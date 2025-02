Campionato Regionale Csi di corsa campestre, bene i valsassinesi

A Dubino quasi 800 atleti e 39 società in gara

Dominano le società del comitato di Sondrio

DUBINO (SO) – Domenica mattina si è corsa la 2^ prova del Campionato Regionale Csi di corsa campestre, 790 atleti hanno affrontato il percorso vicino a via Spinera per il 3° Trofeo Parolo Gabriele, 13° Trofeo Centro Agrario.

Giornata contraddistinta da fango, freddo e fatica ma, nonostante la pioggia, hanno gareggiato tutti gli atleti dai più piccoli dei Cuccioli fino ai Veterani B. Il podio tra le società è tutto del comitato di Sondrio: a vincere è stato i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno con 1205 punti, i padroni di casa del Gp Santi Nuova Olonio devo accontentarsi al secondo posto con 1165 punti, a chiudere il podio con 1032 punti il Gs Valgerola.

Cinque società del comitato del Lecco nei primi 10 posti: al 4° posto per l’Associazione Sportiva Premana con 862 punti, al 5° posto la Virtus Calco con 825 punti, al 6° posto il Cs Cortenova con 802 punti, al 7° posto il Team Pasturo con 724 punti, al 9° posto la Polisportiva Bernate con 352 punti, seguono al 15° posto la Polisportiva Pagnona con 252 punti, al 25° posto l’Us Derviese con 105 punti, al 30° posto la Polisportiva Bellano con 81 punti, al 32° posto la Polisportiva Valvarrone con 56 punti.

Individualmente 5 vittorie per i Gp Santi Nuova Olonio, 4 vittorie per il Team Pasturo, 3 vittorie per il Cs Cortenova, 2 vittorie per Alto Lario e Valgerola, uno a testa per Premana, Pagnona, Cassano D’Adda, B&rc Castiglione, Basket Team Femminile 92 Cantù, Pol San Marco, Gs Csi Morbegno.

Il 2 marzo la terza e ultima prova del 33° Campionato Regionale csi di corsa campestre sarà organizzata del comitato di Mantova a Cavriana. In programma anche le premiazioni finali del Campionato Regionali individuali e di società.

Tutti i vincitori e i lecchesi nel top ten

Cuccioli F

1^ Anna Necchi (Atl Cassano D’Adda), 2^ Melissa Cavalli (Pol Bellano), 3^ Greta Gianola (As Premana), 5^ Katia Gianola (As Premana), 6^ Noemi Bellati (As Premana).

1° Dante Dell’Oca (Gp Santi Nuova Olonio), 3° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 4° Riccardo Vitali (Pol Bellano), 5° Gregorio Pagangriso (Us Derviese), 9° Teo Gianola (As Premana).

1^ Zoa Tosarini (Gp Santi Nuova Olonio), 3^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 4^ Cristina Gianola (As Premana), 5^ Viola Colombo (Virtus Calco), 6° Giulia Spreafico (Team Pasturo)

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Simone Bergamini (Team Pasturo), 10° Michele Magni (Cs Cortenova).

1^ Emma Maria Ciortan (Pol San Marco), 2^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 6^ Greta Tagliaferri (As Premana),10^ Diletta Fazzini (As Premana).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova).

1^ Giada Ballabio (Basket Team Femminile 85 Cantù), 3^ Maissara Iwena (Cs Cortenova), 7^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 9^ Linda Cattaneo (Pol Bernate).

1° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 4° Diego Pomoni (As Premana), 7° Oscar Gianola (As Premana), 9° Filippo Mandelli (Team Pasturo),

1^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 2^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Serena Gianola (As Premana), 6^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova).

1° Francesco Gianola (As Premana), 8° Cristian Acerboni (Pol Bellano).

1^ Giada Feloi (Atl Alto Lario), 2^ Ilaria Artusi (Cs Cortenova), 4^ Elisa Menatti (Us Derviese), 5^ Maria Fazzini (As Premaan), 7^ Arianna Rizzi (As Premana).

1° Gabriele Sutti (Gs Valgerola), 3° Nicola Dedivitiis (Team Pasturo), 4° Vittorio Crippa (Virtus Calco), 6° Tommaso Agostoni (Team Pasturo), 7° Tommaso Gianola (As Premana), 8° Marco Mascheri (Cs Cortenova).

1^ Arianna Oregioni (Gp Santi Nuova Olonio), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Alessia Bergamini (Cs Cortenova), 4^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 6^ Alessia Ravasi (Virtus Calco), 7^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 8^ Consuelo Bertoldini (Team Pasturo), 9^ Eleonora Gandin (Pol Pagnoan).

1° Cristian Menghi (Gs Valgerola), 4° Luca Lafranconi (Cs Cortenova), 5° Stefano Villa (Virtus Calco), 6° Giovanni Malugani (Cs Cortenova), 8° Giulio Mascheri (Cs Cortenova), 9° Juri Marelli (Team Pasturo), 10° Simone Adamoli (Team Pasturo).

1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 2^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 6^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate) 9^ Anita Gianola (As Premana), 10^ Anna Carozzi (Team Pasturo).

1° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario).

1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 3^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 4^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), 8^ Roberta Caverio (Team Pasturo), 9^ Anna Busi (Pol Pagnona).

1° Graziano Zugnoni (Gp Sant Nuova Olonio), 2° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 4° Giovanni Gianola (As Premana), 5° Walter Patriarca (Us Derviese), 6° Ferracini Ivan Mazzoleni (Pol Pagnona), 8° Fausto Rizzi (As Premana), 9° Attilio Artusi (Cs Cortenova).

1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 4^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 5^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 8^ Emilia Amadini (Team Pasturo), 9^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), 2° Massimiliano Rigamonti (Pol Bernate), 5° Daniele Donadoni (Team Pasturo), 8° Massimiliano Spano (Cs Cortenova), 10° Giuseppe Bovino (Pol Pagnona).

1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), 5^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

1° Francesco Barletta (B&rc Castigliaone D’Adda), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 6° Lino Marelli (Team Pasturo).

1^ Sara Buzzoni (Cs Cortenova).