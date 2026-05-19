Campionato regionale di società Assoluto su pista femminile, ottava l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Molto bene anche individualmente con le lecchesi che riescono a salire sul podio virtuale
Bene le Allieve capaci di ottenere il minimo di categoria sulla 4x400m
GALLARATE (VA) – Week-end con il Campionato Regionale di Società Assoluto su pista femminile, organizzato dall’Atletica Gallaratese, 28 società sono riusciti a concludere i 14 punteggi: l’Atletica Brescia 1950 vince con 14.141 punti, le atlete del Cus Pro Patria Milano chiudono al 2° posto con 13.829, terza la Bracco Atletica con 13.580 punti. L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni chiude all’8° posto con 12.186 punti.
Molto bene individualmente dove le nostre riescono a salire sul podio virtuale: Veronica Besana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni / Fiamme Gialle) vince la gara dei 100hs con 13”26; gran bella gara della staffetta 4x100m Elisa Dozio, Stella Moizzi, Carolina Majer, Elena Invernizzi che chiude al 2° posto con 46”69 minimo Assoluto. Altro minimo per Stella Moizzi sui 200m per il Challenge con 24”21 nuovo primato personale e 2° posto; sfiora il podio Camilla Valsecchi sui 3000sp con 11’14”50 nuovo primato personale abbassando il suo tempo di quasi 20”.
Bene le Allieve capaci di ottenere il minimo di categoria sulla 4x400m (Margherita Majer, Sofia Piazza, Alice Dell’Oro, Virginia Rocca) chiudendo in 4’03”95; altro minimo per Sofia Piazza sugli 800m con 2’15”32 nuovo primato personale migliorato di ben 3”04; Elena Invernizzi sui 100hs con 14”90 primato personale migliorato di ben 56 centesimi.
Quattro minimi anche per la categoria Juniores: doppio minimo per Elisa Dozio nel lancio del giavellotto con 38’18m e nel lancio del disco con 37,91m nuovo primato personale, doppio minimo anche per Carolina Majer prima sui 100m con 12”13 nuovo primato personale e successivamente sui 200m con 24”79 nuovo primato personale abbassato di 35 centesimi.
Tutti i risultati delle lecchesi
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
100hs-1^ Veronica Besana 13”26; 17^ Elena Invernizzi 14”90 p.p.
100m-14^ Carolina Majer 12”13 p.p.
200m-2^ Stella Moizzi 24”21 p.p; 8^ Carolina Majer 24”79 p.p.
400m-62^ Margherita Majer 1’03”01 p.p; 73^ Virginia Rocca 1’03”75.
800m-16^ Sofia Piazza 2’15”32 p.p; 78^ Lucia Rosa 2’39”10.
1500m-18^ Anita Raineri 4’49”37 p.p; 22^ Marta Crippa 4’53”72; 35^ Denise Mascheri 4’59”76; 48^ Margherita Giudici 5’11”84 p.p; 80^ Sofia Tarca 5’36”28.
5000m-9^ Marta Crippa 18’19”97.
3000sp-4^ Camilla Valsecchi 11’14”50 p.p.
Marcia 5000m-7^ Viviana Valsecchi 27’38”38.
Staffetta 4x100m-2^ Elisa Dozio, Stella Moizzi, Carolina Majer, Elena Invernizzi 46”69.
Staffetta 4x400m-14^ Margherita Majer, Sofia Piazza, Alice Dell’Oro, Virginia Rocca 4’03”95.
Salto in alto-21^ Giulia Anderbegani 1,50m.
Salto in lungo-10^ Elena Invernizzi 5,34m; 20^ Rebecca Di Bernardo 5,09m p.p; 36^ Greta Colombo 4,87m.
Getto del peso-17^ Lucia Zucchi 9,26m p.p.
Lancio del martello-15^ Marianna Leone 36,76m.
Lancio del disco-13^ Elisa Dozio 37,91m p.p.
Lancio del giavellotto-8^ Elisa Dozio 38,18m.
- Up Missaglia
400hs-16^ Camilla Comi 1’05”80.
Salto in lungo-31^ Giulia Ferrari 4,97m.
Getto del peso-14^ Francesca Prince Kouton 9,76m.
Merate Atletica Promoline:
200m-160^ Giulia Mangiagalli 29”76 p.p.
Lancio del disco-47^ Letizia Tornaghi 18,55m.
- Gs Virtus Calco
100hs-35^ Letizia Paolino 16”12 p.p.
Salto triplo-23^ Matilde Beretta 10,56m.
Salto in alto- 20^ Letizia Paolino 1,54m.
- Atletica 87 Oggiono
200m-109^ Letizia Riva 27”92; 140^ Assa Djamila Sylla 28”90.
- Atletica Valle Brembana
1500m-76^ Dorotea Usuelli 5’30”07.
- Pro Patria A.R.C. Busto Arsizio
800m-26^ Ilaria Menatti 2’20”87.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.