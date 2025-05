Campionato Regionale di Società Assoluta maschile, 5° posto per l’Atletica Lecco

Pro Sesto Atletica Cernusco miglior punteggio

Vincono Matteo Masetti nel lancio del giavellotto, Giacomo Proserpio nel lancio del martello, Lorenzo Forni sugli 800m

BUSTO ARSIZIO – Week end dedicato al Campionato Regionale di Società Assoluto, organizzate dalla Pro Patria A.R.C. Busto Arsizio. Bene i lecchesi in gara, sia individuale e soprattutto nella classifica di società.

14 punteggi per tutti, la Pro Sesto Atletica Cernusco vince con 12890 punti, al secondo posto la Cus Pro Patria Milano con 12860 punti, a chiudere il podio l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter con 12479 punti, bene i giallo blu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni chiudono al quinto posto con 12148 punti, al 40° posto con sette punteggi chiude con 4282 punti la Up Missaglia.

Tre vittorie e un terzo posto individuali per i lecchesi, Matteo Masetti vince la gara del lancio del giavellotto con 68,11m, Giacomo Proserpio vince il lancio del martello con 63,11m, Federico Forni vince la gara degli 800m con 1’50”46 a solo 3 centesimi del primato personale, terzo posto per Giovanni Artusi sui 5000m con 14’42”83.

Sfiorano il podio col 4° posto Riccardo Asperges nel getto del peso con 13,96m nuovo primato personale aumentando ben 47cm in più, 5° posto per Matteo Dozio nel salto con l’asta con 4,20m.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara

100m-22° Lorenzo Amati 11”22 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 58° Thomas Cazzola 11”43 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 99° Matteo Scaccabarozzi 11”52 (Up Missaglia), 140° Gian Filippo Negro 11”89 (Up Missaglia), 192° Pietro Scaccabarozzi 12”25 (Up Missaglia), 211° Diego Sangalli 12”40 (Up Missaglia), 248° Riccardo Penati 12”88 (Up Missaglia), 253° Cesare Funagalli 12”96 (Virtus Calco), 266° William Idili 13”75 p.p. (Virtus Calco).

200m-10° Alessandro Rota 22”38 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 76° Gian Filippo Nigro 23”56 p.p. (Up Missaglia), 131° Pietro Scaccabarozzi 24”36 (Up Missaglia), 162° Diego Sangalli 15”16 p.p. (Up Missaglia), 164° Sebastiano Izzo 25”23 p.p. (Up Missaglia), 181° Mattia Redaelli 25”97 p.p. (Up Missaglia), 186° Riccardo Penati 26”80 (Up Missaglia), 188° Anmolodip Singh 27”00 p.p. (Atl 87 Oggiono).

400m-41° Alessandro Canclini 51”21 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 42° Davide Sabadini 51”22 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 123° Sebastiano Izzo 56”64 p.p. (Up Missaglia).

800m-12° Federico Meda 1’54”50 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19° Mattia Adamoli 1’56”01 (Atl Valle Brambilla), 36° Marco Melesi 1’58”56 (Daini Carate Brianza), 65° Federico Forni 2’02”53 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 67° Davide Pozzoni 2’02”84 (Pol Libertas Cernuschese), 114° Daniele Corti 2’09”42 (Atl 87 Oggiono), 115° Christian Guido Acerboni 2’09”85 (Atl Valle Brembana).

1500m-12° Marco Melesi 3’58”81 p.p. (Daini Carate Brianza), 18° Andrea Casati 3’59”96 (Merate Atl Promoline), 21° Davide Perego 4’00”75 p.p. (Falchi Lecco), 39° Alessandro D’Abbrusco 4’07”58 p.p. (Merate Atl Promoline), 58° Flavio Tornaghi 4’15”47 (Merate Atl Promoline), 65° Nicolò Vergottini 4’18”57 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 84° Edoardo Usuelli 4’23”85 (Atl Valle Brembilla), 90° Lorenzo Pozzoni 4’24”94 p.p. (Pol Lib Cernuschese), 109° Daniele Arlati 4’32”78 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 110° Tommaso Pelà 4’33”20 (Pol Lib Cernuschese), 110° Leonardo Simoncelli 4’33”20 p.p. (Merate Atl Promoline), 129° Lorenzo Corti 4’49”24 p.p. (Atl 87 Oggiono), 132° Gabriele Mazzocchi 4’53”71 (Merate Atl Promoline), 139° Massimiliano Barbera 5’02”82 p.p. (Merate Atl Promoline).

5000m-23° Tommaso Farina 16’07”61 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Stefano Colombo 16’41”24 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3000sp-23° Alessandro Meda 10’35”22 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

110hs- 7° Davide Colombo 15”16 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Matteo Dozio 16”07 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19° Matteo Maggioni 16”58 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs-8° Davide Colombo 54”91 (Atl lecco Colombo Costruzioni).

4x100m-8° Alessandro Rota, Lorenzo Amati, Mattia Tacchini, Thomas Cazzola 42”90 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4x400m-9° Alessandro Canclini, Lorenzo Forni, Davide Sabadini, Federico Meda 3’21”98 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto in alto-14° Souedo Sinka 1,75m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto con l’asta-15° Stefano Tagliaferri 3,75m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18° Matteo Maggioni 3,75m (Atl Lecco Colombo Costrtuzioni).

Salto in lungo-6° Lorenzo Azzalini 6,68m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 40° Andrew Curmà 5,82m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Salto triplo-17° Andrea Tedoldi 13,20m (Up Missaglia), 22° Giacomo Maggioni 12,68m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24° Filippo Colombo 12,64m (Atl Lecco Colombo Costrtuzioni).

Getto del peso-30° Leonardo Origi 8,34m (Up Missaglia).

Lancio del disco-9° Matteo Masetti 37,99m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 33° Leonardo Origgi 24,85m (Up Missaglia), 36° Gabriele Fumagalli 21,80m (Virtus Calco).

Lancio del Martello-6° Riccardo Asperges 49,04m p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-8° Giacomo Arienti 53,63m p.p. (Up Missaglia), 29° Filippo Colombo 38,41m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° Giacomo Maggioni 35,48m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36° Cesare Fumagalli 34,32m (Virtus Calco), 52° Gabriele Fumagalli 26,30m (Virtus Calco), 53° William Idili 24,05m p.p. (Virtus Calco).