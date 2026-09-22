Campionato Regionale Csi di corsa su strada, il Gs Virtus Calco 6° nella prima prova

Vince il Csi Morbegno davanti all’Aido Artogne e al Gs Valgerola
La seconda e ultima prova il 4 ottobre a Brivio organizzata dalla Gs Virtus Calco e Comitato di Lecco
ESINE (BS) – Domenica mattina è partito il 22° Campionato Regionale Csi di corsa su strada, la prima prova è andata in scena a Esine (BS) con l’organizzazione del comitato provinciale Valcamonica. Al via 332 atleti, 34 società, con il successo del Gs Csi Morbegno con 725 punti, al secondo posto l’Aido Artogne con 682 punti, terzo il Gs Valgerola con 367 punti.
Tra le società lecchesi, il Gs Virtus Calco è 6° con 273 punti, 11° posto della Polisportiva Bernate con 198 punti. Pochi atleti in gara per le altre società lecchesi: 19° posto per il Csc Cortenova con 58 punti, 20° posto per il Team Pasturo con 50 punti, 23° posto per l’Us Derviese con 43 punti, 27° posto per la Polisportiva Valvarrone con 25 punti, 34° posto la Polisportiva Bellano con 22 punti.
La seconda e ultima prova del Campionato Regionale, si correrà il 4 ottobre a Brivio organizzata del Gs Virtus Calco e del Comitato di Lecco, valida anche per la quinta e ultima prova della Gran Combinata del Campionato Provinciale.
Pochi podi per i lecchesi: nessuna vittoria, due secondi posti, tre secondi posti: Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco) seconda nella categoria Ragazze, Juri Marelli (Team Pasturo) secondo tra i Seniores, Malick Ouobon Taglini (Polisportiva Valvarrone) 3° tra i Cadetti, Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate) 3^ tra le Allieve, Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco) 3^ tra le Amatori A.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi
- Cuccioli B-1^ Aurora Elizabeth Dusi (Aido Artogne).
- Cuccioli B-1° Elion Barberi (Atletica Eden 77).
- Cuccioli A-1^ Serena Barberi (Atletica Eden 77).
- Cuccioli A-1° Enrico Ferrari (Polisportiva Sport).
- Esordienti-1^ Martina Gosatti (Gs Valgerola), 4^ Viola Colombo (Virtus Calco), 18^ Ludovica Fumagalli (Virtus Calco).
- Esordienti-1° Gioele Zendra (Polisportiva Ossimo), 12° Gregorio Pagangriso (Us Derviese), 15° Ludovico Masetti (Us Derviese)16° Alessandro D’Auria (Virtus Calco), 17° Ousmane Van Eldik (Virtus Calco), 18° Giuseppe D’Elia (Polisportiva Bernate).
- Ragazze-1^ Martina Romelli (Us Malonno), 2^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 4^ Silvia Marzitelli (Virtus Calco), 17^ Giada Beretta (Us Derviese), 18^ Sveva Cattaneo (Polisportiva Bernate), 32^ Arianna Simone (Us Derviese), 35^ Nicole Brioschi (Polisportiva Bernate), 37^ Dina Poshtaritsa (Polisportiva Bernate), 38^ Yelyza Poshtaritsa (Polisportiva Bernate).
- Ragazzi-1° Pietro Gosatti (Gs Valgerola), 7° Dario Ghislandi (Virtus Calco), 14° Samuele Villa (Virtus Calco), 16° Christian Galbusera (Virtus Calco), 21° Mattia Felletti (Virtus Calco), 24° Francesco Bardelli (Virtus Calco), 26° Thomas Tosello (Polisportiva Bernate), 29° Enea Fumagalli (Virtus Calco), 31° Daniele Nucara (Polisportiva Bernate), 32° Edoardo Pezzini (Virtus Calco), 35° Gregorio Colombo (Virtus Calco), 36° Daniele Moroni (Virtus Calco).
- Cadette-1^ Arianna Mariotti Us Malonno).
- Cadetti-1° Giulio Zecca (Gs Csi Morbegno), 3° Malick Ouobon Taglini (Polisportiva Valvarrone).
- Allieve-1^ Argentina Necchi (Atletica Alto Lario), 3^ Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate).
- Allievi-1° Fabrizio Serra (Gs Valgerola).
- Juniores-1° Giuliano Cedri (Atletica Vallecamonica).
- Seniores-1^ Laura Spatti (Aido Artogne), 5^ Ilaria Ravasi (Virtus Calco), 6^ Vittoria Busi (Csc Cortenova), 7^ Clara Spano (Csc Cortenova), 8^ Francesca Gennaro Selvaggio (Polisportiva Bernate).
- Seniores-1° Marco Passerini (Gs Valgerola), 2° Juri Marelli (Team Pasturo), 5° Simone Monzardo (Polisportiva Bernate), 10° Marco Gennaro Selvaggio (Polisportiva Bernate), 14° Francesco Pozzi (Polisportiva Bernate).
- Amatori A-1^ Stefania Cotti Cottini (Aido Artogne),
- Amatori A-1° Marco Barbieri (Atletica Alto Lario), 9° Sergio Toselli (Polisportiva Bernate).
- Amatori B-1^ Alexsandra Sousa De Lima (Aido Artogne), 3^ Cinzia Beccalli (Virtus Calco).
- Amatori B-1° Oscar Giovio (Atletica Alto Lario), 24° Paolo Cattaneo (Polisportiva Bernate), 25° Matteo Brioschi (Polisportiva Bernate), 26° Lorenzo Beretta (Virtus Calco), 29° Maurizio Perego (Polisportiva Bernate), 31° Raffaele D’Elia (Polisportiva Bernate).
- Veterane A-1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 4^ Nicoletta Ripamonti (Virtus Calco).
- Veterani A-1° Martino Rossati (Atletica Cima), 6° Alessandro Vitali (Polisportiva Bellano), 8° Walter Andreotti (Virtus Calco), 13° Luca Agostino Ettore Scarsi (Csc Cortenova), 14° Saverio Gennaro Selvaggi (Polisportiva Bernate).
- Veterane B-1^ Elisa Pellicoli (Aido Artogne).
- Veterani B-1° Pietro Romelli (Poliscalve Sport), 5° Lino Marelli (Team Pasturo), 11° Angelo Corsaro (Polisportiva Bernate).
- Dis Intelletivo-Relezionale Giovani-1° Tommaso Vergottini (Gs Csi Morbegno).
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