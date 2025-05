Campionato Regionale Individuale di prove multiple, tre bronzi per i lecchesi

Giacomo Maggioni (Assoluti), Elisa Dozio, Matteo Maggioni (Juniores) al 3° posto, Riccardo Galbusera vince tra i Cadetti

A Brescia in gara Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi. Prova Regionale del Trofeo Nazionale di prove multiple Cadette/i

BRESCIA – Week-end di gare a Brescia organizzate dall’Atletica Vighenzi. Campionato Regionale individuale Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti di Prove Multiple: Eptathlon (sette specialità) per tutte le categorie Femminile, Octathlon (otto specialità) per i Cadetti, Esathlon (sei specialità) per le Cadette, Decathlon (dieci specialità) per le categorie maschili.

Elisa Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) medaglia di bronzo Juniores nell’Eptathlon con 4.121 punti (nuovo primato personale): 100hs con 15”93 p.p., salto in alto con 1,38m, getto del peso con 11,85m, 200m con 27”80, salto in lungo con 5,15m p.p., lancio del giavellotto con 36,82m, gli 800m con 2’56”11 p.p, tre primati personali su sette.

Matteo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) terzo negli Juniores nel Decathlon con 5296 punti (nuovo primato personale): 100m con 11”40 p.p., salto in lungo con 6,53m p.p, getto del peso con10,23m, salto in alto con 1,74m p.p., 400m con 51”01 p.p., 110hs con 15”27 p.p., lancio del disco con 27,48m, salto con l’asta con 3,70m p.p, lancio del giavellotto con 39,57m, 1500m con 5’07”67, sette primati personali su 10.

Giacomo Maggioni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) terzo Assoluto nel Decathlon con 5296 punti (nuovo primato personale): 100m con 11”92, salto in lungo con 5,59m, getto del peso con 8,79m, salto in alto con 1,65m, 400m con 52”23 p.p, 110hs con 16”96, lancio del disco con 27,19m, salto con l’asta con 3,50m, lancio del giavellotto con 39,39m, 1500m con 5’02”62 p.p, 2 primati personali su 10.

Riccardo Galbusera (Virtus Calco) vince la gara dell’Octathlon Cadetti: 100hs 15”63 p.p, lancio col disco 22,59m p.p, salto con l’asta 3,00m, lancio del giavellotto 31,56m p.p, salto in lungo 5.37m, getto del peso 9,61m p.p, salto in alto 1,77m, 1000m 3’12”81; 4605 punti prima volta sulla specialità, 4 primati personali su 8.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara a Brescia

Allieve – 4^ Giulia Anderbegani 4154 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Letizia Paolino 3687punti p.p. (Virtus Calco), 13^ Costanza Maria Monti 3141 punti p.p. (Virtus Calco), 15^ Rebecca Colombo 3002 punti p.p. (Virtus Calco), 16^ Adelaide Castagna 2944 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17^ Sara Ragni 2928 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Kebe Fall 2893 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4^ Giulia Anderbegani 4154 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Letizia Paolino 3687punti p.p. (Virtus Calco), 13^ Costanza Maria Monti 3141 punti p.p. (Virtus Calco), 15^ Rebecca Colombo 3002 punti p.p. (Virtus Calco), 16^ Adelaide Castagna 2944 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 17^ Sara Ragni 2928 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Kebe Fall 2893 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Juniores – 4^ Clelia Brognoli 3625 punti p.p. (Virtus Calco), 6^ Giulia Gandolfi 2601 punti p.p. (Virtus Calco), 8^ Carolina Renon1460 punti p.p. (Virtus Calco).

4^ Clelia Brognoli 3625 punti p.p. (Virtus Calco), 6^ Giulia Gandolfi 2601 punti p.p. (Virtus Calco), 8^ Carolina Renon1460 punti p.p. (Virtus Calco). Juniores – 6° Filippo Colombo 5736 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Stefano Tagliaferri 5121 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11° Mattia Melloni 4760 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Niccolo Dozio 4043 punti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13° Gabriele Fumagalli 3893 p.p. punti (Virtus Calco), 14° Tommaso Panzeri 3806 punti p.p. (Virtus Calco).

6° Filippo Colombo 5736 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Stefano Tagliaferri 5121 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 11° Mattia Melloni 4760 punti p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12° Niccolo Dozio 4043 punti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13° Gabriele Fumagalli 3893 p.p. punti (Virtus Calco), 14° Tommaso Panzeri 3806 punti p.p. (Virtus Calco). Assoluto – 8° Alessandro Straniero 2838 p.p. punti (Spartacus Triathlonlecco ARL).