Campionato regionale individuale e staffetta su pista categoria Juniores: due titoli per Riccardo Asperges

Un titolo anche per Giulia Anderbegani, Carolina Majer, Lorenzo Azzolini e Anita Raineri

Gran belle gare dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a Busto Arsizio: sei titoli, quattro d’argento, uno di bronzo

BUSTO ARSIZIO (VA) – Week-end con il Campionato Regionale Individuale e Staffetta su pista per la categoria Juniores, presenti anche Allievi e Assoluti senza titolo. Gran belle gare per i gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni capaci di vincere ben sei titoli: doppio titolo per Riccardo Asperges, prima vince il lancio del lancio del martello con 56,15m, successivamente vince anche il getto del peso con 15,92m; Giulia Anderbegani vince il titolo nel salto in alto con 1,66m nuovo primato personale migliorato di 1 centimetro; Lorenzo Azzalini è autore di una grandissima gara nel salto in lungo, nei sei salti ha superato ben 4 volte i 7 metri, nel quinto si migliora con 7,23m aumentando di ben 15 centimetri il personale; Carolina Majer vince il titolo nei 200m con 24”65 nuovo primato personale abbassato di 14 centesimi, Anita Raineri vince il titolo dei 1500m con 4’51”03.

Quattro medaglie d’argento per Elisa Dozio, prima quello del getto del peso con 12,15m a un solo centesimo della neo Campionessa Regionale Vera Quintana (Us Sangiorgese) con 12,16m, successivamente coglie il secondo posto nel lancio del disco con 39,76m nuovo primato personale migliorato di ben 1 metro e 85 centimetri. Medaglia d’argento per Filippo Vedana sui 110hs, nella prima serie chiude al 2° posto con 14”22, nella finale si migliora con 13”98 ma non basta per il titolo, a vincere è stato Alberigo Ghedina (Atletica Meneghina) con 13”85, Tommaso Farina medaglia d’argento sui 1500m con 3’58”99. Ultima medaglia dei lecchesi è quella di bronzo per Pietro Cesana nel lancio del giavellotto con 42,52m.

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