14’17” (Cus Insubria Varese Como).

Tutti i lecchesi entro il 20° posto al femminile e 50° posto al maschile.

5^ Laura Nardo 17’08” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Nicole Acerboni 17’30” (Bracco Atletica), 12^ Marta Crippa 18’14” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Anna Tentori 18’26” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Ilaria Artusi 19’01” (Bracco Atletica).

2° Mattia Padovani 14’12” (Atletica Alto Lario), 5° Giovanni Artusi 14’36” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 8° Carlo Tagliabue 14’58” (Atletica Valle Brembana), 9° Andrea Casati 14’59” (Merate Atletica Promoline), 11° Mattia Adamoli 15’04” (Atletica Valle Brembana), 16° Mattia Sottocornola 15’13” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 27° Davide Perego 15’32” (Falchi Lecco), 28° Federico Orlandi 15’34” (Team Pasturo), 33° Tommaso Farina 15’45” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 37° Marco Melesi 15’56” (Daini Carate Brianza), 41° Manuel Sella 16’00”” (Polisportiva Libertas Cernuschese), 48° Alessandro D’Abbrusco 16’30” (Merate Atletica Promoline), 49° Gabriele Sutti 16’31” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Nelle categorie giovanile dagli Esordienti (1.000m) fino ai Cadetti (3.300m), oltre 100 atleti in gara, Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince tra le Cadette, terzo posto per Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nelle Ragazze e Nicola Spano (Cs Cortenova) tra i Cadetti.

Tutti i vincitori e i tutti i lecchesi