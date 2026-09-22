Campionato Regionale Csi di corsa su strada, il Gs Virtus Calco 6° nella prima prova

Vince il Csi Morbegno davanti all’Aido Artogne e al Gs Valgerola

La seconda e ultima prova il 4 ottobre a Brivio organizzata dalla Gs Virtus Calco e Comitato di Lecco

ESINE (BS) – Domenica mattina è partito il 22° Campionato Regionale Csi di corsa su strada, la prima prova è andata in scena a Esine (BS) con l’organizzazione del comitato provinciale Valcamonica. Al via 332 atleti, 34 società, con il successo del Gs Csi Morbegno con 725 punti, al secondo posto l’Aido Artogne con 682 punti, terzo il Gs Valgerola con 367 punti.

Tra le società lecchesi, il Gs Virtus Calco è 6° con 273 punti, 11° posto della Polisportiva Bernate con 198 punti. Pochi atleti in gara per le altre società lecchesi: 19° posto per il Csc Cortenova con 58 punti, 20° posto per il Team Pasturo con 50 punti, 23° posto per l’Us Derviese con 43 punti, 27° posto per la Polisportiva Valvarrone con 25 punti, 34° posto la Polisportiva Bellano con 22 punti.

La seconda e ultima prova del Campionato Regionale, si correrà il 4 ottobre a Brivio organizzata del Gs Virtus Calco e del Comitato di Lecco, valida anche per la quinta e ultima prova della Gran Combinata del Campionato Provinciale.

Pochi podi per i lecchesi: nessuna vittoria, due secondi posti, tre secondi posti: Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco) seconda nella categoria Ragazze, Juri Marelli (Team Pasturo) secondo tra i Seniores, Malick Ouobon Taglini (Polisportiva Valvarrone) 3° tra i Cadetti, Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate) 3^ tra le Allieve, Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco) 3^ tra le Amatori A.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi