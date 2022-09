Tra le società vittoria di giornata al Gso Darfo seguito da Us Rogno e Csi Morbegno

Domenica, a Cortenova, è in programma la terza e ultima prova del campionato regionale

DARFO BOARIO TERME (BS) – Domenica scorsa, con la seconda giornata del Campionato Regionale Csi strada, sono scesi in campo 279 atleti e 27 società. Vittoria di giornata per la società di casa, Gso Darfo, con 589 punti, al 2° posto Us Rogno con 554 punti e Gs Csi Morbegno con 541 punti 3^ classificata. Per le lecchesi, Polisportiva Bernate 4^ con 289 punti, Team Pasturo 5^ con 241 punti, Csc Cortenova 14^ con 117 punti, Polisportiva Pagnona 15^ con 97 punti, Polisportiva Bellano 21^ con 51 punti e As Premana 25^ con 25 punti.

Individualmente gli atleti lecchesi hanno conquistato 13 podi: 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Vincono Eleonora Gandin negli Juniores e Laura Nardo negli Amatori A per Pol Pagnona, Oscar Balbiani del Team Pasturo nei Veterani A.

Domenica, a Cortenova, è in programma la terza e ultima prova del campionato regionale. Il percorso presenta 4 giri (uno ridotto, uno piccolo, uno medio e uno grande) a seconda della categoria. Il percorso più corto di 400m per i Cuccioli, il più lungo di 7 km per Juniores, Seniores, Amatori A e B. Per ogni categoria i primi 3 verranno premiati, coppe alle prime 6 società.

I podi per ogni categoria