Campionato regionale individuale e staffetta su pista categoria Juniores: due titoli per Riccardo Asperges

Un titolo anche per Giulia Anderbegani, Carolina Majer, Lorenzo Azzolini e Anita Raineri
Gran belle gare dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a Busto Arsizio: sei titoli, quattro d’argento, uno di bronzo
BUSTO ARSIZIO (VA) – Week-end con il Campionato Regionale Individuale e Staffetta su pista per la categoria Juniores, presenti anche Allievi e Assoluti senza titolo. Gran belle gare per i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capaci di vincere ben sei titoli: doppio titolo per Riccardo Asperges, prima vince il lancio del lancio del martello con 56,15m, successivamente vince anche il getto del peso con 15,92m; Giulia Anderbegani vince il titolo nel salto in alto con 1,66m nuovo primato personale migliorato di 1 centimetro; Lorenzo Azzalini è autore di una grandissima gara nel salto in lungo, nei sei salti ha superato ben 4 volte i 7 metri, nel quinto si migliora con 7,23m aumentando di ben 15 centimetri il personale; Carolina Majer vince il titolo nei 200m con 24”65 nuovo primato personale abbassato di 14 centesimi, Anita Raineri vince il titolo dei 1500m con 4’51”03.
Quattro medaglie d’argento per Elisa Dozio, prima quello del getto del peso con 12,15m a un solo centesimo della neo Campionessa Regionale Vera Quintana (Us Sangiorgese) con 12,16m, successivamente coglie il secondo posto nel lancio del disco con 39,76m nuovo primato personale migliorato di ben 1 metro e 85 centimetri. Medaglia d’argento per Filippo Vedana sui 110hs, nella prima serie chiude al 2° posto con 14”22, nella finale si migliora con 13”98 ma non basta per il titolo, a vincere è stato Alberigo Ghedina (Atletica Meneghina) con 13”85, Tommaso Farina medaglia d’argento sui 1500m con 3’58”99. Ultima medaglia dei lecchesi è quella di bronzo per Pietro Cesana nel lancio del giavellotto con 42,52m.
Tutti gli altri risultati dei lecchesi
- 100m: 31^ Jessica Malavenda (Allieva) 13”95 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
- 100m: 10° Thomas Cazzola (Seniores) 11”02 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni),18° Francesco Luigi Cammisa (Allievi) 11″29 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 23° Matteo Buzzi 11”34, 8° in finale 11”39 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 60° Luca Teruzzi (Allievo) 11”79 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 64° Alessandro Stella (Allievo) 11”99 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 200m: 7° Matteo Buzzi 22”39 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 12° Francesco Antonio Alfieri (Promessa) 22”77 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni),13° Christian Limonta (Allievo) 22”78 (Up Missaglia), 20° Alessandro Canclini (Promessa) 23”05 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 21° Matteo Scaccabarozzi (Promessa) 23”12 (Up Missaglia).
- 400m: 26^ Letizia Paolino 1’01”92 (Gs Virtus Calco), 33^ Denise Mascheri 1’03”87 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 400m:17° Alessandro Canclini (Promessa) 50”49 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 44° Alessandro Stella (Allievo) 52”58 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 800m:10^ Denise Mascheri 2’23”48 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 1500: 5^ Andrea Casati (Seniores) 3’59”40 (Atletica Alto Lario), 32° Christian Guido Acerboni 4’32”29 (Atletica Valle Brembana).
- 100hs: 5^ Elena Inverizzi15”03 in batteria (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 110hs: Allievi: 11° Filippo Panzeri 16”61 (16”71 nelle batterie) (Merate Atletica Promoline).
- 400hs-7^ Camilla Comi 1’05”88 (Up Missaglia).
- 400hs-3° Alessandro Rota (Seniores) 53” 33 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 5000m-8° Manith Baruffini 17’22”05 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
19° Nicolò Tacchinardi (Allievi) 6.27m (Merate Atletica Promoline).
Salto in alto: 5^ Matilde Beretta (Allieva) 1,54m (Gs Virtus Calco), 9^ Letizia Paolino 1,50m (Gs Virtus Calco).
- Salto in lungo: 6^ Elena Invernizzi 5,68m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 12^ Giulia Ferrari 5,10m (Up Missaglia).
- Salto in lungo: 12° Christian Jacopone (Seniores) 6,38m (Up Missaglia), 17° Andrea Tedoldi (Seniores) 6,29m (Up Missaglia), 19° Nicolò Tacchinardi (Allievi) 6.27m (Merate Atletica Promoline), 28° Alessio Jian Filippini 5,99m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Salto con l’asta: 13° Matteo Maggioni (Promesse) 3,75m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 17° Riccardo Galbusera (Allievo) 3,6.0m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 20° Stefano Tagliaferri (Promesse) 3,40m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Lancio del giavellotto-3° Giacomo Arienti (Promesse) 52,76m (Up Missaglia).
- Getto del peso: 4^ Francesca Prince Kouton 10,94m (Up Missaglia).
- Lancio del martello: 9^ Marianna Leone (Seniores) 36,74m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Lancio del martello: 3° Andrea Magni (Promessa) 43,03m (Up Missaglia).
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